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Меркель: Навальный - жертва преступления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель: Навальный - жертва преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Свое мнение о случившемся с Навальным Меркель озвучила журналистам в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала Меркель.

По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.

Читайте на Цензор.НЕТ: В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ

"(клиника) Charite уполномочила лабораторию Бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

"Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
ты давай СП-2 достраивай!, а то разминдальничалась тут!)))
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02.09.2020 19:11
+30
А хто ж хто цей злочин вчинив? 😮 Невже торговий партнер Валодя пуцин, трубопровід від якого так хоче прийняти пані Меркель? Ай-яй-яй! Бізнес зі злочинцем - м'ясником! Негарно!
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02.09.2020 19:14
+27
Навальный жертва... но СП-2 будет...
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02.09.2020 19:13
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Даже не смешно слушать ваше мычание
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02.09.2020 19:11 Ответить
"Под грустное мычание, Под бодрое рычание, Под дружеское ржание
Рождается на свет Большой секрет для маленькой, Для маленькой такой компании",
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 3022 "Газопроводу быть, ибо, ибо............... ну ладно, сами там придумайте что-нибудь, у меня фантазия за эти годы иссякла. Ведь правда - под большим секретом. А мы в очередной раз расщедримся на озабоченности", - Ваша Меркель.
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02.09.2020 19:42 Ответить
...ибо, ибо пропутинское лобби в Германии ей всю грудь уже истоптало.
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02.09.2020 19:49 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 8985
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02.09.2020 20:11 Ответить
ты давай СП-2 достраивай!, а то разминдальничалась тут!)))
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02.09.2020 19:11 Ответить
Навальный жертва... но СП-2 будет...
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02.09.2020 19:13 Ответить
Меркель тоже маразматичкой стала, даже у неё в стране пыня Путя проводит теракты, убийства, кибератаки на Бундестаг, а она ждёт от террористов кремля объяснений. Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 6724

ухх и продажная же меркелиха.
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02.09.2020 21:58 Ответить
так там ничего личного... только бизнес
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02.09.2020 22:08 Ответить
А как там СП2, фрау риббентроп?
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02.09.2020 19:14 Ответить
А хто ж хто цей злочин вчинив? 😮 Невже торговий партнер Валодя пуцин, трубопровід від якого так хоче прийняти пані Меркель? Ай-яй-яй! Бізнес зі злочинцем - м'ясником! Негарно!
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02.09.2020 19:14 Ответить
по идее, ЕС, США и остальные цивилизованные страны, должны насыпать Рашке санкций животворяших.. так что б 150 фублей за доллар..
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02.09.2020 19:14 Ответить
нееет, лучше так чтобы как с.корея
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02.09.2020 19:21 Ответить
ты видел кого нибудь из Сев Кореи в Европе или США. Почему этот имперский мусор там шастает и сеет своей пропагандой....гнать нах на историческую родину, что бы как в их любимом совке только на картинках мир смотрели..если этого не сделать они загадят весь мир.
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02.09.2020 19:53 Ответить
"Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.Источник: https://censor.net/ru/n3217277----------------------------------А ось відповідь пуцькіна,який оцінив тіпа врача за знищення слідів отрути: .Кремлёвский мамковед5 дней назад

🎖👨🏻‍⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
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02.09.2020 19:19 Ответить
Спокойненько так, убил в больнице человека - и ты герой. Это настоящие героические подвиги. Поскорей бы они все там героями стали.
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02.09.2020 19:53 Ответить
Ну-ну,бл..ь.. А Украина у вас - жертва обстоятельств, так что-ли, херша канцлерша ?..
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02.09.2020 19:19 Ответить
Да ентот "новичек" любой самагонщик сварганит-будет ответ парашки..
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02.09.2020 19:19 Ответить
Оооо !
Фрау доктор физмата проснулась и вылезла из берлоги ...
Эти учёные фрау -- известные тормоза !

Ангела -- да сам фак рождения некого хера-Фофы уже сам по себе результат преступления : с этого всё началось .
7 октября 1952 произошла планетарная катастрофа и в семье повара-большевика и НКВДиста по совместительству родился некий гоблин по кличке ***** ...
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02.09.2020 19:19 Ответить
Так шо самое время достраивать ***********-дрочьба , он же норд-стрим имени хера Шрёдера и Рема ВяХЕРово ....
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02.09.2020 19:21 Ответить
***** йулин господин.
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02.09.2020 20:50 Ответить
ти хворе?
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02.09.2020 22:41 Ответить
Ти забув як Вана сміялась с президента України разом с ******? А 450 $ за 1000 кубів газу від *****? А собаче весілля з кумом *****?
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03.09.2020 06:19 Ответить
Тем не менее Меркель в состоянии глубочайшей озабоченности продолжит строить Свереный поток 2
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02.09.2020 19:21 Ответить
Да-а-а, в таких літах, а ще сідає на шпагат.
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02.09.2020 20:05 Ответить
Спектакль с Навальным поставлен нехило,главное теперь достроить Северный поток. Меркель: Навальный - жертва преступления - Цензор.НЕТ 7356
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02.09.2020 19:23 Ответить
а ты Анжелка жертва жадности , строящая СП2 с тем кто убивает людей за иные политические взгляды . собственно ничем от путина не отличаешься . такое же ватное лайно .
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02.09.2020 19:24 Ответить
Фрау даже разрешила Путлера сожрать Белорусь... Меркель: Навальный - жертва преступления - Цензор.НЕТ 9555
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02.09.2020 19:25 Ответить
Про Боинг уже не спрашивают...
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02.09.2020 19:26 Ответить
Похоже на то, что Суд по Боингу, нашёл на месте падения нехилую кучу бабла объёмом в несколько лярдов.
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02.09.2020 19:57 Ответить
Молотов-Риббентроп работае до сих пор... Меркель: Навальный - жертва преступления - Цензор.НЕТ 7530правда без Гитлера,зато есть Путлер...
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02.09.2020 19:27 Ответить
Жертва жертвой, но газік ми будем купляти там де і купляли. Реалполітік *****. Чи я помиляюсь?
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02.09.2020 19:27 Ответить
Осуждает самым серьезным образом?))а дальше что?ничего?😂
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02.09.2020 19:29 Ответить
Ты прав,договор Юля-Путлер возобновлен,газ в Украину пойдет из РАБссии..по цене 190 долларов за тонну...Мир дружба Водка.Снимайте штаны...бараны... Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 9586
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02.09.2020 19:31 Ответить
А, понятно - жертва преступления "той стороны"..
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02.09.2020 19:32 Ответить
Определилась бы ты, фрау Меркель к кому примкнуть............. к умным или к красивым. Не по возрасту как бы, на шпагате сидеть . Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 5499
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02.09.2020 19:32 Ответить
Человечество сможет выжить на планете Земля, если разрушит и уничтожит источник распространения ЗЛА - фашистскую роSSию !!!
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02.09.2020 19:33 Ответить
Абсолютно вірно !
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02.09.2020 20:46 Ответить
Саме Німеччина є основним спонсором держави-терориста №1.
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02.09.2020 19:34 Ответить
100% жабоеды французы, макароники итальяшки такие же спонсора РФ.
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02.09.2020 22:39 Ответить
Германия покупает газ у Путлера за 67,вы будете платить 190.... Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 1145 Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 453 Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 453
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02.09.2020 19:35 Ответить
"ВЫ"-- це хто ? Я ж казав, що ти з кантори .
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02.09.2020 21:36 Ответить
А Меркель прямо с Луны свалилась ? Побольше с рашкой стройте , Они и в Германии нагадят
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02.09.2020 19:35 Ответить
а отравление Скрипалей Меркелюшка и не заметила или забыла. Помню очень вялая реакции Германии была на отравление Скрипалей.
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02.09.2020 20:22 Ответить
Раша давно гадит не только в Гармании , а по всему миру !
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02.09.2020 20:45 Ответить
Зеля чемпион мира.... Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 3158
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02.09.2020 19:37 Ответить
перевод с немецкого что сказала Меркель ------- Вова жди вскоре новую озабоченную звиздюлину Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 7765
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02.09.2020 19:37 Ответить
Що ж це за "новачок" такий, що від нього всі виживають?................ Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 4927
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02.09.2020 19:39 Ответить
Лизните, вот и узнаете, а потом поделитесь впечатлениями. Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 5371
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02.09.2020 19:44 Ответить
Это результат развития медицины. При отравлении такого рода ядами достаточно поддерживать жизнь в организме пока не закончится его действие. В этом медицина ушла очень далеко. Это уже вовсе не передовая медицина, а доступная и в России и в Украине. Главное оказать помощь пока человек не умер. Без медицинской помощи он бы умер.
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02.09.2020 19:52 Ответить
Турция по факту отказалась от РАБссиянского газа от слова совсем...В год Эрдоган дарил плешиваму 50 миллиардов долларов Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 1325Лавочка закрылась...
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02.09.2020 19:40 Ответить
Так буде й СП2.
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02.09.2020 20:09 Ответить
осуждаю, но трубу к ***** все равно достроить планирую.
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02.09.2020 19:42 Ответить
Навальный жертва преступления, НО, бундесинтересы превыше всего и насрать на так называемые еврей...., пардон, европейский ценности.
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02.09.2020 19:43 Ответить
Зеленский обязан закрыть турецкую дыру Украиной...50 ярдов на дороге не валяются....
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02.09.2020 19:44 Ответить
В Минске найдена Визитка Яроша ,Лавров опять нашел украинский след в Минске.... Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 7538 Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 7538
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02.09.2020 19:47 Ответить
Бундесвер люди серьезные. Ho, Новичок работает быстро (Скрипали?, полицейские?) и сильно...., и долго.... - даже дом снесли в Великобритании.
Отравили сразу после взлета?
А пассажиры самолета не жалуются как те полицейские в Англии
... сколько нужно времени, чтобы яд сработал (отравили в самолете), и сколько было пассажиров рядом дышащим ядом.

Всех пассажиров в Шарите. Они найдут все . Запасаемся попкорном.
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02.09.2020 19:54 Ответить
Кстати да. В этой версии есть непонятный момент. Ингибиторы холинэстеразы действуют максимум через 10 мин после приема внутрь. Он бы не успел сесть в самолет после чая.
Могут всасываться через кожу, время наступления эффекта максимум 2 часа. Но тогда по идее яд мог представлять опасность для окружающих и мог бы быть обнаружен в самолете.

Но сдругой стороны это был внутренний российский рейс, и самолет для анализов немцам не предоставят. Да и поздно уже. Отравиться окружающие не обязательно должны.
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02.09.2020 20:04 Ответить
Под Омском всех закопают - и никто не узнает.
Это просто Навального знает вся московия - поэтому спасают.
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02.09.2020 22:45 Ответить
Друзья,минуточку внимание!Прямо сейчас,на ваших глазах...Европа,выражает крайнее беспокойство!
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02.09.2020 20:00 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 5738
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02.09.2020 20:17 Ответить
навальный это навальный, но 2 раза, это 2 раза (сп2)
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02.09.2020 20:12 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 2491
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02.09.2020 20:22 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 1825
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02.09.2020 20:23 Ответить
очередная обеспокоенность. та ху...ло и твои осуждения и ожидания объяснений на фуфельнике вертело. кремляди понимают только язык силы. ваши обеспокоенности и встревоженности им глубоко до ср...ки. отключайте свифт, вводите по настоящему действенные санкции, арестуйте счета кремлядей, выгоните их детей и любовниц с Запада, и т.д. ... а, и да. не забудьте еще пару газопроводов с мордором замутить....
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02.09.2020 20:25 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 3818
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02.09.2020 20:26 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 9475
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02.09.2020 20:28 Ответить
Какой нафиг вы ждете ответ от толпы плотно сидящей на кокаине?
О этом написал недавно уволенный Сурков

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала «Русский пионер» свое стихотворение о свободе без кокаина.
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все - жди прихода
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02.09.2020 20:32 Ответить
- Почему страна не реагирует на то,
что отравили Навального и он в коме?
- Потому, что страна сама в коме 🤣
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02.09.2020 20:41 Ответить
Навального никто в рашке не любит, кроме украинцев.
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02.09.2020 20:54 Ответить
Да что там Навальный , давайте вспомним Беслан : Путин из танков и огнемётов расстрелял школу и сжег 366 детей !!
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02.09.2020 21:10 Ответить
Особенно после его бегства на Запад, как будто убегал к своим.
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02.09.2020 20:59 Ответить
Я знаю , що на росії ******* диктатора путіна , не так ******* , як поважають, тому що бояться 😊
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02.09.2020 21:06 Ответить
Не надо было его так позорить. Может сам бы он на это не пошел. Они оскорбляли страну.
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02.09.2020 21:13 Ответить
Не пишите бред сивой кобылы !
Какую страну он оскорблял , путинскую рассею ?
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02.09.2020 21:29 Ответить
Интересные факты о Меркель:
Во время учёбы в 1974 году на одной из встреч по молодёжному обмену со студентами-физиками из Москвы и Ленинграда, познакомилась со своим первым мужем, студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем
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02.09.2020 20:42 Ответить
І що ? Німець же ...
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02.09.2020 20:50 Ответить
Ху%ло понял давно, что более жесткие санкции вводится уже не будут..даже если рашисты старушку Меркель новичком нашпигуют..Запад лишь выскажет глубокую обеспокоенность..в принципе, одни лишь британцы жестко и последовательно ставят русню на место, выкачивая планомерно бабло с их олигархов при этом люто презирая
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02.09.2020 21:20 Ответить
Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 900Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 9218
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02.09.2020 21:38 Ответить
Ничего страшного что отравили, главное достроить Северный поток 2. -Шмеркель(с) Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 3102 Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 3656
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02.09.2020 21:54 Ответить
Кремлівського бузувіра треба отруїти тим самим Новачком,а зробити це повинні при повному сприянні Меркель,Макрон і Трамп,він дуже далеко зайшов,це вимешений хід. Меркель: Навальний - жертва злочину - Цензор.НЕТ 1302
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02.09.2020 22:04 Ответить
Німців зашугали за Гітлера і міф про холокост до такого ступеню що вони як нація втратили гідність, честь і скотилися до найганебніших проявів толерастії. Політика умиротворення *****, пасивного співчуття сирійцям і активного насадженням ісламу в Берліні, відмови від озброєння власної армії і ухиляння від сплати внесків до НАТО - це все слабкість і сцикливе бажання втративших честь і гідність слабких і задавлених політиків типу Меркель і Шредера "дожити" свій вік в безконфліктному "бюргерському раю". Але ж "рабів до раю не пускають". І тепер муслімські біженці дубасять німкень за "непристойну поведінку" на вулицях і гвалтують. А захистити нікому! Німці стали сцикунами...
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02.09.2020 22:08 Ответить
не те сейчас пруссаки, эх не те.
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02.09.2020 23:05 Ответить
Мир ослеп и не видит главного террориста. Германия ведет себя как проститутка последняя.

Неужели Европа и Сша не могут убрать террориста путина. КГБист и убийца, его давно пора убрать и РАшку наказать по полной. Этот Кгбшик скор всех угробит..
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02.09.2020 22:57 Ответить
фрау рибентроп делает вид что очень обеспокоена.
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02.09.2020 23:04 Ответить
А вот если в следующем разрезе порассуждать:Меркель-нанятый немцами менеджер.Немцы считают своё(в данном случае энергетическое) благо выше интересов каких-то там украинцев.Нанятый менеджер(не царь) крутится,как может.Разве не аргумент?
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02.09.2020 23:45 Ответить
Всегда было интересно, что такого особенного в плане иммунитета у политиков, что они выживают после применения БОВ. Что наш Ющ, что их Навальный...
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21.09.2020 14:41 Ответить
 
 