Меркель: Навальный - жертва преступления
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Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, считает канцлер Германии Ангела Меркель.
Свое мнение о случившемся с Навальным Меркель озвучила журналистам в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала Меркель.
По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.
Читайте на Цензор.НЕТ: В организме Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок", - представитель правительства ФРГ
"(клиника) Charite уполномочила лабораторию Бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.
Также на Цензор.НЕТ: Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков
"Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
Рождается на свет Большой секрет для маленькой, Для маленькой такой компании",
"Газопроводу быть, ибо, ибо............... ну ладно, сами там придумайте что-нибудь, у меня фантазия за эти годы иссякла. Ведь правда - под большим секретом. А мы в очередной раз расщедримся на озабоченности", - Ваша Меркель.
ухх и продажная же меркелиха.
🎖👨🏻⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
Фрау доктор физмата проснулась и вылезла из берлоги ...
Эти учёные фрау -- известные тормоза !
Ангела -- да сам фак рождения некого хера-Фофы уже сам по себе результат преступления : с этого всё началось .
7 октября 1952 произошла планетарная катастрофа и в семье повара-большевика и НКВДиста по совместительству родился некий гоблин по кличке ***** ...
Отравили сразу после взлета?
А пассажиры самолета не жалуются как те полицейские в Англии
... сколько нужно времени, чтобы яд сработал (отравили в самолете), и сколько было пассажиров рядом дышащим ядом.
Всех пассажиров в Шарите. Они найдут все . Запасаемся попкорном.
Могут всасываться через кожу, время наступления эффекта максимум 2 часа. Но тогда по идее яд мог представлять опасность для окружающих и мог бы быть обнаружен в самолете.
Но сдругой стороны это был внутренний российский рейс, и самолет для анализов немцам не предоставят. Да и поздно уже. Отравиться окружающие не обязательно должны.
Это просто Навального знает вся московия - поэтому спасают.
О этом написал недавно уволенный Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала «Русский пионер» свое стихотворение о свободе без кокаина.
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все - жди прихода
что отравили Навального и он в коме?
- Потому, что страна сама в коме 🤣
Какую страну он оскорблял , путинскую рассею ?
Во время учёбы в 1974 году на одной из встреч по молодёжному обмену со студентами-физиками из Москвы и Ленинграда, познакомилась со своим первым мужем, студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем
Неужели Европа и Сша не могут убрать террориста путина. КГБист и убийца, его давно пора убрать и РАшку наказать по полной. Этот Кгбшик скор всех угробит..