Меркель: Навальний - жертва злочину
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Російський опозиціонер Олексій Навальний став жертвою злочину, його хотіли змусити мовчати, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Свою думку про те, що трапилося з Навальний Меркель озвучила журналістам в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Олексій Навальний став жертвою злочину. Його хотіли змусити мовчати, і я засуджую це від імені всього федерального уряду найсерйознішим чином", - заявила Меркель.
За її словами, отруту групи "Новачок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може.
"(Клініка) Charite уповноважила лабораторію Бундесверу зробити дослідження різних проб пана Навального. Спеціальна лабораторія Бундесверу дала чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою нападу за допомогою хімічної нервово-паралітичної бойової речовини групи "Новачок". Ця отрута визначається в пробах однозначно", - сказала Меркель.
Берлін очікує від Москви пояснень щодо ситуації, на ці запитання може і має відповісти уряд РФ, заявила канцлер Німеччини.
"Ми очікуємо, що російський уряд зробить пояснення з цього питання. Є дуже серйозні запитання, на які може відповісти тільки російський уряд. І він має відповісти. Доля Олексія Навального привернула увагу всього світу, світ очікуватиме відповідей на запитання", - сказала Меркель.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
Рождается на свет Большой секрет для маленькой, Для маленькой такой компании",
"Газопроводу быть, ибо, ибо............... ну ладно, сами там придумайте что-нибудь, у меня фантазия за эти годы иссякла. Ведь правда - под большим секретом. А мы в очередной раз расщедримся на озабоченности", - Ваша Меркель.
ухх и продажная же меркелиха.
🎖👨🏻⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации.
Фрау доктор физмата проснулась и вылезла из берлоги ...
Эти учёные фрау -- известные тормоза !
Ангела -- да сам фак рождения некого хера-Фофы уже сам по себе результат преступления : с этого всё началось .
7 октября 1952 произошла планетарная катастрофа и в семье повара-большевика и НКВДиста по совместительству родился некий гоблин по кличке ***** ...
Отравили сразу после взлета?
А пассажиры самолета не жалуются как те полицейские в Англии
... сколько нужно времени, чтобы яд сработал (отравили в самолете), и сколько было пассажиров рядом дышащим ядом.
Всех пассажиров в Шарите. Они найдут все . Запасаемся попкорном.
Могут всасываться через кожу, время наступления эффекта максимум 2 часа. Но тогда по идее яд мог представлять опасность для окружающих и мог бы быть обнаружен в самолете.
Но сдругой стороны это был внутренний российский рейс, и самолет для анализов немцам не предоставят. Да и поздно уже. Отравиться окружающие не обязательно должны.
Это просто Навального знает вся московия - поэтому спасают.
О этом написал недавно уволенный Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала «Русский пионер» свое стихотворение о свободе без кокаина.
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все - жди прихода
что отравили Навального и он в коме?
- Потому, что страна сама в коме 🤣
Какую страну он оскорблял , путинскую рассею ?
Во время учёбы в 1974 году на одной из встреч по молодёжному обмену со студентами-физиками из Москвы и Ленинграда, познакомилась со своим первым мужем, студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем
Неужели Европа и Сша не могут убрать террориста путина. КГБист и убийца, его давно пора убрать и РАшку наказать по полной. Этот Кгбшик скор всех угробит..