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Новости За рубежом
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Байден (2381) отравление (1572) Навальный (823) Трамп (3353)

Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден назвал

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное на его сайте.

"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "удивительным человеком". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие", - говорится в заявлении Байдена.

По его мнению, способ нападения на политического оппонента не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.

Читайте также: Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий, - Порошенко

"Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления", - подчеркнул Байден.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+10
Давай, Джо! Пора заканчивать ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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03.09.2020 10:27
+6
Байден був віце-президентом. Не президентом, тому питання до Обами, який тоді приймав рішення.
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03.09.2020 10:56
+5
Кагебешна потвора йому в свій час добре грошима допомогла. Тепер він відпрацьовує чи відтанцьовує.
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03.09.2020 10:53
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"Озабоченность" это тоже не реакция, это просто "озабоченность".
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03.09.2020 10:17 Ответить
Давай Лжо, надо победить.
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03.09.2020 10:19 Ответить
Трамп та ху#ло - це ж друзяки. Мені іноді здається, що президент найвеличнішої держави світу побоюється плєшиву шмакодявку з мокшанських болот. Цікаво, чим ця кагебешна потвора його так лякає?
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03.09.2020 10:21 Ответить
Кагебешна потвора йому в свій час добре грошима допомогла. Тепер він відпрацьовує чи відтанцьовує.
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03.09.2020 10:53 Ответить
Секретним вiдео, де Лохмате Чмо обсцикають московькi шлюхи у готелi/
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03.09.2020 15:11 Ответить
Навальный много знал про Трампа,а где сейчас Ходарковский? Я представляю жизнь кремлёвского Фюрера, всю еду(к примеру завтрак) пробуют сразу 13 служащих за час до завтрака, а потом это фсё нужно опять разогреть в микроволновке Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального - Цензор.НЕТ 669
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03.09.2020 10:23 Ответить
на месте двойников ***** я бы напрягся
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03.09.2020 10:24 Ответить
А соучастие Байдена в дружбе с ****** в администрации Обамы во время его вицепрезидентства?
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03.09.2020 10:26 Ответить
Поподробнее, пожалуйста.
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03.09.2020 10:56 Ответить
Поподробнее мы уже "общались":
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2161
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03.09.2020 11:02 Ответить
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 509 Так и где здесь про дружбу Байдена с ******? Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9059 Хотя мне приятно, что ты хранишь мои цитаты. Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 7748
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03.09.2020 15:00 Ответить
Там про Ваш стиль общения. Если Вы так далеко не помните, а теперь вдруг стали специалистом по американским президентам - ищите, это открытая информация, продажа Uranium One - всего-лишь один из эпизодов. Совсем недавно среди украинцев было модно - "кто угодно, только не Порошенко!", сегодня - "кто угодно, только не Трамп!"
У Вас так подгорает, как будто Вы активный американский избиратель...
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03.09.2020 15:39 Ответить
Подробнее: це, після нападу на Грузію.
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9543
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03.09.2020 15:45 Ответить
Давай, Джо! Пора заканчивать ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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03.09.2020 10:27 Ответить
Корупційний комуніка Джо якщо й "дасть", то хіба раком Пуйлу
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03.09.2020 10:39 Ответить
если трам пойдет, то таки да.. эпоха клоунов вместе с ним
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03.09.2020 11:48 Ответить
Очень похоже, что для кремля начались только плохие новости. Германия потеряла терпение и быть соучастницей преступлений откровенного уголовника, убирающего оппонентов новичком, и не имеет никакого желания, не смотря на очень сильное пророссийское лобби внутри Германии, торгующее мерседесами s класса и участвующее в совместных многомиллиардных проектах с рашкой.

Штаты не станут молчать, сто процентов, как не молчали и раньше.

Демарш не возможен
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03.09.2020 10:27 Ответить
Ваше мнение о Ермаке, которого Лерос назвал агентом ГРУ РФ?
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03.09.2020 10:32 Ответить
"Демарш не возможен" - что это означает? Вы в курсе значения слова "демарш"?
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03.09.2020 10:38 Ответить
Кого ты спрашиваешь? Человека, который не понимает, где нужно писать "невозможно", слитно или раздельно?!!!... Тем более, об иностранном слове "демарш"... У этой "курицы" "три класса и коридор", а ты пытаешься с нею о "высоких материях" рассуждать...
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03.09.2020 13:00 Ответить
Дык, прикалываюсь просто Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9643
Яр, я в читатели попросился, месяц назад )
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03.09.2020 13:21 Ответить
Извини, не видел... Сейчас проверю...
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03.09.2020 13:37 Ответить
Всё, "устранено недоразумение"... Я, просто, не гоняюсь з "лайками", "подписчиками", "друзьями"... Я предлагаю себя людям таким, каким я есть... "Хотите - принимайте, не хотите - не общайтесь... ". Я вышел из того возраста, когда "хочется внимания"...(даже, подсознательно, не люблю фотографироваться... Хотя, мне говорят, я "довольно фотогеничен"... ).
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03.09.2020 13:50 Ответить
Аналогично. Бываю здесь нерегулярно и так же не хочется обязательств, пусть даже виртуальных Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2079
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03.09.2020 13:54 Ответить
Написав раздельно 'не возможен' , я именно хотела подчеркнуть отрицание - то есть смысл был именно в этом.

В данном конкретном случае краткое прилагательное выступает ещё и в роли сказуемого и придаёт моему высказыванию смысл общеотрицательного суждения.

Ваши высокоинтеллектуальные эпитеты - 'курица', ' три класса и коридор' - показывают тот уровень , на который вы способны, и , собственно, показывают, что петухом здесь оказались именно вы.
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03.09.2020 14:44 Ответить
Все так, для усиления отрицания/отрицание возможности. Зато товарищ "довольно фотогеничен".)))
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03.09.2020 15:32 Ответить
😁
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03.09.2020 15:34 Ответить
Вот поэтому я тебя и "топчу", как петух курицу... согласно правописания, в данном случае, "невозможен" пишется слитно...
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03.09.2020 15:38 Ответить
Нет, вы, как петух, рассказываете про свою фотогеничность лицу мужского пола. А ваши познания в орфографии выдают в вас того ещё лингвиста
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03.09.2020 17:36 Ответить
Ну, не вам судить о моей фотогеничности и о познаниях в лингвистике...
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03.09.2020 17:45 Ответить
Я, собственно, и не претендую. Это вы здесь решили выпендриться, даже не разбираясь в предмете.

Про оскорбления, которые вы адресуете своим оппонентам, вообще без комментариев
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03.09.2020 17:50 Ответить
Боже мой!! Сейчас пойду, повешусь на вермишели... Или картошкой застрелюсь...
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03.09.2020 18:01 Ответить
Объясняю , что имела ввиду бойкот Трампом справедливых заявлений того же Байдена.
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03.09.2020 13:44 Ответить
Зеленский сделал строгое заявление по поводу отравления Навального?
США неделю назад ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ. Украинское правительство что сделало?
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03.09.2020 13:52 Ответить
Украинские дипломаты, а именно, МИД Украины высказались однозначно и определенно с требованием ввести санкции против рашки из-за отравления Навального. Или вы искренне верите в то, что МИД высказывает свою личную позицию, которая не является известной Зе? Это чистый бред и попытки не политиков, но политиканов представить нашего президента, как 'предателя' и 'агента кремля ' . Жалкие попытки, к тому же.
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03.09.2020 14:53 Ответить
ОК, МИД Украины высказался. Украинское правительство готовит санкции? Что означает "с требованием ввести санкции против рашки"? Требования к кому?
Возможно Зеленский и не открытый предатель - он может быть просто полезным дурачком, что ни чуть не лучше. Только безответственный дебил из детского сада, может вдруг возомнить, что способен при своих интеллектуальных способностях, стать успешным президентом 40-миллионной страны, обороняющейся от сильного и коварного врага.
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03.09.2020 16:01 Ответить
ага, свежо питание но серется с трудом.
Боинг, отравленние Скрипалей, организация переворота в Черногории, отравление болгарского бизнесмена, убийство Немцова - после каждого єтого случая слышим мантру "Ну все, теперь рашке точно конец!"
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03.09.2020 11:08 Ответить
Будем надеяться на лучшее. Рашка зарвалась , безнаказанность привела к тому, что фактически путен на сегодня является террористом номер один в мире. Его имя уже токсично. На противостоянии с путеным строятся предвыборные кампании президентов, так как люди , избиратели, все понимают. Закрывать глаза на это уже просто нельзя. Мне кажется, санкции будут афигительные.
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03.09.2020 14:57 Ответить
И об этом...Депутат Лерос назвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу", я представляю если бы выбрали не Голобородько ,а дохтора Хауса,как бы это звучало . Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4744 ..брехун и клизма для народа Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4744
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03.09.2020 10:30 Ответить
Байлкт из бункера не знает, что творится в стране и мире.
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03.09.2020 10:33 Ответить
Трамп за 5 лет опустил авторитет США ниже плинтуса. Сейчас в мире о мощи и победе Турции больше говорят чем о США. Уже не говорю что Трамп притих о таких павосных переговорах с Ыном, поняв что обосрался
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03.09.2020 10:34 Ответить
Вам в Кварталі монолог писали? Трамп вже наваляв звіздюлей *****, яких той навіть в нічному кошмарі не бачив при Обамі з Байденом. А про що там говорять в світі ви поняття не маєте.
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03.09.2020 15:49 Ответить
У поросят на "Хто всрався?" відповідь "Зеля!",а у віслюків "Трамп!"Не переплутайте.
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03.09.2020 10:35 Ответить
Президентом має бути ІНТЕЛЕКТУАЛ! Ані Зеля, ані Трамп такими не є!
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03.09.2020 10:48 Ответить
Ти такий розумний,що аж страшно!
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03.09.2020 11:13 Ответить
Так, у мене червоний диплом кращого вузу країни. Я вважаю, що долю країни має визначати інтелігенція, а не тупий бидло-люмпен. Але у нас інтелігенцію не слухали - ані тоді, коли вона закликала голосувати за Чорновола в 1991, ані тоді коли вона закликала не голосувати за Яника в 2010 і за Зе в 2019...

Мені плювати на "поросят" і "віслюків", але я однозначно проти русскаязичного неукраїнця Зе і проти купленого кацапами Трампа!
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03.09.2020 11:17 Ответить
Що з твого червоного диплома,якщо він тут не котується?А чому не котується?Бо в US-11 націй обєднані в 50 штатів,в UK-4 нації обєднані королівством ,а УноКиєРуси UKR в міжусобицях 30-ть років від Незалежності з пенсією вдвічі нижчою ніж в тоталітарній Білорусії.Виходить-не червоні дипломи визначають інтелект народу,а світлий розум.
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03.09.2020 11:42 Ответить
Якби долю країни вирішували ті, хто має червоні дипломи, якби нарід слухався Оксану Забужко, Дмитра Павличка чи фундатора Могилянки Брюховецького, а не потапів з тінами кароль і поваліями, то ми б давно жили краще, ніж Польща...

Чехи обрали президентом дисидента Гавела і він змінив країну. Литовці обрали президентом дисидента та діаспорянина Адамкуса і він також змінив країну.
Українці не захотіли вибирати дисидента Чорновола, а вибрали комуняку Кравчука. Результат - маємо те, що маємо, як казав той же Кравчук.

P.S. Мій диплом якраз котується, дипломи КНУ ім. Т. Г. Шевченка дуже навіть котуються і студенти давно вже по обміну їздять навчатися на 1-2 семестри у європейські вузи. Не знаєте - то не треба демонструвати свою необізнаність!
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03.09.2020 12:00 Ответить
Це ви про ту Забужко, яка на Різдво 2010 закликала голосувати за Євнуховича? Визначна інтелехтуалка. З тих, кого чЛенін назвав "лайном народу".
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03.09.2020 15:52 Ответить
Коли це вона таке закликала?? Вона за Ющенка тоді топила, а у 2 турі сказала, що Яник і Юлька - однакові...
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03.09.2020 15:59 Ответить
Що не зрозуміло я написав? На Різдво 2010 року означає 7 січня 2010 року за православним календарем. Оксана Забужко, виступала в політичній рекламі на підтримку кандидата в президенти України Віхтора Хведрища Євнуховича. В той же день на його підтримку виступав і ахвігєнний палковнік Анатолій Гриценко. Поценюк виявився хитрішим і казав що, хай кожен голосує, як хоче але особисто він не підтримує Юлію Тимошенко. Коли у вас два кандидата з яких одного ви закликаєте не підтримуати то, питання ваших симпатій відпадає саме собою. Я при всій рідні тоді сказав що, ці виступи я буду пам'ятати довго.
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03.09.2020 16:32 Ответить
Поросята,як завжди, все переплутали-замість обсирати зелю обсирають свою кнопку "спам".
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03.09.2020 11:19 Ответить
Я ще пам'ятаю реакцію самого Байдена на окупацію Криму та вторгнення в Донбас - окрім попи@діти не було НІ-КУ-Я!! Якісь нікчемні "санкції" від Обами, і пусті нікчемні "візити моральної підтримки" Байдена, і більше нічого - ні військової, ні економічної, та взагалі ніякої допомоги. Оцеі є ціна балачка Байдена, йому очевидно була важливіша втрата корупційних доходів синочка від прокацапського режиму Януковича.
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03.09.2020 10:38 Ответить
Взагалі-то, наприклад, контрбатарейні радари нам надали саме при Обамі...
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03.09.2020 10:49 Ответить
Байден був віце-президентом. Не президентом, тому питання до Обами, який тоді приймав рішення.
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03.09.2020 10:56 Ответить
Не знав , що Байден був президентом при Обамі 🤣
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03.09.2020 11:24 Ответить
То він не підтримувати приїзжав, а безтолкового сина, якого за наркоту поперли з армії, влаштовувати в раду директорів Бурісми.
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03.09.2020 15:55 Ответить
І що бимбити московитів будуть? Що можна зробити? При демократах в Європі,ці самі московити,війну почали.Вбили тисячі українців.А тут якусь пішку кремлівську отравили.Дописувачі,для вас це важливо? Це все політичне балабольство і імітація бурної діяльності.
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03.09.2020 10:43 Ответить
Не пішку траванули ,,новачком", а людину , ким би він не був !
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03.09.2020 11:22 Ответить
Amber Він пішка і московит.Не має добрих московитів,коли йдеться про українське питання.Ви повинні це розуміти.
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03.09.2020 11:24 Ответить
та наш тоже соучастник.
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03.09.2020 10:45 Ответить
Джо, ты должен победить. Трампон должен исчезнуть с политической арены.
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03.09.2020 11:00 Ответить
Щодо отруєння Навального , то німецькі лікарі не помиляються.
Якщо вони кажуть про отруєння Навального речовиною з групи "новичок", то так воно і є, а це "на дорозі не валяється".
На росії є дві опції: знайти винних за участю міжнародних фахівців або отримати покарання від міжнародної спільноти , а Трампуша мовчить !
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03.09.2020 11:20 Ответить
Це зайвий раз підтверджує - звідки "ноги ростуть" в цього "отруєння". Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4827
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03.09.2020 14:14 Ответить
Лохматое Чмо не пискнет, пока хозяин Хйло не ссыкнет на него.
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03.09.2020 14:57 Ответить
Думаю що, коли Трамп отримає на папері офіційний звіт німецьких лікарів, тоді і буде робити висновки. Байден вже звинувачував Трампа за те що, той нічого не робив через публікацію в газеті документально не підтвердженої інформації.
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03.09.2020 15:59 Ответить
сонный маразматик.
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04.09.2020 05:40 Ответить
 
 