Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное на его сайте.
"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "удивительным человеком". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие", - говорится в заявлении Байдена.
По его мнению, способ нападения на политического оппонента не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.
"Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления", - подчеркнул Байден.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
У Вас так подгорает, как будто Вы активный американский избиратель...
Штаты не станут молчать, сто процентов, как не молчали и раньше.
Демарш не возможен
Яр, я в читатели попросился, месяц назад )
В данном конкретном случае краткое прилагательное выступает ещё и в роли сказуемого и придаёт моему высказыванию смысл общеотрицательного суждения.
Ваши высокоинтеллектуальные эпитеты - 'курица', ' три класса и коридор' - показывают тот уровень , на который вы способны, и , собственно, показывают, что петухом здесь оказались именно вы.
Про оскорбления, которые вы адресуете своим оппонентам, вообще без комментариев
США неделю назад ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ. Украинское правительство что сделало?
Возможно Зеленский и не открытый предатель - он может быть просто полезным дурачком, что ни чуть не лучше. Только безответственный дебил из детского сада, может вдруг возомнить, что способен при своих интеллектуальных способностях, стать успешным президентом 40-миллионной страны, обороняющейся от сильного и коварного врага.
Боинг, отравленние Скрипалей, организация переворота в Черногории, отравление болгарского бизнесмена, убийство Немцова - после каждого єтого случая слышим мантру "Ну все, теперь рашке точно конец!"
Мені плювати на "поросят" і "віслюків", але я однозначно проти русскаязичного неукраїнця Зе і проти купленого кацапами Трампа!
Чехи обрали президентом дисидента Гавела і він змінив країну. Литовці обрали президентом дисидента та діаспорянина Адамкуса і він також змінив країну.
Українці не захотіли вибирати дисидента Чорновола, а вибрали комуняку Кравчука. Результат - маємо те, що маємо, як казав той же Кравчук.
P.S. Мій диплом якраз котується, дипломи КНУ ім. Т. Г. Шевченка дуже навіть котуються і студенти давно вже по обміну їздять навчатися на 1-2 семестри у європейські вузи. Не знаєте - то не треба демонструвати свою необізнаність!
Якщо вони кажуть про отруєння Навального речовиною з групи "новичок", то так воно і є, а це "на дорозі не валяється".
На росії є дві опції: знайти винних за участю міжнародних фахівців або отримати покарання від міжнародної спільноти , а Трампуша мовчить !