Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное на его сайте.

"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "удивительным человеком". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие", - говорится в заявлении Байдена.

По его мнению, способ нападения на политического оппонента не оставляет сомнений в том, что ответственность за отравление Навального лежит на российском государстве.

Читайте также: Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий, - Порошенко

"Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления", - подчеркнул Байден.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.