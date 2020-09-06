УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10766 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Пожежі в Україні
1 763 40

У зоні ООС тривають пошуки двох воїнів, які зникли під час гасіння пожежі, - Міноборони

У зоні ООС тривають пошуки двох воїнів, які зникли під час гасіння пожежі, - Міноборони

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під повним контролем Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передаєЦензор.НЕТ.

"Станом на 12.00 сьогодні, 6 вересня в районі проведення операції випадків порушення режиму тиші також не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано.

Наші оборонці слідкують за діями противника та готові до миттєвого реагування на будь-які його можливі провокаційні дії.

Тим часом, особовий склад Збройних Сил України спільно з ДСНС та іншими підрозділами зі складу Об’єднаних сил продовжують боротися з лісовими та степовими пожежами.

Як повідомляє штаб операції, наразі ліквідовано осередки загоряння в районі низки населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Красногорівку, Гладосове, Валуйське та Новгородське.

Також читайте: На Донбасі зберігається рижим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр

Окрім того локалізовано осередки вогню неподалік с. Трьохізбенка, Лопаскине та Лобачеве. Продовжується гасіння пожежі поблизу Луганського.

Також вдалося загасити вогонь неподалік н.п. Верхньоторецьке. Але під час боротьби з пожежею,полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Їх пошуки наразі тривають.

Міноборони (7349) пожежа (4320) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
отправка ВСУ исполнять несвойственные им функции только за две недели обошлась в три жизни
показати весь коментар
06.09.2020 13:37
+7
Что то здесь не чисто....
показати весь коментар
06.09.2020 13:41
+5
Яких потім "спишуть" на "небойові" втрати...
показати весь коментар
06.09.2020 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яких потім "спишуть" на "небойові" втрати...
показати весь коментар
06.09.2020 13:34 Відповісти
Вернитесь жывыми!
показати весь коментар
06.09.2020 13:36 Відповісти
отправка ВСУ исполнять несвойственные им функции только за две недели обошлась в три жизни
показати весь коментар
06.09.2020 13:37 Відповісти
дай бог, но просто "потерявшихся" на пожарах обычно......
дай бог чтобы нашли
показати весь коментар
06.09.2020 13:43 Відповісти
Так Аваков фактически ГСЧС развалил
показати весь коментар
06.09.2020 13:41 Відповісти
Вместе с братьями Зорянами и Шкиряками
показати весь коментар
06.09.2020 13:41 Відповісти
А чтоб не всу могло быть и хуже,тут конечно всего не скажу,но я сейчас в Донецкой области в ООС,в одной из бригад.Стрелок иы меня врядли помнишь,но я уже не диванный воин,а ты?каплей где?
показати весь коментар
06.09.2020 16:01 Відповісти
там где мне положено быть. а ты кто такой(ая) чтобы мне задавать вопросы о моем местоположении? повестки из военкомата нет. крайний раз я там на сверке был перед карантином. понадоблюсь - вызовут.
показати весь коментар
06.09.2020 16:04 Відповісти
и еще - я помню. у меня память хорошая. я тебя ее спрашивал почему у мужчины женский ник
а раз ты с интернетом в бригаде сидишь то вокруг тебя ни пули ни снаряды не свистят. получишь свое убд и вернешься.
ты смотри, в ООС он. значит понадобилось тебе или военкому чтобы ты был там.
показати весь коментар
06.09.2020 16:06 Відповісти
На три года контракт это конечно только из за убд,других причин нет)какой же ты все таки,ааааа помню,бизнесмен)
показати весь коментар
06.09.2020 16:33 Відповісти
И смею тебя заверить,интернет есть хоть и не везде,хотя откуда тебе знать то)
показати весь коментар
06.09.2020 16:35 Відповісти
Погугли где 24 сейчас,
показати весь коментар
06.09.2020 16:38 Відповісти
ты тут еще позывные выложи
показати весь коментар
06.09.2020 16:41 Відповісти
Позывной кстати без проблем,43,)
показати весь коментар
06.09.2020 16:42 Відповісти
откуда тебе знать знаю я или нет?
я имел в виду что есть ВОЗМОЖНОСТЬ пользоваться интернетом
показати весь коментар
06.09.2020 16:39 Відповісти
молодец. значит это надо тебе. уважаю
и я нигде не сказал что ты поехал ЗА убд. я написал что ты получишь убд
показати весь коментар
06.09.2020 16:38 Відповісти
Да получу но шел не за ним)
показати весь коментар
06.09.2020 16:41 Відповісти
мне не интересна твоя мотивация
показати весь коментар
06.09.2020 16:46 Відповісти
Тем не менее от пойдем вместе в 15 до мне неинтересно В 20,я хоть в 20 пошел,а тебе стало не интересна служба
показати весь коментар
06.09.2020 17:04 Відповісти
Схоже на к, що кацапи підпал зробили саме для того, щоб захопити військових ЗСУ. І чим ці втрати відрізняються від бойових?
показати весь коментар
06.09.2020 13:40 Відповісти
Что то здесь не чисто....
показати весь коментар
06.09.2020 13:41 Відповісти
Аби живі.
показати весь коментар
06.09.2020 13:57 Відповісти
А они точно тушили пожар?
Может прилетело от сепаратистов, а власть коллаборационистов спишет на пожар!
показати весь коментар
06.09.2020 14:13 Відповісти
Точно гасили пожежу. Мені знайомий з Краматорська дзвонив, сказав там військовослужбовців до півсотні постраждало.
показати весь коментар
06.09.2020 14:33 Відповісти
Горит,ветер им помагает,поджигают поле со спины а дальше без спецтехники не потушишь.
показати весь коментар
06.09.2020 16:57 Відповісти
Что то здесь не чисто..имелось ввиду в информационном поле,скрывают что то Зелемойские о делах на фронте...
показати весь коментар
06.09.2020 14:21 Відповісти
Вони не "підірвали себе", як *** пише цензор, вони загинули від рук окупантів, які встановили міни... !!!
показати весь коментар
06.09.2020 15:46 Відповісти
Деморализация ЗСУ в результате этого "перемирия" с использованием загранотрядов приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины. Мы отступаем и сдаем свою землю врагу, людоедский характер которого не осознает нынешние стратеги-самоучки. Так или иначе Путин добился своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского.
показати весь коментар
06.09.2020 16:02 Відповісти
Тут есть психиаторы???? Посовейтуте что то больному человеку)
показати весь коментар
06.09.2020 16:45 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
показати весь коментар
06.09.2020 16:04 Відповісти
 
 