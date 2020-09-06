У зоні ООС тривають пошуки двох воїнів, які зникли під час гасіння пожежі, - Міноборони
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під повним контролем Збройних Сил України.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передаєЦензор.НЕТ.
"Станом на 12.00 сьогодні, 6 вересня в районі проведення операції випадків порушення режиму тиші також не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано.
Наші оборонці слідкують за діями противника та готові до миттєвого реагування на будь-які його можливі провокаційні дії.
Тим часом, особовий склад Збройних Сил України спільно з ДСНС та іншими підрозділами зі складу Об’єднаних сил продовжують боротися з лісовими та степовими пожежами.
Як повідомляє штаб операції, наразі ліквідовано осередки загоряння в районі низки населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Красногорівку, Гладосове, Валуйське та Новгородське.
Окрім того локалізовано осередки вогню неподалік с. Трьохізбенка, Лопаскине та Лобачеве. Продовжується гасіння пожежі поблизу Луганського.
Також вдалося загасити вогонь неподалік н.п. Верхньоторецьке. Але під час боротьби з пожежею,полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Їх пошуки наразі тривають.
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дай бог чтобы нашли
а раз ты с интернетом в бригаде сидишь то вокруг тебя ни пули ни снаряды не свистят. получишь свое убд и вернешься.
ты смотри, в ООС он. значит понадобилось тебе или военкому чтобы ты был там.
я имел в виду что есть ВОЗМОЖНОСТЬ пользоваться интернетом
и я нигде не сказал что ты поехал ЗА убд. я написал что ты получишь убд
Может прилетело от сепаратистов, а власть коллаборационистов спишет на пожар!
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.