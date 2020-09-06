У зоні ООС тривають пошуки двох воїнів, які зникли під час гасіння пожежі, - Міноборони

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під повним контролем Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передаєЦензор.НЕТ.

"Станом на 12.00 сьогодні, 6 вересня в районі проведення операції випадків порушення режиму тиші також не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано.

Наші оборонці слідкують за діями противника та готові до миттєвого реагування на будь-які його можливі провокаційні дії.

Тим часом, особовий склад Збройних Сил України спільно з ДСНС та іншими підрозділами зі складу Об’єднаних сил продовжують боротися з лісовими та степовими пожежами.

Як повідомляє штаб операції, наразі ліквідовано осередки загоряння в районі низки населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Красногорівку, Гладосове, Валуйське та Новгородське.

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Окрім того локалізовано осередки вогню неподалік с. Трьохізбенка, Лопаскине та Лобачеве. Продовжується гасіння пожежі поблизу Луганського.

Також вдалося загасити вогонь неподалік н.п. Верхньоторецьке. Але під час боротьби з пожежею,полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Їх пошуки наразі тривають.