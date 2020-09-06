В зоне ООС продолжаются поиски двух воинов, пропавших во время тушения пожара, - Минобороны

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 6 сентября в районе проведения операции случаев нарушения режима тишины не фиксировалось, ситуация стабильная, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в операции, не задокументированы. Наши защитники следят за действиями противника и готовы к мгновенному реагированию на любые его возможные провокационные действия.

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Между тем, личный состав Вооруженных Сил Украины совместно с ГСЧС и другими подразделениями из состава Объединенных сил продолжают бороться с лесными и степными пожарами.

Как сообщает штаб операции, пока ликвидированы очаги возгорания в районе ряда населенных пунктов. Речь идет о Красногоровке, Гладосово, Валуйском и Новгородском.

Кроме того локализованы очаги огня неподалеку с. Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево. Продолжается тушение пожара вблизи Луганского.

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Также удалось потушить огонь неподалеку н.п. Верхнеторецкое. Но во время борьбы с пожаром, пламенем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Их поиски пока продолжаются", - говорится в сообщении Минобороны.