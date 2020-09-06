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Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине
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В зоне ООС продолжаются поиски двух воинов, пропавших во время тушения пожара, - Минобороны

В зоне ООС продолжаются поиски двух воинов, пропавших во время тушения пожара, - Минобороны

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 6 сентября в районе проведения операции случаев нарушения режима тишины не фиксировалось, ситуация стабильная, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в операции, не задокументированы. Наши защитники следят за действиями противника и готовы к мгновенному реагированию на любые его возможные провокационные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары в Украине: огонь в Двуречанском лесничестве на Харьковщине и в трех ячейках на Луганщине локализован, угрозы населенным пунктам нет, - ГСЧС

Между тем, личный состав Вооруженных Сил Украины совместно с ГСЧС и другими подразделениями из состава Объединенных сил продолжают бороться с лесными и степными пожарами.

Как сообщает штаб операции, пока ликвидированы очаги возгорания в районе ряда населенных пунктов. Речь идет о Красногоровке, Гладосово, Валуйском и Новгородском.

Кроме того локализованы очаги огня неподалеку с. Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево. Продолжается тушение пожара вблизи Луганского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донбассе сохраняется "тишина", двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр

Также удалось потушить огонь неподалеку н.п. Верхнеторецкое. Но во время борьбы с пожаром, пламенем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Их поиски пока продолжаются", - говорится в сообщении Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9314) пожар (5938) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
отправка ВСУ исполнять несвойственные им функции только за две недели обошлась в три жизни
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06.09.2020 13:37
+7
Что то здесь не чисто....
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06.09.2020 13:41
+5
Яких потім "спишуть" на "небойові" втрати...
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06.09.2020 13:34
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Яких потім "спишуть" на "небойові" втрати...
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06.09.2020 13:34 Ответить
Вернитесь жывыми!
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06.09.2020 13:36 Ответить
отправка ВСУ исполнять несвойственные им функции только за две недели обошлась в три жизни
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06.09.2020 13:37 Ответить
дай бог, но просто "потерявшихся" на пожарах обычно......
дай бог чтобы нашли
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06.09.2020 13:43 Ответить
Так Аваков фактически ГСЧС развалил
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06.09.2020 13:41 Ответить
Вместе с братьями Зорянами и Шкиряками
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06.09.2020 13:41 Ответить
А чтоб не всу могло быть и хуже,тут конечно всего не скажу,но я сейчас в Донецкой области в ООС,в одной из бригад.Стрелок иы меня врядли помнишь,но я уже не диванный воин,а ты?каплей где?
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06.09.2020 16:01 Ответить
там где мне положено быть. а ты кто такой(ая) чтобы мне задавать вопросы о моем местоположении? повестки из военкомата нет. крайний раз я там на сверке был перед карантином. понадоблюсь - вызовут.
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06.09.2020 16:04 Ответить
и еще - я помню. у меня память хорошая. я тебя ее спрашивал почему у мужчины женский ник
а раз ты с интернетом в бригаде сидишь то вокруг тебя ни пули ни снаряды не свистят. получишь свое убд и вернешься.
ты смотри, в ООС он. значит понадобилось тебе или военкому чтобы ты был там.
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06.09.2020 16:06 Ответить
На три года контракт это конечно только из за убд,других причин нет)какой же ты все таки,ааааа помню,бизнесмен)
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06.09.2020 16:33 Ответить
И смею тебя заверить,интернет есть хоть и не везде,хотя откуда тебе знать то)
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06.09.2020 16:35 Ответить
Погугли где 24 сейчас,
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06.09.2020 16:38 Ответить
ты тут еще позывные выложи
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06.09.2020 16:41 Ответить
Позывной кстати без проблем,43,)
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06.09.2020 16:42 Ответить
откуда тебе знать знаю я или нет?
я имел в виду что есть ВОЗМОЖНОСТЬ пользоваться интернетом
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06.09.2020 16:39 Ответить
молодец. значит это надо тебе. уважаю
и я нигде не сказал что ты поехал ЗА убд. я написал что ты получишь убд
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06.09.2020 16:38 Ответить
Да получу но шел не за ним)
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06.09.2020 16:41 Ответить
мне не интересна твоя мотивация
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06.09.2020 16:46 Ответить
Тем не менее от пойдем вместе в 15 до мне неинтересно В 20,я хоть в 20 пошел,а тебе стало не интересна служба
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06.09.2020 17:04 Ответить
Схоже на к, що кацапи підпал зробили саме для того, щоб захопити військових ЗСУ. І чим ці втрати відрізняються від бойових?
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06.09.2020 13:40 Ответить
Что то здесь не чисто....
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06.09.2020 13:41 Ответить
Аби живі.
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06.09.2020 13:57 Ответить
А они точно тушили пожар?
Может прилетело от сепаратистов, а власть коллаборационистов спишет на пожар!
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06.09.2020 14:13 Ответить
Точно гасили пожежу. Мені знайомий з Краматорська дзвонив, сказав там військовослужбовців до півсотні постраждало.
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06.09.2020 14:33 Ответить
Горит,ветер им помагает,поджигают поле со спины а дальше без спецтехники не потушишь.
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06.09.2020 16:57 Ответить
Что то здесь не чисто..имелось ввиду в информационном поле,скрывают что то Зелемойские о делах на фронте...
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06.09.2020 14:21 Ответить
Вони не "підірвали себе", як *** пише цензор, вони загинули від рук окупантів, які встановили міни... !!!
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06.09.2020 15:46 Ответить
Деморализация ЗСУ в результате этого "перемирия" с использованием загранотрядов приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины. Мы отступаем и сдаем свою землю врагу, людоедский характер которого не осознает нынешние стратеги-самоучки. Так или иначе Путин добился своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского.
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06.09.2020 16:02 Ответить
Тут есть психиаторы???? Посовейтуте что то больному человеку)
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06.09.2020 16:45 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 16:04 Ответить
 
 