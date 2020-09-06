В зоне ООС продолжаются поиски двух воинов, пропавших во время тушения пожара, - Минобороны
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12.00 сегодня, 6 сентября в районе проведения операции случаев нарушения режима тишины не фиксировалось, ситуация стабильная, боевых потерь в подразделениях Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в операции, не задокументированы. Наши защитники следят за действиями противника и готовы к мгновенному реагированию на любые его возможные провокационные действия.
Между тем, личный состав Вооруженных Сил Украины совместно с ГСЧС и другими подразделениями из состава Объединенных сил продолжают бороться с лесными и степными пожарами.
Как сообщает штаб операции, пока ликвидированы очаги возгорания в районе ряда населенных пунктов. Речь идет о Красногоровке, Гладосово, Валуйском и Новгородском.
Кроме того локализованы очаги огня неподалеку с. Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево. Продолжается тушение пожара вблизи Луганского.
Также удалось потушить огонь неподалеку н.п. Верхнеторецкое. Но во время борьбы с пожаром, пламенем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Их поиски пока продолжаются", - говорится в сообщении Минобороны.
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дай бог чтобы нашли
а раз ты с интернетом в бригаде сидишь то вокруг тебя ни пули ни снаряды не свистят. получишь свое убд и вернешься.
ты смотри, в ООС он. значит понадобилось тебе или военкому чтобы ты был там.
я имел в виду что есть ВОЗМОЖНОСТЬ пользоваться интернетом
и я нигде не сказал что ты поехал ЗА убд. я написал что ты получишь убд
Может прилетело от сепаратистов, а власть коллаборационистов спишет на пожар!
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.