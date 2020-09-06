Пожары в Украине: огонь в Двуречанском лесничестве на Харьковщине и в трех ячейках на Луганщине локализован, угрозы населенным пунктам нет, - ГСЧС

В Луганской области спасатели и военные продолжают тушение лесных и степных пожаров,угрозы населенным пунктам нет. Пожар в Двуречанском лесничестве возле с Горобьевка (Харьковская обл.), возникший 2 сентября, локализован

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в лесном массиве вблизи с. Горобьевка Двуречанского района (Харьковская обл. - Ред.), который возник 2 сентября, локализован. ... По состоянию на 7 ч. 6 сентября открытого огня не наблюдается, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 189 человек и 31 еденица техники, из них от ГСЧС - 66 человек личного состава и 18 единиц техники.

Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

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"4 сентября пожар 3 ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка, Луганская область), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того в пятницу вечером между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. В ГСЧС отметили, из-за пожаров угрозы населенным пунктам нет.

"По состоянию на 7 ч. 6 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Осуществляется тушение по периметру пожара в доступных местах", - отметили в ГСЧС.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.

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"5 сентября в 12 часов. 50 мин. вблизи с. Гладосово Бахмутского района (Донецкая обл. - Ред.) возник пожар сухой травы. В 20 ч. 35 мин. пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара уничтожены 6 домов (из них 2 жилых). Благодаря решительным и оперативным действиям пожарных подразделений ГСЧС спасли 12 жилых домов. К тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники",- говорится в сообщении.