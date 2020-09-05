РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12262 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине
1 359 4

В селе Гладосово в зоне ООС огонь с сухой травы перекинулся на жилые дома, - ГСЧС

В селе Гладосово в зоне ООС огонь с сухой травы перекинулся на жилые дома, - ГСЧС

В Донецкой области сегодня, 5 сентября, произошел крупный пожар в селе Гладосово. Горит сухая трава и дома.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"5 сентября в 12:50 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на окраине с. Гладосово Бахмутского района. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домов и сухой травы на открытой территории. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, на Харьковщине - локализованы, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

К ликвидации пожара привлечен 21 человек и 6 единиц техники.

Напомним, днями ранее в Луганской и Харьковской областях вспыхнули масштабные лесные пожары. На Харьковщине огнем было полностью уничтожено одно из сел, которые оказались в эпицентре пожара. По состоянию на сегодня в Харьковской области открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления. Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий

Автор: 

пожар (5936) Донецкая область (9590) ГСЧС (4960)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так видимо с "той стороны" была команда "поджигать" а с Украинской стороны была команда "нистрилять-нипаджигать"
показать весь комментарий
05.09.2020 18:34 Ответить
Сепарня старається шкодити - як не стріляє, то підпалює.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:05 Ответить
А викосити бурян навколо хати мабуть непосильна праця.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:12 Ответить
МИРНЫЕ ПОДЖОГИ СО СТОРОНЫ РУССКИХ ОККУПАНТОВ
показать весь комментарий
05.09.2020 21:03 Ответить
 
 