В селе Гладосово в зоне ООС огонь с сухой травы перекинулся на жилые дома, - ГСЧС

В Донецкой области сегодня, 5 сентября, произошел крупный пожар в селе Гладосово. Горит сухая трава и дома.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"5 сентября в 12:50 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на окраине с. Гладосово Бахмутского района. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домов и сухой травы на открытой территории. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлечен 21 человек и 6 единиц техники.

Напомним, днями ранее в Луганской и Харьковской областях вспыхнули масштабные лесные пожары. На Харьковщине огнем было полностью уничтожено одно из сел, которые оказались в эпицентре пожара. По состоянию на сегодня в Харьковской области открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления. Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий