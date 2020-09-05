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У селі Гладосове у зоні ООС вогонь із сухої трави перекинувся на житлові будинки, - ДСНС

У селі Гладосове у зоні ООС вогонь із сухої трави перекинувся на житлові будинки, - ДСНС

У Донецькій області сьогодні, 5 вересня, сталася велика пожежа в селі Гладосове. Горить суха трава і будинки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"5 вересня о 12:50 до Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на околиці с. Гладосове Бахмутського району. Після прибуття до місця виклику встановлено, що горять будинки і суха трава на відкритій території. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні .

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До ліквідації пожежі залучено 21 людину та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, днями в Луганській і Харківській областях спалахнули масштабні лісові пожежі. На Харківщині вогнем було повністю знищено одне із сіл, які опинилися в епіцентрі пожежі. Наразі в Харківській області відкритого вогню не спостерігається, рятувальники гасять окремі осередки тління. Під час ліквідації пожежі в Луганській області загинув військовослужбовець

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пожежа (4317) Донецька область (8414) ДСНС (5098)


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Так видимо с "той стороны" была команда "поджигать" а с Украинской стороны была команда "нистрилять-нипаджигать"
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05.09.2020 18:34 Відповісти
Сепарня старається шкодити - як не стріляє, то підпалює.
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05.09.2020 20:05 Відповісти
А викосити бурян навколо хати мабуть непосильна праця.
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05.09.2020 20:12 Відповісти
МИРНЫЕ ПОДЖОГИ СО СТОРОНЫ РУССКИХ ОККУПАНТОВ
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05.09.2020 21:03 Відповісти
 
 