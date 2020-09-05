Пожежі в екосистемах Луганщини ліквідовано, на Харківщині - локалізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Займання 2 центрів сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району ліквідовано, а пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району локалізовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби з НС.

Зокрема, пожежу 2 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі ( с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

4 вересня увечері між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. Станом на 7 год. 5 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 6 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 200 осіб та 53 одиниць техніки, з них від ДСНС 167 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Зі свого боку, на Харківщині пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано. Загальна площа, пройдена вогнем, складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

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Станом на 5 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння залучено 205 осіб, 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 рятувальників та 23 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, яким 4 вересня здійснено 12 скидів води (24 т).