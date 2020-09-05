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Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, на Харьковщине - локализованы, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Возгорание 2 центров сухой травы вблизи с. Болотене Станично-Луганского района ликвидировано, а пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района (Харьковская обл.) локализовано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

В частности, пожар двух центров сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

В свою очередь, на Харьковщине пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пожара составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметру", - говорится в сообщении ГСЧС в субботу утром.

К тушению привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).

Автор: 

пожар (5946) ГСЧС (4967)


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Вранье. Это далеко не все пожары на Луганщине.
а судя по тексту - это все что были и все локализованы или ликвидированы.

а всего-то и нужно было хорошенько вспахать защитную лесополосу 2 раза за лето - там сосна-посадка, чуть становится жарче 30 - начинают и осколки и смола искрить на солнце, и на тебе - пожар.
в этом году ВПЕРВЫЕ не пропахали вокруг леса. За многие-многие годы. Даже в 90-х такого не было.
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05.09.2020 09:17 Ответить
Дождь прошел?
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05.09.2020 10:45 Ответить
 
 