РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6480 посетителей онлайн
Новости Происшествия Пожары в Украине
2 122 9
пожар (5573) Харьковщина (4163) Кучер Алексей (64) чрезвычайная ситуация (23)

На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
выпускайте киборга кернесса...
показать весь комментарий
03.09.2020 20:40 Ответить
Да тут надо вiслюка уже куда-то девать... Сбросить его с дирижопля на па-рашку - пущай там всё сгорит нах@р...
показать весь комментарий
03.09.2020 21:16 Ответить
однажды бубочка позавидует подвижности кернесюры...
показать весь комментарий
03.09.2020 21:24 Ответить
Зеленые подонки выжигают Украину.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:44 Ответить
Навіть за часів ВВ війни не було таких пожеш, як останній рік.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:53 Ответить
Закопайте вже того вову-бідоносця; одні нещастя людям, де б не з'явилочь чудо те.
показать весь комментарий
03.09.2020 21:18 Ответить
та пагадите...так там жеж министерский десант должен был прибыть на подмогу ? )))
шо такое ...не помогают.?.. хреново! поручение преЗЕдента считай не выполнили...
показать весь комментарий
03.09.2020 21:23 Ответить
если бы пожар угрожал коттеджным поселкам в лесопарке где Гепа с Допой жить изволят, то уже бы давно всё потушил
показать весь комментарий
04.09.2020 06:25 Ответить
Коли все стоїть при зеленій владі, то треба спалити ліси щоб їх дорізати, тому і ********** очікуванно і всі в долі, крім кріпаків у яких будинки транформуються в рідні попелища, як писав АС Пушкін. Докучаєв садив, щоб молоді зелені вовки все профукали і ліси і державу.
показать весь комментарий
04.09.2020 06:52 Ответить
 
 