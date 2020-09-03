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Новини Пожежі в Україні
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На Харківщині у зв'язку з пожежами оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня, - ОДА

На Харківщині у зв'язку з пожежами оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня, - ОДА

Харківська регіональна комісія з питань техногенної й екологічної безпеки прийняла рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня у зв'язку з масштабною пожежею, яка почалася на території Дворічанського лісництва в Харківській області 2 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.

Станом на 7:00 3 вересня тривало гасіння лісової пожежі на території Дворічанського лісництва на площі 100 га, осередки загоряння на території прилеглих населених пунктів Гороб'ївки та Гряниківки було ліквідовано.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиницю техніки, з них від ДСНС 215 працівників особового складу та 49 одиниць техніки, зокрема два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт із гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Автор: 

пожежа (4316) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) надзвичайна ситуація (49)


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выпускайте киборга кернесса...
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03.09.2020 20:40 Відповісти
Да тут надо вiслюка уже куда-то девать... Сбросить его с дирижопля на па-рашку - пущай там всё сгорит нах@р...
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03.09.2020 21:16 Відповісти
однажды бубочка позавидует подвижности кернесюры...
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03.09.2020 21:24 Відповісти
Зеленые подонки выжигают Украину.
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03.09.2020 20:44 Відповісти
Навіть за часів ВВ війни не було таких пожеш, як останній рік.
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03.09.2020 21:53 Відповісти
Закопайте вже того вову-бідоносця; одні нещастя людям, де б не з'явилочь чудо те.
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03.09.2020 21:18 Відповісти
та пагадите...так там жеж министерский десант должен был прибыть на подмогу ? )))
шо такое ...не помогают.?.. хреново! поручение преЗЕдента считай не выполнили...
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03.09.2020 21:23 Відповісти
если бы пожар угрожал коттеджным поселкам в лесопарке где Гепа с Допой жить изволят, то уже бы давно всё потушил
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04.09.2020 06:25 Відповісти
Коли все стоїть при зеленій владі, то треба спалити ліси щоб їх дорізати, тому і ********** очікуванно і всі в долі, крім кріпаків у яких будинки транформуються в рідні попелища, як писав АС Пушкін. Докучаєв садив, щоб молоді зелені вовки все профукали і ліси і державу.
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04.09.2020 06:52 Відповісти
 
 