УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14533 відвідувача онлайн
Новини Події Пожежі в Україні
2 396 16
пожежа (3750) Харківщина (4322) ДСНС (4464)

80 гектарів лісу горить на Харківщині, до гасіння залучено пожежний потяг, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

80 гектарів лісу горить на Харківщині, до гасіння залучено пожежний потяг, - ДСНС

На території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області горить хвойний ліс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс на площі близько 80 га. Через пориви вітру полум'я почало перекидатися на верхівки дерев і на житловий сектор с. Гороб'ївка, що межує з лісом. До місця події було направлено ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд", - сказано в повідомленні.

Зараз триває ліквідація пожежі. Від ГУ ДСНС у Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 рятувальників. Також задіяно пожежний потяг і 5 одиниць техніки лісгоспу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа в заповіднику на Херсонщині: вогонь охопив плавні
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Стоило бедоносцу только заикнуться о "спасении" лесов Харьковщины. Хотя о чём я! После его посещения Омана там умер султан и случилось наводнение в пустыне!
показати весь коментар
02.09.2020 17:26
+5
"Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены"

"80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС"
показати весь коментар
02.09.2020 17:14
+5
Кстати одна из схем вырубки леса поджигают допустим сгорело 50 гектар а пишут что 500 остальное вырубывают!
показати весь коментар
02.09.2020 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский сказазал что не вырубывают. Мы так и поверили! 80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1710
показати весь коментар
02.09.2020 17:13 Відповісти
зеленский: вырубки нет, пожар есть, а вырубки нет.
показати весь коментар
02.09.2020 17:14 Відповісти
"Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены"

"80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поекзд, - ГСЧС"
показати весь коментар
02.09.2020 17:14 Відповісти
Таки рубают...
показати весь коментар
02.09.2020 17:14 Відповісти
Кстати одна из схем вырубки леса поджигают допустим сгорело 50 гектар а пишут что 500 остальное вырубывают!
показати весь коментар
02.09.2020 17:14 Відповісти
100%! Сгорел лес и всё тут, ну шо скажешь.
показати весь коментар
02.09.2020 17:16 Відповісти
теперь сначала жгут,а потом рубят...

Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены
показати весь коментар
02.09.2020 17:18 Відповісти
бубачка - 100 несчастий приехал на Харьковщину....
показати весь коментар
02.09.2020 17:26 Відповісти
Стоило бедоносцу только заикнуться о "спасении" лесов Харьковщины. Хотя о чём я! После его посещения Омана там умер султан и случилось наводнение в пустыне!
показати весь коментар
02.09.2020 17:26 Відповісти
час назад горело 10 Га.... аппетиты растут
показати весь коментар
02.09.2020 17:29 Відповісти
Это последствия визита зеленского. Оно же обещало, что вырубать будет нечего - вот... держите
показати весь коментар
02.09.2020 17:39 Відповісти
Куда не приедет - сразу ЧП !
Мурчащая катастрофа...
показати весь коментар
02.09.2020 17:44 Відповісти
"Шо опять?", там случайно Бедоносец не посещал Харьковскую область? 80 гектаров леса горит на Харьковщине, к тушению привлечен пожарный поезд, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3697
показати весь коментар
02.09.2020 17:52 Відповісти
Мало того,что вирус разгулялся,так еще и его принесло,и как то неожиданно.Ходили слухи по городу,что должен был приехать 5 числа. Пусть теперь надевает каску и на пожар. Зато какой видосик получится.
показати весь коментар
02.09.2020 18:06 Відповісти
Зелений дурандон приїхав в Харків, а тут бац пожежа, совподеніе?
показати весь коментар
02.09.2020 18:07 Відповісти
А хернес к приезду зе-бедоносца пеньки красил, асфальт укладывал... А получилось, как всегда(((. Когда уберут зелю, пуйло сдохнет, ковид исчезнет и все будут счастливы!)
показати весь коментар
02.09.2020 22:30 Відповісти
 
 