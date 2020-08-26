Масштабна пожежа в заповіднику на Херсонщині: вогонь охопив плавні
Поліцейські почали провадження за статтею про умисне знищення об'єктів рослинного світу.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
Займання сталося у вівторок, 25 серпня на території Національного природного парку "Нижньодніпровський" у районі села Велетенське Білозерського району.
Про пожежу розповіли відразу кілька людей, тих, хто зателефонував на лінію "102".
"Сьогодні за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу", - повідомили в поліції.
Зараз поліцейські чекають на висновки рятувальників і екологічної інспекції щодо причини виникнення пожежі та заподіяної суми збитків.
Будь ласка, зачекайте...
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