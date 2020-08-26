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Масштабна пожежа в заповіднику на Херсонщині: вогонь охопив плавні

Масштабна пожежа в заповіднику на Херсонщині: вогонь охопив плавні

Поліцейські почали провадження за статтею про умисне знищення об'єктів рослинного світу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Займання сталося у вівторок, 25 серпня на території Національного природного парку "Нижньодніпровський" у районі села Велетенське Білозерського району.

Про пожежу розповіли відразу кілька людей, тих, хто зателефонував на лінію "102".

"Сьогодні за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські чекають на висновки рятувальників і екологічної інспекції щодо причини виникнення пожежі та заподіяної суми збитків.

Читайте також: Втрачено деякі рослинні угруповання, на фауну вплив був несуттєвим, - Держагентство з управління зоною відчуження про пожежі

Автор: 

заповідник (103) пожежа (4312) Нацполіція (15136) Херсонська область (5708)


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"Листоноша" недопалок кинув?
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26.08.2020 17:34 Відповісти
без кацапні не обійшлось!
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26.08.2020 17:34 Відповісти
Да там и кацапни не надо. Сами рыбаки ведут себя, как свиньи. Все острова, где рыбачат, загажены бутылками, баночками из-под кукурузы, пакетиками от приманок, кусками лески...Короче, где едят, там и ср...ут. Наше быдло не хуже кацапского. А камыш часто поджигают специально, чтоб удобней браконьерничать было.
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27.08.2020 07:42 Відповісти
сумно...
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27.08.2020 10:36 Відповісти
 
 