Масштабна пожежа в заповіднику на Херсонщині: вогонь охопив плавні

Поліцейські почали провадження за статтею про умисне знищення об'єктів рослинного світу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Займання сталося у вівторок, 25 серпня на території Національного природного парку "Нижньодніпровський" у районі села Велетенське Білозерського району.

Про пожежу розповіли відразу кілька людей, тих, хто зателефонував на лінію "102".

"Сьогодні за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу", - повідомили в поліції.

Зараз поліцейські чекають на висновки рятувальників і екологічної інспекції щодо причини виникнення пожежі та заподіяної суми збитків.

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