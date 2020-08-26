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Масштабный пожар в заповеднике на Херсонщине: огонь охватил плавни

Масштабный пожар в заповеднике на Херсонщине: огонь охватил плавни

Полицейские начали производство по статье об умышленном уничтожении объектов растительного мира.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Возгорание произошло во вторник, 25 августа на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в районе села Велетенское Белозерского района.

О пожаре рассказали сразу несколько человек, позвонивших на линию "102".

"Сегодня по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира", - сообщили в полиции.

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Сейчас полицейские ждут заключения спасателей и экологической инспекции относительно причины возникновения пожара и причиненной суммы ущерба.

Автор: 

заповедник (156) пожар (5931) Нацполиция (16427) Херсонская область (4719)


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"Листоноша" недопалок кинув?
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26.08.2020 17:34 Ответить
без кацапні не обійшлось!
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26.08.2020 17:34 Ответить
Да там и кацапни не надо. Сами рыбаки ведут себя, как свиньи. Все острова, где рыбачат, загажены бутылками, баночками из-под кукурузы, пакетиками от приманок, кусками лески...Короче, где едят, там и ср...ут. Наше быдло не хуже кацапского. А камыш часто поджигают специально, чтоб удобней браконьерничать было.
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27.08.2020 07:42 Ответить
сумно...
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27.08.2020 10:36 Ответить
 
 