Масштабный пожар в заповеднике на Херсонщине: огонь охватил плавни

Полицейские начали производство по статье об умышленном уничтожении объектов растительного мира.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Возгорание произошло во вторник, 25 августа на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" в районе села Велетенское Белозерского района.

О пожаре рассказали сразу несколько человек, позвонивших на линию "102".

"Сегодня по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас полицейские ждут заключения спасателей и экологической инспекции относительно причины возникновения пожара и причиненной суммы ущерба.