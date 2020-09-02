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Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині, повідомляє Офіс президента і додає, що за останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Офісу президента.

"В одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Представники ДСНС повідомили Главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил. Організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї поки відмовляються", - говориться в повідомленні.

В інформації зазначається, що попередня причина пожежі – займання смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс.

"Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру", - говориться в повідомленні.

Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.

"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – сказав Зеленський.

Читайте також: Площа пожежі на Харківщині збільшилася до 400 га, є загроза поширення полум'я на сусіднє село, - ДСНС
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Топ коментарі
+22
Гео Лероса, який обізвав Зеленського брехуном і «клоуном з 95 Кварталу», вигнали з фракції за розголошення державної таємниці. Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9376
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02.09.2020 19:09
+15
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6558
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02.09.2020 19:01
+14
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9964
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02.09.2020 19:16
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Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6558
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02.09.2020 19:01 Відповісти
Штабов створюй побільше!
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02.09.2020 19:02 Відповісти
Пока ты ИОВА туда не поперся...там все было нормально))))
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02.09.2020 19:03 Відповісти
Возьмет на личный контроль))))
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02.09.2020 19:07 Відповісти
Тогда трындец лесам.
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02.09.2020 19:09 Відповісти
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9964
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02.09.2020 19:16 Відповісти
Бідосік, тільки сьогодні, сказав, що ліси, на Харківщині, вже не рублять. І запалало.
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02.09.2020 20:12 Відповісти
Що не вирубали то згорить.
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02.09.2020 20:14 Відповісти
Монстро-решалово-рисовалово-узурпаторо-диктаторишка Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 6527
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02.09.2020 19:08 Відповісти
Скорее всего опять поджоги кацапов
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02.09.2020 19:08 Відповісти
расчищают плацдармы для наступления?
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02.09.2020 19:12 Відповісти
надо просто сидеть дома....
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02.09.2020 19:08 Відповісти
Гео Лероса, який обізвав Зеленського брехуном і «клоуном з 95 Кварталу», вигнали з фракції за розголошення державної таємниці. Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 9376
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02.09.2020 19:09 Відповісти
Пожары и взрывы там, где воруют...
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02.09.2020 19:10 Відповісти
Может снайперов российских поджаривают,которые на нашей земле практикуются на стрельбе по украинцах?
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02.09.2020 20:07 Відповісти
Материалы на совещание уже подвезли????
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02.09.2020 19:10 Відповісти
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 1514Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 1514
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02.09.2020 19:12 Відповісти
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 4010
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02.09.2020 19:12 Відповісти
Коротко та змистовно по сути!!!
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02.09.2020 19:13 Відповісти
Зеленский и его команда позор нации! Такого днища даже Ющенко не показывал...
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02.09.2020 19:12 Відповісти
Трава сухая с огородов все палят
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02.09.2020 19:12 Відповісти
Боже, пожалуйста, только НЕ "під особистий контроль"!!!
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 4731
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02.09.2020 19:12 Відповісти
Поздно. Уже под контролем.
Бубачка разбирается в пожарах, бо сам шланг.
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02.09.2020 21:25 Відповісти
Сегодня его на пресс конференции спросили, о продолжающейся вырубке леса в харьковской области, то лес не рубят то он выгорел... весь)))
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02.09.2020 19:13 Відповісти
а по выс*ру факина...что-то вякнет? или то такэ...
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02.09.2020 19:14 Відповісти
Зеленский собрал срочное совещание после информации о масштабных пожарах на Харьковщине и Луганщине - Цензор.НЕТ 7528
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02.09.2020 19:18 Відповісти
Зеля понял, что для второго срока президентства рекламы шаурмы и кидания мячика в кольцо будет недостаточно и после наркотической просушки имитирует бурную деятельность.
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02.09.2020 19:23 Відповісти
В 16:00 наблюдал пролет Ан32п в ту сторону.
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02.09.2020 19:23 Відповісти
Типа, сколько земассы могли воспользоваться шаровыми углями для шашлыков. Главное, чтобы все знали, кто это счастье им предоставил. Бинго! Конечно - бидося. Теперь сгорит даже то, что не горит.
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02.09.2020 19:27 Відповісти
Ніби він щось порішає.
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02.09.2020 19:29 Відповісти
Ну да.
Надо просто перестать гореть.
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02.09.2020 21:32 Відповісти
если зеленый осел собрал совещание - лесу труба.
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02.09.2020 19:36 Відповісти
збудуємо літак
будем всіх тушить
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02.09.2020 19:40 Відповісти
Це вже армагеддон справжній. Мабуть, за часи війни стільки лісів не було знищено, як за останній рік.
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02.09.2020 19:47 Відповісти
Поклонская рассказала о «сотрудничестве» с ООН по воде для Крыма. Что произошло на самом деле?...вот непонятно Президент будет помогать немецкой оккупационной группировке с во...ой не так ...будет помогать российской оккупационной группировке с Днепровской водой?
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02.09.2020 20:05 Відповісти
и что оно насовещает? зеленский - пустое место и очередной позор Украины..
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02.09.2020 20:06 Відповісти
Забейся в бункер, решака наркоманская.
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02.09.2020 20:10 Відповісти
Зеленський зібрав термінову нараду після інформації про масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині - Цензор.НЕТ 3246
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02.09.2020 20:14 Відповісти
А МНС нам зачем?
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02.09.2020 20:17 Відповісти
Пожар возник сразу, как бубна объявил о прекратившихся вырубках!
Гоните ег нахрен, харьковчане!
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02.09.2020 20:59 Відповісти
Может уже кого то судить будут? Лесников,которые продают соженный лес,тем кто его "поджигает"( схема стара как мир). Чинуш,которые"не замечают" лес типа"дрова" идущие на мебельные фабрики ЕС и внутренний рынок и лесопилки ВНУТРИ лесных массивов где крадётся лес. Когда кроме налогообложения государство начнет выполнять свои функции? Или оно нужно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сбора налогов что бы кормить мировых ростовщиков и своих чинуш?
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03.09.2020 06:08 Відповісти
У нас есть вице-президент. Местный, кстати. Без него на харьковщине никто и пукнуть не смеет. Вот, заставил преЗедента от дорог(жки) оторваться и заняться премьерскими делами...
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03.09.2020 14:04 Відповісти
 
 