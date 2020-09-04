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Новини Пожежі в Україні
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Одну з лісових пожеж повністю ліквідовано на Харківщині

Одну з лісових пожеж повністю ліквідовано на Харківщині

Пожежу в лісовому масиві біля села Клугино-Башкирівка Харківської області, яка виникла 2 вересня, зараз ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Фейсбуці,

"4 вересня о 14:45 пожежу в лісовому масиві біля с.Клугино-Башкирівка Харківської області, яка виникла 2 вересня ліквідовано. До гасіння було залучено 7 осіб та 2 одиниці техніки лісгоспу, 15 рятувальників та 1 одиниця техніки ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: На Харківщині у зв'язку з пожежами оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня, - ОДА

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.

Станом на 7:00 3 вересня тривало гасіння лісової пожежі на території Дворічанського лісництва на площі 100 га, осередки загоряння на території прилеглих населених пунктів Гороб'ївки та Гряниківки було ліквідовано.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиницю техніки, з них від ДСНС 215 працівників особового складу та 49 одиниць техніки, зокрема два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт із гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як можлива ​​причина пожеж у Луганській і Харківській областях розглядаються підпали, - доповідь Зеленському

Автор: 

пожежа (4317) Харківщина (6054)


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Наверное, просто всё сгорело.
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04.09.2020 18:47 Відповісти
дождь пошел
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04.09.2020 18:49 Відповісти
Дощу, тьху, урядовцям орденяки!!
🤣
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04.09.2020 18:48 Відповісти
Тільки десь крадуть- якщо не вибухи таки пожежа!!
🤔
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04.09.2020 18:51 Відповісти
Мне вооот это понравилось. Именно строго в тему. Надеюсь уважамдиванэксперды, вы догадываетесь о чем я? Это очень показательное событие.....

Утром в субботу, 5 сентября, при въезде в микрорайон «Октябрьское» в Николаеве автомобиль KIA Ceed врезался в отбойник.
Автомобиль получил механические повреждения. Водителя ни в нем, ни рядом не оказалось. !!!!! О его состоянии и, вероятно, полученных травмах пока ничего не известно.
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05.09.2020 10:05 Відповісти
 
 