Один из лесных пожаров полностью ликвидирован на Харьковщине
Пожар в лесном массиве возле села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября, сейчас ликвидирован.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке,
"4 сентября в 14:45 пожар в лесном массиве возле с.Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября ликвидирован. К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.
Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.
Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.
По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.
К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.
По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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Утром в субботу, 5 сентября, при въезде в микрорайон «Октябрьское» в Николаеве автомобиль KIA Ceed врезался в отбойник.
Автомобиль получил механические повреждения. Водителя ни в нем, ни рядом не оказалось. !!!!! О его состоянии и, вероятно, полученных травмах пока ничего не известно.