Один из лесных пожаров полностью ликвидирован на Харьковщине

Пожар в лесном массиве возле села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября, сейчас ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке,

"4 сентября в 14:45 пожар в лесном массиве возле с.Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября ликвидирован. К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.