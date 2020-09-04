РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
655 5

Один из лесных пожаров полностью ликвидирован на Харьковщине

Один из лесных пожаров полностью ликвидирован на Харьковщине

Пожар в лесном массиве возле села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября, сейчас ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке,

"4 сентября в 14:45 пожар в лесном массиве возле с.Клугино-Башкировка Харьковской области, возникший 2 сентября ликвидирован. К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

пожар (5936) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное, просто всё сгорело.
показать весь комментарий
04.09.2020 18:47 Ответить
дождь пошел
показать весь комментарий
04.09.2020 18:49 Ответить
Дощу, тьху, урядовцям орденяки!!
🤣
показать весь комментарий
04.09.2020 18:48 Ответить
Тільки десь крадуть- якщо не вибухи таки пожежа!!
🤔
показать весь комментарий
04.09.2020 18:51 Ответить
Мне вооот это понравилось. Именно строго в тему. Надеюсь уважамдиванэксперды, вы догадываетесь о чем я? Это очень показательное событие.....

Утром в субботу, 5 сентября, при въезде в микрорайон «Октябрьское» в Николаеве автомобиль KIA Ceed врезался в отбойник.
Автомобиль получил механические повреждения. Водителя ни в нем, ни рядом не оказалось. !!!!! О его состоянии и, вероятно, полученных травмах пока ничего не известно.
показать весь комментарий
05.09.2020 10:05 Ответить
 
 