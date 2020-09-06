На Донбассе сохраняется "тишина", двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.
Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.
По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются.
Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
Слава Украине!" - говорится в сводке.
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Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
их отрезало огнем от личного состава... - цитата
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При зелених покидьках у владі тепер втрати так називаються?
Ніякими потугами провласних агитаторів не вдасться перекрутити обставини і обілити дії ворога.
Формально не порушуючи "режим тишины" агресор продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
Це свідчення очевидців. https://t.me/LastBP/545
І чому так буденно написано - двоє воїнів пропали. Всього лише ? Оце так ставлення.
Хоч на словах у нас перемир'я, ворог продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
пока не будет адекватной ответки все будет продолжается
сам знаю иду вечером домой род мышкой пол кирпича в газете
подходят трое говорю ''что со мной будет не знаю но
один ляжет покрутились и ушли ''
На Донеччині загинули двоє бійців ООС, які підірвалися на ворожому мінному полі
Про це повідомляє командування Оперативно-тактичного угрупування "Схід" у facebook.
Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького !
Що на це скаже сьогодні наш Гавнокомандуючий !?