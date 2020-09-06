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Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине
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На Донбассе сохраняется "тишина", двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр

На Донбассе сохраняется

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются.

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Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Слава Украине!" - говорится в сводке.

На Донбассе сохраняется тишина, двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр 01
На Донбассе сохраняется тишина, двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр 02

Автор: 

пожар (5938) Донбасс (26955) военнослужащие (6125) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Погано.
Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
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06.09.2020 08:22
+10
Завтра команданте пенис душилин пойдет в атаку 😁😁😁
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06.09.2020 07:55
+8
Какая нехорошая традиция списывать всё на пожары.
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06.09.2020 08:01
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Завтра команданте пенис душилин пойдет в атаку 😁😁😁
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06.09.2020 07:55 Ответить
Пойдьот він - у сраку . .
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06.09.2020 08:40 Ответить
Як так можна тушити пожежу щоб втратит двох бійців? КОМАНДИРА ПІД ТРИБУНАЛ!
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06.09.2020 09:55 Ответить
потому что реально история другая((( нельзя конечно во всем видет заговор, но факт тот что сейчас новости с фронта подают так как бытовые и мы рельности действительно не знаем. Зе нужно любой ценой что б нигде не шла речь об обстрелах и войне
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06.09.2020 11:26 Ответить
Какая нехорошая традиция списывать всё на пожары.
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06.09.2020 08:01 Ответить
Игорешка, может пора выносить ЧеПушилу?
На Донбассе сохраняется "тишина", двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1703
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06.09.2020 08:09 Ответить
Як це пропали? Зеленському треба знати де ці воїни, він де головнокомандувач ЗСУ.
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06.09.2020 08:12 Ответить
Він тільки знає де закинутись "коксом".
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06.09.2020 08:25 Ответить
Ага , щасс . Вовуні не до них . Іх високблагородію , сначала нужно прінять ванну , віпіть чашечку кохве , и тд. ! .
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06.09.2020 08:50 Ответить
Погано.
Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
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06.09.2020 08:22 Ответить
Подозреваю, что они уже в плену у "той мирной стороны".
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06.09.2020 08:37 Ответить
ничего исключать нельзя... но... боюсь "плен" им достался огненный и смертельный...
их отрезало огнем от личного состава... - цитата
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06.09.2020 09:21 Ответить
двое воинов пропали во время тушения пожаров(с)
---
При зелених покидьках у владі тепер втрати так називаються?
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06.09.2020 08:46 Ответить
При Порошенкові бойові втрати, називали бойовити. А не брехали, як при зеленому капітулянтові.
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06.09.2020 09:52 Ответить
Інформація про "НЕ" бойові втрати часів зеленого "перемир'я" є на сайті.
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06.09.2020 10:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/474771

Ніякими потугами провласних агитаторів не вдасться перекрутити обставини і обілити дії ворога.
Формально не порушуючи "режим тишины" агресор продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
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06.09.2020 11:28 Ответить
Пишеш повну нисенитницю і демагогію.
Це свідчення очевидців. https://t.me/LastBP/545
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06.09.2020 11:44 Ответить
"Цензор. нет" мій персональний сайт? Буду знати.
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06.09.2020 11:35 Ответить
Щас бочкин дадимНа Донбасі зберігається рижим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9244
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06.09.2020 11:46 Ответить
Москалі палять, щоб краще позиції роздивлятись і відсунути ворога подалі.
І чому так буденно написано - двоє воїнів пропали. Всього лише ? Оце так ставлення.
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06.09.2020 09:41 Ответить
Тепер всі наші бойові втрати будуть записувати як зниклих без вісті при гасінні пожежі
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06.09.2020 09:42 Ответить
один я це бачу- "рИжим"?
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06.09.2020 10:44 Ответить
ржим
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06.09.2020 10:57 Ответить
Що толку з цього "режиму тишины", якщо агресор застосовує інші методи нападу?
Хоч на словах у нас перемир'я, ворог продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
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06.09.2020 11:21 Ответить
вы правы ничего((( но на жаль народу проще думать о бытовухе неежели о войне....выборы это доказали
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06.09.2020 11:28 Ответить
тишина -- бред /выписываем последнее 5001 предупреждение //
пока не будет адекватной ответки все будет продолжается
сам знаю иду вечером домой род мышкой пол кирпича в газете
подходят трое говорю ''что со мной будет не знаю но
один ляжет покрутились и ушли ''
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06.09.2020 13:34 Ответить
рИжим?
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06.09.2020 15:03 Ответить
Погана новина !
На Донеччині загинули двоє бійців ООС, які підірвалися на ворожому мінному полі
Про це повідомляє командування Оперативно-тактичного угрупування "Схід" у facebook.

Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького !
Що на це скаже сьогодні наш Гавнокомандуючий !?
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06.09.2020 15:35 Ответить
 
 