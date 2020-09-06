На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
"Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.
Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.
Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.
Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.
Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
Слава Україні!" - йдеться в звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
их отрезало огнем от личного состава... - цитата
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При зелених покидьках у владі тепер втрати так називаються?
Ніякими потугами провласних агитаторів не вдасться перекрутити обставини і обілити дії ворога.
Формально не порушуючи "режим тишины" агресор продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
Це свідчення очевидців. https://t.me/LastBP/545
І чому так буденно написано - двоє воїнів пропали. Всього лише ? Оце так ставлення.
Хоч на словах у нас перемир'я, ворог продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
пока не будет адекватной ответки все будет продолжается
сам знаю иду вечером домой род мышкой пол кирпича в газете
подходят трое говорю ''что со мной будет не знаю но
один ляжет покрутились и ушли ''
На Донеччині загинули двоє бійців ООС, які підірвалися на ворожому мінному полі
Про це повідомляє командування Оперативно-тактичного угрупування "Схід" у facebook.
Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького !
Що на це скаже сьогодні наш Гавнокомандуючий !?