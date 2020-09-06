На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Слава Україні!" - йдеться в звіті.



