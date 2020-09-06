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пожежа (4241) Донбас (22348) військовослужбовці (4588) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр

На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Слава Україні!" - йдеться в звіті.

На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр 01
На Донбасі зберігається режим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр 02
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Топ коментарі
+11
Погано.
Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
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06.09.2020 08:22
+10
Завтра команданте пенис душилин пойдет в атаку 😁😁😁
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06.09.2020 07:55
+8
Какая нехорошая традиция списывать всё на пожары.
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06.09.2020 08:01
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Завтра команданте пенис душилин пойдет в атаку 😁😁😁
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06.09.2020 07:55 Відповісти
Пойдьот він - у сраку . .
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06.09.2020 08:40 Відповісти
Як так можна тушити пожежу щоб втратит двох бійців? КОМАНДИРА ПІД ТРИБУНАЛ!
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06.09.2020 09:55 Відповісти
потому что реально история другая((( нельзя конечно во всем видет заговор, но факт тот что сейчас новости с фронта подают так как бытовые и мы рельности действительно не знаем. Зе нужно любой ценой что б нигде не шла речь об обстрелах и войне
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06.09.2020 11:26 Відповісти
Какая нехорошая традиция списывать всё на пожары.
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06.09.2020 08:01 Відповісти
Игорешка, может пора выносить ЧеПушилу?
На Донбассе сохраняется "тишина", двое воинов пропали во время тушения пожаров в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1703
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06.09.2020 08:09 Відповісти
Як це пропали? Зеленському треба знати де ці воїни, він де головнокомандувач ЗСУ.
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06.09.2020 08:12 Відповісти
Він тільки знає де закинутись "коксом".
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06.09.2020 08:25 Відповісти
Ага , щасс . Вовуні не до них . Іх високблагородію , сначала нужно прінять ванну , віпіть чашечку кохве , и тд. ! .
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06.09.2020 08:50 Відповісти
Погано.
Нехай хлопці будуть живими і здоровими.
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06.09.2020 08:22 Відповісти
Подозреваю, что они уже в плену у "той мирной стороны".
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06.09.2020 08:37 Відповісти
ничего исключать нельзя... но... боюсь "плен" им достался огненный и смертельный...
их отрезало огнем от личного состава... - цитата
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06.09.2020 09:21 Відповісти
двое воинов пропали во время тушения пожаров(с)
---
При зелених покидьках у владі тепер втрати так називаються?
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06.09.2020 08:46 Відповісти
При Порошенкові бойові втрати, називали бойовити. А не брехали, як при зеленому капітулянтові.
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06.09.2020 09:52 Відповісти
Інформація про "НЕ" бойові втрати часів зеленого "перемир'я" є на сайті.
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06.09.2020 10:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474771

Ніякими потугами провласних агитаторів не вдасться перекрутити обставини і обілити дії ворога.
Формально не порушуючи "режим тишины" агресор продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
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06.09.2020 11:28 Відповісти
Пишеш повну нисенитницю і демагогію.
Це свідчення очевидців. https://t.me/LastBP/545
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06.09.2020 11:44 Відповісти
"Цензор. нет" мій персональний сайт? Буду знати.
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06.09.2020 11:35 Відповісти
Щас бочкин дадимНа Донбасі зберігається рижим тиші, два воїни зникли під час гасіння пожеж у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9244
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06.09.2020 11:46 Відповісти
Москалі палять, щоб краще позиції роздивлятись і відсунути ворога подалі.
І чому так буденно написано - двоє воїнів пропали. Всього лише ? Оце так ставлення.
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06.09.2020 09:41 Відповісти
Тепер всі наші бойові втрати будуть записувати як зниклих без вісті при гасінні пожежі
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06.09.2020 09:42 Відповісти
один я це бачу- "рИжим"?
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06.09.2020 10:44 Відповісти
ржим
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06.09.2020 10:57 Відповісти
Що толку з цього "режиму тишины", якщо агресор застосовує інші методи нападу?
Хоч на словах у нас перемир'я, ворог продовжує нищити українську землю всіма доступними способами.
Збройні формування РФ за допомогою сигнальних ракет влаштовують пожежі та випалюють землю. На днях вороги, дочекавшись сприятливого для них вітру, запустили в чагарник кілька сигнальних ракет. В результаті пожежа охопила кілька гектарів степу.
Подібні ракети не заборонені жодними домовленостями. Але вони можуть запалити не лише суху траву, а й великі дерева, тим самим спричинити масштабні пожежі. Чим вороги активно користуються.
Зайвий доказ того, чого варті будь-які домовленості з окупантами.
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06.09.2020 11:21 Відповісти
вы правы ничего((( но на жаль народу проще думать о бытовухе неежели о войне....выборы это доказали
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06.09.2020 11:28 Відповісти
тишина -- бред /выписываем последнее 5001 предупреждение //
пока не будет адекватной ответки все будет продолжается
сам знаю иду вечером домой род мышкой пол кирпича в газете
подходят трое говорю ''что со мной будет не знаю но
один ляжет покрутились и ушли ''
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06.09.2020 13:34 Відповісти
рИжим?
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06.09.2020 15:03 Відповісти
Погана новина !
На Донеччині загинули двоє бійців ООС, які підірвалися на ворожому мінному полі
Про це повідомляє командування Оперативно-тактичного угрупування "Схід" у facebook.

Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум'ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького !
Що на це скаже сьогодні наш Гавнокомандуючий !?
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06.09.2020 15:35 Відповісти
 
 