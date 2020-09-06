Пожежі в Україні: вогонь у Дворічанському лісництві на Харківщині та в трьох осередках на Луганщині локалізовано, загрози населеним пунктам немає, - ДСНС

У Луганській області рятувальники і військові продовжують гасіння лісових і степових пожеж, загрози населеним пунктам немає. Пожежа в Дворічанському лісництві біля с Гороб'ївка (Харківська обл.), що виникла 2 вересня, локалізована.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано. Загальна площа пройдена вогнем складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

Станом на 6 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння залучено 189 осіб та 31 одиниця техніки, з них від ДСНС 66 рятувальників та 18 одиниць техніки.

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"4 вересня пожежу 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того у п'ятницю увечері між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станично-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву.

Станом на 7 год. 6 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Здійснюється гасіння по периметру пожежі в доступних місцях.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 291 рятувальник та 67 одиниць техніки.

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"5 вересня о 12 год. 50 хв. поблизу с. Гладосове Бахмутського району виникла пожежа сухої трави. О 20 год. 35 хв. пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок пожежі знищено 6 будинків (з них 2 житлові). Завдяки рішучим та оперативним діям пожежних підрозділів ДСНС врятовано 12 житлових будинків. До гасіння залучалося 25 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 21 рятувальник та 5 одиниць техніки",- йдеться в повідомленні.