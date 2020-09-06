"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі. ФОТО

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан опублікував фотографію з Головою виконкому Національного комітету реформ України Міхеілом Саакашвілі і натякнув на їхню можливу співпрацю на місцевих виборах в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію з відповідним коментарем Богдан опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

А також і Саакашвілі, написавши: "В центрі у нас справжня киянка в 5-му поколінні і ми говоримо про київські вибори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади

Зустріч прокоментувала і присутня на фото нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, написавши у своєму фейсбуці: "Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії".