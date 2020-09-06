39 921 180
"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі. ФОТО
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан опублікував фотографію з Головою виконкому Національного комітету реформ України Міхеілом Саакашвілі і натякнув на їхню можливу співпрацю на місцевих виборах в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, фотографію з відповідним коментарем Богдан опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.
А також і Саакашвілі, написавши: "В центрі у нас справжня киянка в 5-му поколінні і ми говоримо про київські вибори".
Зустріч прокоментувала і присутня на фото нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, написавши у своєму фейсбуці: "Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль