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Новини Місцеві вибори-2020
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"Є цікавий розклад на Київські вибори!": Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі. ФОТО

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан опублікував фотографію з Головою виконкому Національного комітету реформ України Міхеілом Саакашвілі і натякнув на їхню можливу співпрацю на місцевих виборах в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію з відповідним коментарем Богдан опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

Є цікавий розклад на Київські вибори!: Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі 01

А також і Саакашвілі, написавши: "В центрі у нас справжня киянка в 5-му поколінні і ми говоримо про київські вибори".

Є цікавий розклад на Київські вибори!: Богдан заінтригував фотографією з Саакашвілі 02

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Зустріч прокоментувала і присутня на фото нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, написавши у своєму фейсбуці: "Обговорюємо київські вибори в дуже цікавій компанії".

місцеві вибори (1366) Саакашвілі Міхеіл (2155) Богдан Андрій (425)


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