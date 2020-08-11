Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан, чий автомобіль сьогодні вночі спалили в Києві, заявив, що "замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах".

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки це лише один момент у низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів та чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, простежується певний символізм - рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника офісу президента", - зазначає Богдан.

За його словами, замовник підпалу має кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах.

"Проте, дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це ви зараз бахнули керасінчіку в кастрік. Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду", - підсумував Богдан.