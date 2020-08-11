Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан, чий автомобіль сьогодні вночі спалили в Києві, заявив, що "замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах".
Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки це лише один момент у низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів та чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, простежується певний символізм - рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника офісу президента", - зазначає Богдан.
За його словами, замовник підпалу має кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах.
"Проте, дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це ви зараз бахнули керасінчіку в кастрік. Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду", - підсумував Богдан.
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка.
Что у любви у нашей села батарейка.
Оо ия ийо, села батарейка.
Доречі, Андрійко, жгі зебілів!!! Ми, порохоботи, хоть паржом!
Щоб згадали про нього йому треба!
І підпал машини - яскравий привід.
А вартість страхова компенсує.
Отже, підпал машини Богдана вигідний лише Богдану.
А всьому населенню треба ігрорувати цю новину. З позиції - не чіпай г*вно бо від цього воно лише ще більше смердить.
https://youtu.be/FGDeeaGKQ7U
...
Реально чудак Поехавший. Я х.з. как эта Беня его юристом взяла.
))
Горит под балконм родная Тесла.
Отлипни от уха, советчик Андрюша,
Корнет Зебиленский, Вам повестка пришла!
...
Сам бы сгорел - тогда может быть и поверил кто. А так... он все и подстроил...
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw
Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
"Горіла сосна палала..."
P.S. Може, справді, йому до Ху*ла в Кремль з"їздити