Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан, чий автомобіль сьогодні вночі спалили в Києві, заявив, що "замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах".

Про це він написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки це лише один момент у низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів та чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, простежується певний символізм - рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника офісу президента", - зазначає Богдан.

Дивіться також: Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами, замовник підпалу має кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах.

"Проте, дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це ви зараз бахнули керасінчіку в кастрік. Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду", - підсумував Богдан.

Богдан про підпал Тесли: розцінюю це як погрозу від влади 01

Топ коментарі
+62
Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это, как угрозу от власти - Цензор.НЕТ 7293
11.08.2020 13:34 Відповісти
11.08.2020 13:34 Відповісти
+30
А может то козлина из зоопарка
11.08.2020 13:28 Відповісти
11.08.2020 13:28 Відповісти
+29
А, скажи, ржачно было когда хату Гонтаревой палили?)
11.08.2020 13:32 Відповісти
11.08.2020 13:32 Відповісти
бубочкина ревность.
11.08.2020 13:47 Відповісти
11.08.2020 13:47 Відповісти
Пам'ятаєте кумедну пісеньку Жукі співали:
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка.
Что у любви у нашей села батарейка.
Оо ия ийо, села батарейка.
11.08.2020 13:54 Відповісти
11.08.2020 13:54 Відповісти
От і намалювалась справжня опозиція режиму клептократа Зеленського
11.08.2020 13:48 Відповісти
11.08.2020 13:48 Відповісти
ну вот,еще один оппозиционер для неокрепших умов на замену бобочке нарисовался...правда теслу жалко-но то такэ...
11.08.2020 13:48 Відповісти
11.08.2020 13:48 Відповісти
Теслу шкодаааааа!

Доречі, Андрійко, жгі зебілів!!! Ми, порохоботи, хоть паржом!
11.08.2020 13:48 Відповісти
11.08.2020 13:48 Відповісти
жаба_vs_гадюка.jpg
11.08.2020 13:54 Відповісти
11.08.2020 13:54 Відповісти
Так тобі паскуда Зелена і треба. Привів клону до влади, от і розгрібай.
11.08.2020 13:54 Відповісти
11.08.2020 13:54 Відповісти
Що треба?
Щоб згадали про нього йому треба!
І підпал машини - яскравий привід.
А вартість страхова компенсує.
Отже, підпал машини Богдана вигідний лише Богдану.
А всьому населенню треба ігрорувати цю новину. З позиції - не чіпай г*вно бо від цього воно лише ще більше смердить.
11.08.2020 14:36 Відповісти
11.08.2020 14:36 Відповісти
Угроза от власти, которую он привел к власти. Силен парень!
11.08.2020 13:56 Відповісти
11.08.2020 13:56 Відповісти
Когда это узкоглазое чмо, вместе с другими рейдерами отжимали агрофирму под Киевом - это была разве не политика?
11.08.2020 13:56 Відповісти
11.08.2020 13:56 Відповісти
Богдану свою "теслу" нужно было прятать в подземной дорогущей парковке. Это же артефакт и раритет, почти. Сам зеленский был там! Нет же, припарковал на улице какой-то. Подставил ещё две машинюшки, левые. Неужели все так просто? Мстили за троллинг зеленского? Мелко-то как, богдан, выдвигать такую версию. Может быть, это совсем другие?
11.08.2020 13:57 Відповісти
11.08.2020 13:57 Відповісти
видео подпала
https://youtu.be/FGDeeaGKQ7U
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 9420

...
11.08.2020 13:59 Відповісти
11.08.2020 13:59 Відповісти
Однако
11.08.2020 15:53 Відповісти
11.08.2020 15:53 Відповісти
Ого! какая же там на Мальдивах "дурь" то?
Реально чудак Поехавший. Я х.з. как эта Беня его юристом взяла.
11.08.2020 13:59 Відповісти
11.08.2020 13:59 Відповісти
Богдан - друг Портнова. Портнов управляет судами, прокуратурой, дружка своего Татарова сделал замом Ермака. И тут такое. Сложная у них там камасутра...
11.08.2020 14:01 Відповісти
11.08.2020 14:01 Відповісти
Богдан не знає українську мову.
11.08.2020 14:08 Відповісти
11.08.2020 14:08 Відповісти
А мені чомусь радісно, радію!!!!!!!
11.08.2020 14:12 Відповісти
11.08.2020 14:12 Відповісти
Радоваться нечему. Орлы Авакова-Бенедиктовой быстро найдут виновных и посадят, как Антоненко с Кузьменко.
11.08.2020 14:14 Відповісти
11.08.2020 14:14 Відповісти
- друг познается в беде - это раз, а бедная мать и обосранные дети - это два, а кто кого больше - это "кореша" разберутся - прокурор мой!, наш, его, их!
11.08.2020 14:24 Відповісти
11.08.2020 14:24 Відповісти
Міг і сам запалити щоб про нього згадали. Все одно страхова відшкодує вартість. А так мож з себе жертву корчити.
11.08.2020 14:34 Відповісти
11.08.2020 14:34 Відповісти
На видео ч'тко видно как сердобольній прохожий увидел как горят акб теслі и решил их задмухать или сбить пламя рюкзаком, но єто не помогло и он убежал за пожарной машиной.
))
11.08.2020 14:35 Відповісти
11.08.2020 14:35 Відповісти
А теперь видосики с сауны в студию)
11.08.2020 14:37 Відповісти
11.08.2020 14:37 Відповісти
Борцун опозиціонєрчег
11.08.2020 14:43 Відповісти
11.08.2020 14:43 Відповісти
Четвертые сутки пылает машина,
Горит под балконм родная Тесла.
Отлипни от уха, советчик Андрюша,
Корнет Зебиленский, Вам повестка пришла!
11.08.2020 14:43 Відповісти
11.08.2020 14:43 Відповісти
Да ладно, просто кто-то позавидовал и решил: пусть и у него не будет.
11.08.2020 14:55 Відповісти
11.08.2020 14:55 Відповісти
Стопудово, при чому тут політика. Все якось так по-приколу.
11.08.2020 18:13 Відповісти
11.08.2020 18:13 Відповісти
Ему виднее. Он неплохо знается в этой зеленой нечисти.
11.08.2020 14:56 Відповісти
11.08.2020 14:56 Відповісти
Казліна, ти дурна
11.08.2020 15:20 Відповісти
11.08.2020 15:20 Відповісти
с глаз долой - из сердца вон ))))))
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 4430

...
11.08.2020 15:24 Відповісти
11.08.2020 15:24 Відповісти
ну таки отношения резко охладели \ как и с ленкой \ вплоть до изгнания из офиса после того как зеля показал фотки детей и народ узрел маленькую копию богдана о чём радостно начали писать усе . это моё мнение .
11.08.2020 17:02 Відповісти
11.08.2020 17:02 Відповісти
А какая пара била, какая пара, ну просто одно заглідєніє. Ех, валодя, валодя такого партньора патірял.
11.08.2020 18:16 Відповісти
11.08.2020 18:16 Відповісти
прямо светятся от счастья))))
11.08.2020 18:47 Відповісти
11.08.2020 18:47 Відповісти
Милые бранятся только тешатся.
11.08.2020 20:46 Відповісти
11.08.2020 20:46 Відповісти
Ревнивим бубочка виявився
11.08.2020 23:09 Відповісти
11.08.2020 23:09 Відповісти
"заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах", чуствуется что человек в теме и с таким же опытом.
11.08.2020 15:47 Відповісти
11.08.2020 15:47 Відповісти
Дешевый пиар и шантаж своего эксвозлюбленного.
Сам бы сгорел - тогда может быть и поверил кто. А так... он все и подстроил...
11.08.2020 17:26 Відповісти
11.08.2020 17:26 Відповісти
и шо квартал нам спайот горила тесла палала...
11.08.2020 17:52 Відповісти
11.08.2020 17:52 Відповісти
Лисого і хор в студію, і на Г+Г св'ятковий концерт. Нарід, прям всі до одного 73 % требують.
11.08.2020 18:20 Відповісти
11.08.2020 18:20 Відповісти
чмо слугоуродовское, ты не тот чел из-за которого будет разгораться кастрик на всем украинскому побережье. Обратись к своему дружбану шмаркатому квартальному утырку, оно поможет разобраться с инициаторами поджога, возьмет так сказать дело на свой личный кАнтроль!.
11.08.2020 18:01 Відповісти
11.08.2020 18:01 Відповісти
11.08.2020 18:21 Відповісти
11.08.2020 18:21 Відповісти
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 838
11.08.2020 18:36 Відповісти
11.08.2020 18:36 Відповісти
"Подарок" от нового состава ОХфиса Президента.

https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw
Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
11.08.2020 19:02 Відповісти
11.08.2020 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
11.08.2020 19:04 Відповісти
11.08.2020 19:04 Відповісти
неужто сам Зеленский мстит ему?
11.08.2020 19:07 Відповісти
11.08.2020 19:07 Відповісти
Чекаємо новий хіт - "Горіла машина палала ла ла ла!"

Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 5323
11.08.2020 19:18 Відповісти
11.08.2020 19:18 Відповісти
жаль, что без него сожгли, страховка все покроет. а вот если бы с ним внутри...
11.08.2020 19:44 Відповісти
11.08.2020 19:44 Відповісти
Зеля щимит Богдана)))
11.08.2020 20:43 Відповісти
11.08.2020 20:43 Відповісти
Помните?
"Горіла сосна палала..."
11.08.2020 20:44 Відповісти
11.08.2020 20:44 Відповісти
Я езжу на Богдане, а Богдан на Тесле.(((
11.08.2020 20:46 Відповісти
11.08.2020 20:46 Відповісти
Не надо было давать машину Зеле для видосика. Была бы целой ))
11.08.2020 22:19 Відповісти
11.08.2020 22:19 Відповісти
Пусть отдаст на teslaservicekiev. Посмотрим потом на ютюбчике "уголек-2"
11.08.2020 23:00 Відповісти
11.08.2020 23:00 Відповісти
Поїхав в Париж - згорів Нотр-Дам, з"їздив в Оман - помер султан, зняв відосик з Tesla - згоріла Tesla.

P.S. Може, справді, йому до Ху*ла в Кремль з"їздити
11.08.2020 23:07 Відповісти
11.08.2020 23:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 