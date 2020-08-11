Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві невідомі підпалили припаркований на вул. Юності у Дніпровському районі автомобіль "Тесла". Інцидент стався близько 3:00.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Вогнем пошкоджено три транспортні засоби - "Тесла" і дві припарковані поруч машини "Мазда" і "Хонда", що належать місцевим жителям", - зазначено в повідомленні.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Будуть призначені необхідні експертизи.

За даними видання Obozrevatel, даний автомобіль "Тесла" належить колишньому главі Офісу президента України Андрієві Богдану.