Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві невідомі підпалили припаркований на вул. Юності у Дніпровському районі автомобіль "Тесла". Інцидент стався близько 3:00.
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Вогнем пошкоджено три транспортні засоби - "Тесла" і дві припарковані поруч машини "Мазда" і "Хонда", що належать місцевим жителям", - зазначено в повідомленні.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Будуть призначені необхідні експертизи.
За даними видання Obozrevatel, даний автомобіль "Тесла" належить колишньому главі Офісу президента України Андрієві Богдану.
