Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві невідомі підпалили припаркований на вул. Юності у Дніпровському районі автомобіль "Тесла". Інцидент стався близько 3:00.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Вогнем пошкоджено три транспортні засоби - "Тесла" і дві припарковані поруч машини "Мазда" і "Хонда", що належать місцевим жителям", - зазначено в повідомленні.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Будуть призначені необхідні експертизи.

Невідомі в Києві підпалили Теслу Богдана, - ЗМІ 01

Невідомі в Києві підпалили Теслу Богдана, - ЗМІ 02

Невідомі в Києві підпалили Теслу Богдана, - ЗМІ 03

За даними видання Obozrevatel, даний автомобіль "Тесла" належить колишньому главі Офісу президента України Андрієві Богдану.

+91
Хор им Верёвки с новым хитом "Горіла Тесла, палала"
11.08.2020 10:44 Відповісти
+44
Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8756
11.08.2020 11:43 Відповісти
+42
ПреЗЕдент возьмет под личный контроль?....
11.08.2020 10:40 Відповісти
В країні Руїна.
11.08.2020 22:46 Відповісти
