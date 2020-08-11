РУС
Неизвестные в Киеве подожгли "Теслу" Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве неизвестные подожгли припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе автомобиль "Тесла". Инцидент произошел около 3:00.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Видео - Коррупция UA

"Огнем повреждены три транспортные средства – "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Будут назначены необходимые экспертизы.

Неизвестные в Киеве подожгли Теслу Богдана 01
Неизвестные в Киеве подожгли Теслу Богдана 02
Неизвестные в Киеве подожгли Теслу Богдана 03

Фото - dtp.kiev.ua

Смотрите также: Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой". ФОТО

По данным издания Obozrevatel загоревшийся автомобиль "Тесла" принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Позже Богдан подтвердил, что сожгли именно его автомобиль.

Киев (26150) поджог (1123) Нацполиция (16785) Богдан Андрей (384)
Топ комментарии
+91
Хор им Верёвки с новым хитом "Горіла Тесла, палала"
11.08.2020 10:44 Ответить
+44
Невідомі в Києві підпалили "Теслу" Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8756
11.08.2020 11:43 Ответить
+42
ПреЗЕдент возьмет под личный контроль?....
11.08.2020 10:40 Ответить
В країні Руїна.
11.08.2020 22:46 Ответить
