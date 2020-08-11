Неизвестные в Киеве подожгли "Теслу" Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве неизвестные подожгли припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе автомобиль "Тесла". Инцидент произошел около 3:00.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Огнем повреждены три транспортные средства – "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям", - указывается в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Будут назначены необходимые экспертизы.







По данным издания Obozrevatel загоревшийся автомобиль "Тесла" принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Позже Богдан подтвердил, что сожгли именно его автомобиль.