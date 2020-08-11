Неизвестные в Киеве подожгли "Теслу" Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве неизвестные подожгли припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе автомобиль "Тесла". Инцидент произошел около 3:00.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Видео - Коррупция UA
"Огнем повреждены три транспортные средства – "Тесла" и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям", - указывается в сообщении.
По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Будут назначены необходимые экспертизы.
Фото - dtp.kiev.ua
По данным издания Obozrevatel загоревшийся автомобиль "Тесла" принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.
Позже Богдан подтвердил, что сожгли именно его автомобиль.
