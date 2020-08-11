Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это как угрозу от власти

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, чей автомобиль сегодня ночью сожгли в Киеве, заявил, что "заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента", - отмечает Богдан.

По его словам, заказчик поджога имеет криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах.

"Однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бухнули керасинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду", - подытожил Богдан.