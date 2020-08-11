Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это как угрозу от власти
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, чей автомобиль сегодня ночью сожгли в Киеве, заявил, что "заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах".
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента", - отмечает Богдан.
По его словам, заказчик поджога имеет криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах.
"Однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бухнули керасинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду", - подытожил Богдан.
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка.
Что у любви у нашей села батарейка.
Оо ия ийо, села батарейка.
Доречі, Андрійко, жгі зебілів!!! Ми, порохоботи, хоть паржом!
Щоб згадали про нього йому треба!
І підпал машини - яскравий привід.
А вартість страхова компенсує.
Отже, підпал машини Богдана вигідний лише Богдану.
А всьому населенню треба ігрорувати цю новину. З позиції - не чіпай г*вно бо від цього воно лише ще більше смердить.
https://youtu.be/FGDeeaGKQ7U
...
Реально чудак Поехавший. Я х.з. как эта Беня его юристом взяла.
))
Горит под балконм родная Тесла.
Отлипни от уха, советчик Андрюша,
Корнет Зебиленский, Вам повестка пришла!
...
Сам бы сгорел - тогда может быть и поверил кто. А так... он все и подстроил...
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw
Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
"Горіла сосна палала..."
P.S. Може, справді, йому до Ху*ла в Кремль з"їздити