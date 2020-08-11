РУС
Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это как угрозу от власти

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, чей автомобиль сегодня ночью сожгли в Киеве, заявил, что "заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента", - отмечает Богдан.

Смотрите также: Неизвестные в Киеве подожгли "Теслу" Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, заказчик поджога имеет криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах.

"Однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бухнули керасинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду", - подытожил Богдан.

Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это, как угрозу от власти
11.08.2020 13:34 Ответить
+30
А может то козлина из зоопарка
показать весь комментарий
11.08.2020 13:28 Ответить
+29
А, скажи, ржачно было когда хату Гонтаревой палили?)
показать весь комментарий
11.08.2020 13:32 Ответить
бубочкина ревность.
11.08.2020 13:47 Ответить
Пам'ятаєте кумедну пісеньку Жукі співали:
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка.
Что у любви у нашей села батарейка.
Оо ия ийо, села батарейка.
11.08.2020 13:54 Ответить
От і намалювалась справжня опозиція режиму клептократа Зеленського
11.08.2020 13:48 Ответить
ну вот,еще один оппозиционер для неокрепших умов на замену бобочке нарисовался...правда теслу жалко-но то такэ...
11.08.2020 13:48 Ответить
Теслу шкодаааааа!

Доречі, Андрійко, жгі зебілів!!! Ми, порохоботи, хоть паржом!
11.08.2020 13:48 Ответить
жаба_vs_гадюка.jpg
11.08.2020 13:54 Ответить
Так тобі паскуда Зелена і треба. Привів клону до влади, от і розгрібай.
11.08.2020 13:54 Ответить
Що треба?
Щоб згадали про нього йому треба!
І підпал машини - яскравий привід.
А вартість страхова компенсує.
Отже, підпал машини Богдана вигідний лише Богдану.
А всьому населенню треба ігрорувати цю новину. З позиції - не чіпай г*вно бо від цього воно лише ще більше смердить.
11.08.2020 14:36 Ответить
Угроза от власти, которую он привел к власти. Силен парень!
11.08.2020 13:56 Ответить
Когда это узкоглазое чмо, вместе с другими рейдерами отжимали агрофирму под Киевом - это была разве не политика?
11.08.2020 13:56 Ответить
Богдану свою "теслу" нужно было прятать в подземной дорогущей парковке. Это же артефакт и раритет, почти. Сам зеленский был там! Нет же, припарковал на улице какой-то. Подставил ещё две машинюшки, левые. Неужели все так просто? Мстили за троллинг зеленского? Мелко-то как, богдан, выдвигать такую версию. Может быть, это совсем другие?
11.08.2020 13:57 Ответить
видео подпала
https://youtu.be/FGDeeaGKQ7U
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 9420

11.08.2020 13:59 Ответить
Однако
11.08.2020 15:53 Ответить
Ого! какая же там на Мальдивах "дурь" то?
Реально чудак Поехавший. Я х.з. как эта Беня его юристом взяла.
11.08.2020 13:59 Ответить
Богдан - друг Портнова. Портнов управляет судами, прокуратурой, дружка своего Татарова сделал замом Ермака. И тут такое. Сложная у них там камасутра...
11.08.2020 14:01 Ответить
Богдан не знає українську мову.
11.08.2020 14:08 Ответить
А мені чомусь радісно, радію!!!!!!!
11.08.2020 14:12 Ответить
Радоваться нечему. Орлы Авакова-Бенедиктовой быстро найдут виновных и посадят, как Антоненко с Кузьменко.
11.08.2020 14:14 Ответить
- друг познается в беде - это раз, а бедная мать и обосранные дети - это два, а кто кого больше - это "кореша" разберутся - прокурор мой!, наш, его, их!
11.08.2020 14:24 Ответить
Міг і сам запалити щоб про нього згадали. Все одно страхова відшкодує вартість. А так мож з себе жертву корчити.
11.08.2020 14:34 Ответить
На видео ч'тко видно как сердобольній прохожий увидел как горят акб теслі и решил их задмухать или сбить пламя рюкзаком, но єто не помогло и он убежал за пожарной машиной.
))
11.08.2020 14:35 Ответить
А теперь видосики с сауны в студию)
11.08.2020 14:37 Ответить
Борцун опозиціонєрчег
11.08.2020 14:43 Ответить
Четвертые сутки пылает машина,
Горит под балконм родная Тесла.
Отлипни от уха, советчик Андрюша,
Корнет Зебиленский, Вам повестка пришла!
11.08.2020 14:43 Ответить
Да ладно, просто кто-то позавидовал и решил: пусть и у него не будет.
11.08.2020 14:55 Ответить
Стопудово, при чому тут політика. Все якось так по-приколу.
11.08.2020 18:13 Ответить
Ему виднее. Он неплохо знается в этой зеленой нечисти.
11.08.2020 14:56 Ответить
Казліна, ти дурна
11.08.2020 15:20 Ответить
с глаз долой - из сердца вон ))))))
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 4430

11.08.2020 15:24 Ответить
ну таки отношения резко охладели \ как и с ленкой \ вплоть до изгнания из офиса после того как зеля показал фотки детей и народ узрел маленькую копию богдана о чём радостно начали писать усе . это моё мнение .
11.08.2020 17:02 Ответить
А какая пара била, какая пара, ну просто одно заглідєніє. Ех, валодя, валодя такого партньора патірял.
11.08.2020 18:16 Ответить
прямо светятся от счастья))))
11.08.2020 18:47 Ответить
Милые бранятся только тешатся.
11.08.2020 20:46 Ответить
Ревнивим бубочка виявився
11.08.2020 23:09 Ответить
"заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах", чуствуется что человек в теме и с таким же опытом.
11.08.2020 15:47 Ответить
Дешевый пиар и шантаж своего эксвозлюбленного.
Сам бы сгорел - тогда может быть и поверил кто. А так... он все и подстроил...
11.08.2020 17:26 Ответить
и шо квартал нам спайот горила тесла палала...
11.08.2020 17:52 Ответить
Лисого і хор в студію, і на Г+Г св'ятковий концерт. Нарід, прям всі до одного 73 % требують.
11.08.2020 18:20 Ответить
чмо слугоуродовское, ты не тот чел из-за которого будет разгораться кастрик на всем украинскому побережье. Обратись к своему дружбану шмаркатому квартальному утырку, оно поможет разобраться с инициаторами поджога, возьмет так сказать дело на свой личный кАнтроль!.
11.08.2020 18:01 Ответить
11.08.2020 18:21 Ответить
Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 838
11.08.2020 18:36 Ответить
"Подарок" от нового состава ОХфиса Президента.

https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw
Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
11.08.2020 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EqhiH6tBDkw Скандальне призначення Татарова в Офісі президента
11.08.2020 19:04 Ответить
неужто сам Зеленский мстит ему?
11.08.2020 19:07 Ответить
Чекаємо новий хіт - "Горіла машина палала ла ла ла!"

Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади - Цензор.НЕТ 5323
11.08.2020 19:18 Ответить
жаль, что без него сожгли, страховка все покроет. а вот если бы с ним внутри...
11.08.2020 19:44 Ответить
Зеля щимит Богдана)))
11.08.2020 20:43 Ответить
Помните?
"Горіла сосна палала..."
11.08.2020 20:44 Ответить
Я езжу на Богдане, а Богдан на Тесле.(((
11.08.2020 20:46 Ответить
Не надо было давать машину Зеле для видосика. Была бы целой ))
11.08.2020 22:19 Ответить
Пусть отдаст на teslaservicekiev. Посмотрим потом на ютюбчике "уголек-2"
11.08.2020 23:00 Ответить
Поїхав в Париж - згорів Нотр-Дам, з"їздив в Оман - помер султан, зняв відосик з Tesla - згоріла Tesla.

P.S. Може, справді, йому до Ху*ла в Кремль з"їздити
11.08.2020 23:07 Ответить
