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кіберспорт (13) Мінцифри (1142)

Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні, - Мінцифри

Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні, - Мінцифри

Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков заявив, що кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні.

Про це написав Борняков на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт - це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 млн осіб, серед яких і мільйони українців", - написав Борняков.

За його словами, в Україні висока культура кіберспорту і сильні гравці, а вітчизняні команди регулярно перемагають на різних турнірах у всьому світі.

"Ця індустрія вже давно перетворилася на справжній бізнес, який приносить багато користі і можливостей як локального, так і світового масштабу ... Сподіваюся, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури і розробка ігор може суттєво поповнювати бюджет країни і відкривати нові можливості та перспективи", - додав він.

Читайте також: Мінкультури підтримує створення в Україні Федерації кіберспорту, - заступник міністра Шумілін
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Топ коментарі
+13
....думаю что малолетних придурков с колонками JBL - скоро признают музыкантами.
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07.09.2020 17:31
+11
Значить анононізм можна віднести до тяжкої атлетики.
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07.09.2020 17:30
+9
Ну, 600 миллионов занимаются, - значит спорт) Єто они еще онанизм не вспомнили
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07.09.2020 17:29
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последний абзац просто плагиат у Ильфа и Петрова)
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07.09.2020 17:24 Відповісти
Да, только не хватает фразы о выделении стартовой суммы из "фонда борьбы с Ковид" на СМСки для обзвона мировых лидеров
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07.09.2020 17:26 Відповісти
між іншим у нас і спортивний покер є
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07.09.2020 20:06 Відповісти
Спортсмен в отношении игроманов звучит как-то ....
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07.09.2020 17:25 Відповісти
Ну, 600 миллионов занимаются, - значит спорт) Єто они еще онанизм не вспомнили
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07.09.2020 17:29 Відповісти
....думаю что малолетних придурков с колонками JBL - скоро признают музыкантами.
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07.09.2020 17:31 Відповісти
ну если это так просто - стань чемпионом, получи кучу бабла.
там же одни придурки, значит будет легко.
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07.09.2020 21:59 Відповісти
Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки"Источник: https://censor.net/ru/n3218009

Ні,це просто технологічні стрілялки і не більше.
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07.09.2020 17:28 Відповісти
....я достаю из широких штанин старенький тетрис ....и начинаю заниматься СПОРТОМ!
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07.09.2020 17:30 Відповісти
Значить анононізм можна віднести до тяжкої атлетики.
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07.09.2020 17:30 Відповісти
От просто з мови зняли.
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07.09.2020 17:51 Відповісти
Гугл транслейт - зло
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07.09.2020 19:07 Відповісти
а кацапи не здогадуються
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07.09.2020 20:08 Відповісти
ХАХАХАХААХ! І не говори..... А ще мені доставляє "Блок харчування" замість "Блока живлення" москальня, така москальна!
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07.09.2020 21:07 Відповісти
цей чувак кацапів так тролить вже дуже давно, там ще є перли типа "підлога країни", "борошна людей", гугл транслейт перекладає на кацапську їм зрозумілим піджином, але вони цього не помічають і вступають у суперечку видаючи себе за українців на чому й паляться
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07.09.2020 21:22 Відповісти
І не тільки я ))) Приклад полювання на кацапа за моїм методом (хоча вже основний комент "васи иванова" настільки грамотний, що там вже все зрозуміло...)

Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 6609
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07.09.2020 22:32 Відповісти
Це просто заробіток для окремих людей.
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07.09.2020 17:30 Відповісти
Киберспорт официально признан видом спорта в Украине, - Минцифры - Цензор.НЕТ 5989

найди на фото СпортЦмена ))))
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07.09.2020 17:36 Відповісти
Немає тут їх. А то у правого так права рука стирчить?
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07.09.2020 17:52 Відповісти
Тоесть задрот теперь уже не задрот, а целый СПОРТСМЕН!!! Просто А-Х-Р-Е-Н-Е-Т-Ь ...
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07.09.2020 17:38 Відповісти
Мастер спорта по танчикам ))))
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07.09.2020 17:46 Відповісти
Как у Бубочки - черный пояс по карате.
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07.09.2020 17:59 Відповісти
ага. по каркаде.
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07.09.2020 18:57 Відповісти
_По переливанию из пустого в порожнее и химически чистой брехне. Медаль за Шаурму, ветеран видосиков. Орден Иуды.
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07.09.2020 19:05 Відповісти
Из-за этих идиотских контрстрайков и прочих бэтл-роялей играть становится фактически не во что, а тут им ещё и карт-бланш дали...Куда катится мир...
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07.09.2020 17:48 Відповісти
хорошая новость!
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07.09.2020 17:49 Відповісти
Тепер начальник не може придолбатися коли підлеглі на роботі шпілять на компах в іграшки?
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07.09.2020 17:50 Відповісти
Это еще безобидное занятие, а могут и объекты минировать.
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07.09.2020 17:55 Відповісти
Дебіли. Це все, що потрібно знати про "міністерство цифрової трансформації" і його співробітників.
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07.09.2020 17:54 Відповісти
Ну если игра в карты - спорт то почему игра на компе - не спорт? Литробол, прыжки по пьяне в сторону, скачки на бутылке от шампанского...Хто дальше и точнее плюнет в рожу Осла...
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07.09.2020 17:58 Відповісти
Думаю это сделали для того, чтобы облагать налогом премиальные полученные геймерами за рубежом. Не смотря на мою любовь к компьютерным играм, всегда считал, что это маразм - считать это спортом и т.п.
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07.09.2020 18:00 Відповісти
Через тиждень гри ще на комплексі ДВК зрозумів, що всі ці ігри - велике зло і більше не грав ні в що. А ні, збрехав.... а Денді! Ну то зовсім інша справа.
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07.09.2020 18:22 Відповісти
Нет, ну есть может быть смысл, если игра будет идеально сбалансирована. Но тогда 99% кибер "спортивных" игр просто не попадают.
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07.09.2020 19:54 Відповісти
Тогда может и шахматы не стоит спортом считать?
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07.09.2020 20:04 Відповісти
Вся жизнь - игра...
Александр Майский
Вся жизнь - игра, а мы - актеры,
Кто дилетант, а кто - талант.
Есть тихие, есть бузотеры,
Кто мелочен душой, а кто - гигант.

Мы все играем, кто как может,
Кто вдохновенно, кто с ленцой.
За нас ни кто другой сыграть не сможет,
Ведь это наша роль, она дана судьбой.

Мы ежедневно, акт за актом
В спектакле под названьем «Жизнь»
Меняем декорации с азартом,
Порою сцены ставим - хоть держись.

Порою врем, флиртуем и лукавим,
Ведь это же спектакль, игра!
А за игрой совсем не замечаем,
Что нечто важное теряем навсегда.

Теряем навсегда и безвозвратно.
С потерей этой умирает часть души
И нет уже пути обратно,
Не отыграть обратно эту часть игры.

Да, жизнь - спектакль, а мы - актеры.
Играем без разбора всем и вся,
Но в голове подсказчики - суфлеры
Мне шепчут, что в Любовь играть нельзя.

Нельзя играть Небес Благословеньем,
Оно дается раз и навсегда.
А без него на сердце холод и забвенье
И на душе лишь мрак и пустота.

Нельзя менять Любовь на развлеченье,
С любимыми в «спектакль» нельзя играть.
Остерегайтесь мимолетных увлечений,
Ведь этим можно все разрушить, потерять.

А если потеряешь - не вернешь.
Любви сосуд разбитый вновь не соберешь.
Печаль утраты ляжет в сердце навсегда…
Любимых не бросайте никогда…
🤗
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07.09.2020 18:28 Відповісти
Как удобно. Теперь это не игровая зависимость, которую нужно лечить, а киберспорт. Предлагаю также включить такой популярный вид спорта как литробол. В нашей стране он будет даже популярнее футбола.
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07.09.2020 18:45 Відповісти
Ну да. Если нет результата и первых мест, то это явно просто зависимость и никакой это не задрот, ой, сори, спортсмен 😄
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07.09.2020 19:57 Відповісти
Боже,яке щастя...
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07.09.2020 19:31 Відповісти
Не понимаю,как может сидение на опе считаться спортом.
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07.09.2020 19:38 Відповісти
Шахматы считаются, но в шахматах баланс есть и правила раз в неизвестно сколько лет меняются. В том то и дело.
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07.09.2020 20:04 Відповісти
Вообще давно пора. В свое время NAVI пропиарили Украину лучше любого "классического" спорта. Да и бюжеты там давно многомилионные.
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07.09.2020 20:06 Відповісти
тогда уже признавайте спортом деберц, секу, двадцать одно и т.д.
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07.09.2020 20:50 Відповісти
и сам иногда могу зайти поиграть ...

И с отроком ругался за приверженность играм ...
Но суть таки в другом : "Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес,Источник: https://censor.net/ru/n3218009
Не буду утверждать что во всех , но во многих играх - кто больше вольет "реальн.денег" , тот легче всех бьет ..
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07.09.2020 21:42 Відповісти
Сейчас одна из самых "киберспортивных" игр - "Дота 2". Там за деньги можно купить только внешний вид героев и прочих обьектов. Быть может покупная, необычная моделька героя и имеет свою уникальную анимацию, какую противник может знать хуже стандартной (и хуже против неё играть). Но героев там десятки а моделек не так много. Уж если кто то в состоянии запоминать всё - может и это запомнить.

Киберспортивные игры очень хорошо следят за равенством условий для игроков.
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07.09.2020 22:11 Відповісти
если кто-то считает, что стать первым это легко, пусть сам попробует.
там же дурачки какие-то сидят на жопе.
вы их легко победите.
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07.09.2020 22:06 Відповісти
Даже не поняла о чем они, хоть статью прочитала....
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07.09.2020 22:32 Відповісти
Последнее время в мире начали проводить чемпионаты по некоторым компьютерным играм. Зачастую у их трансляций по ТВ количество зрителей может быть гораздо больше чем у иных видов спорта. А призовой фонд - во многие миллионы $.

Если видом спорта считать кёрлиинг, бадминтон, или спортивную ходьбу - почему бы не считать им и компьютерные игры, у каких может быть в десятки раз больше зрителей и участников?
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07.09.2020 23:01 Відповісти
У меня КМС по Денди
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08.09.2020 02:22 Відповісти
так уже вроде как и казино легализировали или нет? я просто пару дней уже играю в онлайн казино http://playdom-casino.online/ и пока все ок, даже пару сотен удалось на этом поднять,может потому что казино легальное )
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05.10.2020 21:44 Відповісти
Сейчас уже вес переходит на новый уровень, тем более, легче зайти в сеть и поиграть, чем на поле футбольное выйти. У меня муж и сам нередко делает https://betboom.ru/ live ставки это реальная возможность как следует дополнительно заработать. Естественно знания хоть малейшие должны быть о спортивных командах.
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19.10.2020 09:05 Відповісти
киберспорт нормальная штука, я и сам частенько смотрю прогнозы https://betru.ru/prognozyi/ по доте так особенно,очень болею за нави
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25.10.2020 00:39 Відповісти
Прорабатывая для себя вариант заработка на ставках нужно много моментов брать во внимание. К примеру я всегда к мнению капперов прислушиваюсь. Но не ко всем! А только к тем, которые в рейтинге https://www.kapper-obzor.ru/reyting-kapperov/ первые места занимают. Только таким профи можно доверять. Киберспорт также люблю и здорово что на него тоже можно делать ставки
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17.08.2022 11:02 Відповісти
 
 