Киберспорт официально признан видом спорта в Украине, - Минцифры
Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что киберспорт официально признан видом спорта в Украине.
Об этом написал Борняков на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал Борняков.
По его словам, в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки, а отечественные команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру.
"Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба… Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - добавил он.
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там же одни придурки, значит будет легко.
Ні,це просто технологічні стрілялки і не більше.
найди на фото СпортЦмена ))))
Александр Майский
Вся жизнь - игра, а мы - актеры,
Кто дилетант, а кто - талант.
Есть тихие, есть бузотеры,
Кто мелочен душой, а кто - гигант.
Мы все играем, кто как может,
Кто вдохновенно, кто с ленцой.
За нас ни кто другой сыграть не сможет,
Ведь это наша роль, она дана судьбой.
Мы ежедневно, акт за актом
В спектакле под названьем «Жизнь»
Меняем декорации с азартом,
Порою сцены ставим - хоть держись.
Порою врем, флиртуем и лукавим,
Ведь это же спектакль, игра!
А за игрой совсем не замечаем,
Что нечто важное теряем навсегда.
Теряем навсегда и безвозвратно.
С потерей этой умирает часть души
И нет уже пути обратно,
Не отыграть обратно эту часть игры.
Да, жизнь - спектакль, а мы - актеры.
Играем без разбора всем и вся,
Но в голове подсказчики - суфлеры
Мне шепчут, что в Любовь играть нельзя.
Нельзя играть Небес Благословеньем,
Оно дается раз и навсегда.
А без него на сердце холод и забвенье
И на душе лишь мрак и пустота.
Нельзя менять Любовь на развлеченье,
С любимыми в «спектакль» нельзя играть.
Остерегайтесь мимолетных увлечений,
Ведь этим можно все разрушить, потерять.
А если потеряешь - не вернешь.
Любви сосуд разбитый вновь не соберешь.
Печаль утраты ляжет в сердце навсегда…
Любимых не бросайте никогда…
🤗
И с отроком ругался за приверженность играм ...
Но суть таки в другом : "Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес,Источник: https://censor.net/ru/n3218009
Не буду утверждать что во всех , но во многих играх - кто больше вольет "реальн.денег" , тот легче всех бьет ..
Киберспортивные игры очень хорошо следят за равенством условий для игроков.
там же дурачки какие-то сидят на жопе.
вы их легко победите.
Если видом спорта считать кёрлиинг, бадминтон, или спортивную ходьбу - почему бы не считать им и компьютерные игры, у каких может быть в десятки раз больше зрителей и участников?