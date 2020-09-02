Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому в Украине начнется реализация экспериментального проекта по внедрению квалифицированной электронной подписи в мобильное приложение "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія. Это означает, что пользователи "Дії" смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

Удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID. В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного ключа электронной подписи (КЭП) в "Дії".

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После завершения срока пользователь снова будет проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в "Дії" пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

По данным министерства, количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписи Смарт-дія составляет около 8000000 украинцев, которые являются владельцами биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем.

За техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать ГП "Дія", что относится к сфере управления Минцифры. Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины.

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