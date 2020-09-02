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Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры

Начинается реализация экспериментального проекта

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому в Украине начнется реализация экспериментального проекта по внедрению квалифицированной электронной подписи в мобильное приложение "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія. Это означает, что пользователи "Дії" смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

Удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID. В течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного ключа электронной подписи (КЭП) в "Дії".

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После завершения срока пользователь снова будет проходить процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в "Дії" пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

По данным министерства, количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписи Смарт-дія составляет около 8000000 украинцев, которые являются владельцами биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем.

За техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать ГП "Дія", что относится к сфере управления Минцифры. Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины.

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Автор: 

диджитализация (221) Минцифры (316) Дія (422)


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Топ комментарии
+2
А там можно будет ловить покемонов?
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02.09.2020 16:31
+2
Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4503
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02.09.2020 16:40
+1
- чёртиков.
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02.09.2020 16:37
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А там можно будет ловить покемонов?
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02.09.2020 16:31 Ответить
- чёртиков.
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02.09.2020 16:37 Ответить
FaceID
Face - лицо.
ID или Идентификатор - это информация, которая может идентифицировать субъект - это номер (число) или строка символов.
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02.09.2020 16:38 Ответить
Не всі про це знають, але для розблокування обличчям достатньо показати голову власника акаунта. Наявність тулуба не є обов'язковою.
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02.09.2020 17:57 Ответить
А число или строку символов будут татуировать на Face !
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03.09.2020 09:56 Ответить
Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4503
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02.09.2020 16:40 Ответить
Кваліфікований ЕП - это хардварный вообщето девайс.
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02.09.2020 16:41 Ответить
Интересно, зеаналитики не подумали о том, что сотни тысяч людей в Украине преимущественно пожилого возраста не имеют смартфонов. Или не говоря уже о хакерах, которые могут получить доступ к электронной подписи человека и от его имени совершать финансовые махинации.
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02.09.2020 16:57 Ответить
Им по барабану. Они делают хайп на дигитализации, а нужно оно, насколько оно корявое и недоступно 90 процентам населения Украины- зеленым дегенеранизаторам все равно.
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02.09.2020 21:55 Ответить
И про отпечатки пальцев не забудьте. Патрушев будет счастлив: стадо идет прямиком на Лубянку. Само, без погонщика.
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02.09.2020 17:02 Ответить
в корзину сразу....
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02.09.2020 17:57 Ответить
Ага, тут дия то не работает, 2 неделю регистрации фопа жду. Её сначала допилите показушники.
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02.09.2020 18:35 Ответить
 
 