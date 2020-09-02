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Починається реалізація експериментального проєкту "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Технології

Починається реалізація експериментального проєкту

Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою в Україні почнеться реалізація експериментального проєкту із впровадження кваліфікованого електронного підпису в мобільний додаток "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного додатку "Дія" для отримання кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. Це означає, що користувачі "Дії" зможуть отримувати кваліфікований електронний підпис безкоштовно і повністю онлайн.

Дистанційна ідентифікація користувачів для формування першого кваліфікованого сертифіката здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання особи FaceID. Упродовж 6 місяців ці дані використовуватимуться для формування короткострокового ключа електронного підпису (КЕП) в "Дії".

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Після завершення терміну користувач знову буде проходити процедуру ідентифікації за допомогою мобільного додатку. Підтверджувати запит на формування короткострокового КЕП в "Дії" користувачі будуть за допомогою технології розпізнавання обличчя.

За даними міністерства, кількість потенційних користувачів кваліфікованого електронного підпису Смарт-дія становить близько 8000000 українців, які є власниками біометричних закордонних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-карти і користуються смартфонами з NFC-модулем.

За технічну і технологічну реалізацію експерименту відповідатиме ДП "Дія", що належить до сфери управління Мінцифри. Проєкт реалізується в партнерстві з Міністерством внутрішніх справ і Державною міграційною службою України.
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Топ коментарі
+2
А там можно будет ловить покемонов? Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - минцифры - Цензор.НЕТ 8101
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02.09.2020 16:31
+2
Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4503
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02.09.2020 16:40
+1
FaceID
Face - лицо.
ID или Идентификатор - это информация, которая может идентифицировать субъект - это номер (число) или строка символов.
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02.09.2020 16:38
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А там можно будет ловить покемонов? Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - минцифры - Цензор.НЕТ 8101
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02.09.2020 16:31 Відповісти
- чёртиков.
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02.09.2020 16:37 Відповісти
FaceID
Face - лицо.
ID или Идентификатор - это информация, которая может идентифицировать субъект - это номер (число) или строка символов.
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02.09.2020 16:38 Відповісти
Не всі про це знають, але для розблокування обличчям достатньо показати голову власника акаунта. Наявність тулуба не є обов'язковою.
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02.09.2020 17:57 Відповісти
А число или строку символов будут татуировать на Face !
Починається реалізація експериментального проєкту "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 546
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03.09.2020 09:56 Відповісти
Начинается реализация экспериментального проекта "Смарт-дія" - с электронной подписью и FaceID, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4503
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02.09.2020 16:40 Відповісти
Кваліфікований ЕП - это хардварный вообщето девайс.
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02.09.2020 16:41 Відповісти
Интересно, зеаналитики не подумали о том, что сотни тысяч людей в Украине преимущественно пожилого возраста не имеют смартфонов. Или не говоря уже о хакерах, которые могут получить доступ к электронной подписи человека и от его имени совершать финансовые махинации.
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02.09.2020 16:57 Відповісти
Им по барабану. Они делают хайп на дигитализации, а нужно оно, насколько оно корявое и недоступно 90 процентам населения Украины- зеленым дегенеранизаторам все равно.
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02.09.2020 21:55 Відповісти
И про отпечатки пальцев не забудьте. Патрушев будет счастлив: стадо идет прямиком на Лубянку. Само, без погонщика.
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02.09.2020 17:02 Відповісти
в корзину сразу....
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02.09.2020 17:57 Відповісти
Ага, тут дия то не работает, 2 неделю регистрации фопа жду. Её сначала допилите показушники.
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02.09.2020 18:35 Відповісти
 
 