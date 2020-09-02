Починається реалізація експериментального проєкту "Смарт-дія" - з електронним підписом і FaceID, - Мінцифри

Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою в Україні почнеться реалізація експериментального проєкту із впровадження кваліфікованого електронного підпису в мобільний додаток "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного додатку "Дія" для отримання кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. Це означає, що користувачі "Дії" зможуть отримувати кваліфікований електронний підпис безкоштовно і повністю онлайн.

Дистанційна ідентифікація користувачів для формування першого кваліфікованого сертифіката здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання особи FaceID. Упродовж 6 місяців ці дані використовуватимуться для формування короткострокового ключа електронного підпису (КЕП) в "Дії".

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Після завершення терміну користувач знову буде проходити процедуру ідентифікації за допомогою мобільного додатку. Підтверджувати запит на формування короткострокового КЕП в "Дії" користувачі будуть за допомогою технології розпізнавання обличчя.

За даними міністерства, кількість потенційних користувачів кваліфікованого електронного підпису Смарт-дія становить близько 8000000 українців, які є власниками біометричних закордонних паспортів та паспортів громадянина України у формі ID-карти і користуються смартфонами з NFC-модулем.

За технічну і технологічну реалізацію експерименту відповідатиме ДП "Дія", що належить до сфери управління Мінцифри. Проєкт реалізується в партнерстві з Міністерством внутрішніх справ і Державною міграційною службою України.