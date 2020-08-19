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Минздрав работает над улучшением приложения "Дий вдома", - замминистра Кучер

Минздрав работает над улучшением приложения

В Министерстве здравоохранения заявили, что работают над улучшением приложения "Дий вдома" для повышения контроля за лицами, находящимися на самоизоляции.

Об этом сообщил замминистра Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минздрав совместно с Минцифры, Нацполицией, МВД, Госпогранслужбой начал работу по налаживанию функционала "Дий вдома". Мы предоставили предложения в Министерство цифровой трансформации, чтобы урегулировать и увеличить контроль за лицами, находящимися на самоизоляции",- сказал он.

Замминистра подчеркнул, что ведется работа по выявлению и улучшению контроля за контактными при COVID-19.

"Относительно техдоработок: интерфейс не переведен на английский, что усложняет работу с иностранцами. Также нет возможности получать смс для регистрации в приложении на телефоны иностранных мобильных операторов. Сейчас функционал отправки на международные операторы работает, процесс перевода также уже начался. Кроме того, запускаем процесс работы с кол-центрами и линиями поддержки. Мы улучшаем работу по выявлению контактных лиц. Соответствующее постановление главного санврача будет в ближайшем времени. Ведется работа, чтобы контактные лица получали сообщение о необходимости установить приложение. Мы позже четко сообщим, как это будет работать", - сказал Кучер.

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Автор: 

Дія (428) Кучер Ярослав (30)


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Топ комментарии
+3
Идите на! со своим трояном.
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19.08.2020 17:54 Ответить
+3
Золотая мечта ЗЕкоманды загнать народ по домам и контролировать с помощью смартфона, диджитализаторы х.ровы
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19.08.2020 17:55 Ответить
+2
Нас уже арестовали?Это идет к тому что этот недовирус ,,найдут,,у кого угодно и посадят под наблюдение?
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19.08.2020 18:11 Ответить
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Идите на! со своим трояном.
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19.08.2020 17:54 Ответить
Золотая мечта ЗЕкоманды загнать народ по домам и контролировать с помощью смартфона, диджитализаторы х.ровы
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19.08.2020 17:55 Ответить
Моя родственница приехала из Австрии погостить, посадили на дурантин-обсервацию, так с этим приложением намучилась, у нее неважное зрение, не видела указаний, все время возникал вопрос: почему бы команды не озвучивать голосом? Но в этом прохиндействе трансформации об этом некому думать - надо успеть освоить бюджетные миллионы.
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19.08.2020 17:57 Ответить
Не очень цвет ошейника нравится и рюшечек бы добавить?
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19.08.2020 18:01 Ответить
Может Минздрав займется своим прямым назначением - охраной здоровья населения Украины, а не игрой в компьютерные игры. А то, исчезли районные больницы, а появилась компьютерная игра "Дій вдома". Нахрена тогда нужно Министерство здравоохранения, если люди лечат сами себя? Для трудоустройства ЗЕдрузей?
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19.08.2020 18:10 Ответить
Нас уже арестовали?Это идет к тому что этот недовирус ,,найдут,,у кого угодно и посадят под наблюдение?
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19.08.2020 18:11 Ответить
Минздрав превратилмся в Микоронавирус. Весь мир крутится вокруг короновируса. Других болезней нет, проблем у людей нет. Все должны боятся короновируса и сидеть дома. И покупать маски и антисептики.
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19.08.2020 18:12 Ответить
Я покупаю кнопочную нокию и как будет действовать ваша дия?Да и кто сказал что я должен иметь смартфон?Где это прописано?
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19.08.2020 18:14 Ответить
А вот недавно на блок постах с днр наши не пропускали пенсионеров, пока депутат Муса не купил за свои деньги несколько десятков и не раздал бабушкам и дедушкам. А их настойчиво хотели увезти в обсервацию.
А вообще, у нас с дурантином, безумие: вернулся коллега с Польши, посадили на самоизоляцию （никуда не выйти, работает на удаленке）, через ьри дня Польша попадает в зеленую зону и - пжалста, - никаких изоляций, даже если у приехавших десять коронавирусов. Полное безумие жить по прихоти недоумков из Минздрава, особенно, если учесть "новые новости" из ВОЗ, что "карантин не принес очевидной пользы ни в одной стране".
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19.08.2020 18:24 Ответить
Спасибо, про соду знаю, реально помогает, а вот про то, что в кипящей воде... Слышал, что такое может привести к подагре. Пока пьем в теплой воде.
Грецкие зеленые орехи, настойка, принимал, отлмчное средство. Алоэ сами выращиваем, мед у нас исключительно прикарпатский, золотарник или разнотравье.
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19.08.2020 20:17 Ответить
А что это за слово " Дий"? Може " Дiй вдома".
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19.08.2020 18:38 Ответить
Чи не той це Кучер, якого Кернес із Ярославським послали на Пастуха? А він-таки-й пішов!
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20.08.2020 00:05 Ответить
Що таке Дий?)))
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20.08.2020 07:59 Ответить
 
 