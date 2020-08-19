Минздрав работает над улучшением приложения "Дий вдома", - замминистра Кучер
В Министерстве здравоохранения заявили, что работают над улучшением приложения "Дий вдома" для повышения контроля за лицами, находящимися на самоизоляции.
Об этом сообщил замминистра Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Минздрав совместно с Минцифры, Нацполицией, МВД, Госпогранслужбой начал работу по налаживанию функционала "Дий вдома". Мы предоставили предложения в Министерство цифровой трансформации, чтобы урегулировать и увеличить контроль за лицами, находящимися на самоизоляции",- сказал он.
Замминистра подчеркнул, что ведется работа по выявлению и улучшению контроля за контактными при COVID-19.
"Относительно техдоработок: интерфейс не переведен на английский, что усложняет работу с иностранцами. Также нет возможности получать смс для регистрации в приложении на телефоны иностранных мобильных операторов. Сейчас функционал отправки на международные операторы работает, процесс перевода также уже начался. Кроме того, запускаем процесс работы с кол-центрами и линиями поддержки. Мы улучшаем работу по выявлению контактных лиц. Соответствующее постановление главного санврача будет в ближайшем времени. Ведется работа, чтобы контактные лица получали сообщение о необходимости установить приложение. Мы позже четко сообщим, как это будет работать", - сказал Кучер.
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А вообще, у нас с дурантином, безумие: вернулся коллега с Польши, посадили на самоизоляцию （никуда не выйти, работает на удаленке）, через ьри дня Польша попадает в зеленую зону и - пжалста, - никаких изоляций, даже если у приехавших десять коронавирусов. Полное безумие жить по прихоти недоумков из Минздрава, особенно, если учесть "новые новости" из ВОЗ, что "карантин не принес очевидной пользы ни в одной стране".
Грецкие зеленые орехи, настойка, принимал, отлмчное средство. Алоэ сами выращиваем, мед у нас исключительно прикарпатский, золотарник или разнотравье.