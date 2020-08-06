Аэропорт "Киев" начал принимать паспорт в приложении "Дия"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского начал принимать у пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах, паспорт в мобильном приложении "Дия".

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический заграничный паспорт в смартфоне. Технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности", - говорится в сообщении.

При этом в аэропорту отмечают, что пока пассажирам все же необходимо брать с собой бумажный внутренний паспорт, "поскольку бумажный документ может понадобиться там, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код".

Как сообщалось, паспорт в приложении "Дия" уже принимают аэропорты "Борисполь" и "Харьков".

