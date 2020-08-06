РУС
Новости
2 348 14

Аэропорт "Киев" начал принимать паспорт в приложении "Дия"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского начал принимать у пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах, паспорт в мобильном приложении "Дия".

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, информирует Цензор.НЕТ.

"Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический заграничный паспорт в смартфоне. Технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности", - говорится в сообщении.

При этом в аэропорту отмечают, что пока пассажирам все же необходимо брать с собой бумажный внутренний паспорт, "поскольку бумажный документ может понадобиться там, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код".

Как сообщалось, паспорт в приложении "Дия" уже принимают аэропорты "Борисполь" и "Харьков".

Автор: 

аэропорт (1519) Киев (26138) паспорт (1185) Дія (435)
Топ комментарии
+4
Вистава "Діджиталізація"
Дія перша: Паспорт
показать весь комментарий
06.08.2020 19:27 Ответить
+4
Впевнений - хто-небудь з зебілів попреться тільки зі смартфоном і на закордонні рейси...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:30 Ответить
+3
Потім псується мобілка і додаток Дія буде мати вигляд дулі.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Читайте Ильфа и Петрова любезный!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:23 Ответить
Коли ви перший раз це читали?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:25 Ответить
в 1975
показать весь комментарий
06.08.2020 19:31 Ответить
Я в 1970. Що означає "турецькопідданий"?
показать весь комментарий
06.08.2020 19:33 Ответить
читать то вы читали да видно смысл до вас не совсем дошел
показать весь комментарий
06.08.2020 19:38 Ответить
Тобто ви не відповіли на запитання, бо не знаєте про термін "турецькопідданий". Тоді з вами нема про що говорити.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:39 Ответить
Какое счастье...
А государственная укрпочта частный монобанк рееламирует..
(hmm) А моно кешбек в Укрпошті?
(black_heart) mono!

($) Ми повертаємо 10% (fire)від вартості доставки ПОСИЛОК(fire), якщо Ви розраховуєтесь карткою monobank.

Отже, в Укрпошті:
(checkmark) ще дешевше з картками від monobank;
(checkmark) ще зручніше, адже ми на кожному кроці: bit.ly/viddilennia-

(!) Перед розрахунком карткою активуйте Укрпошту в категоріях кешбеку у мобільному застосунку monobank.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:17 Ответить
Аэропорт "Киев" начал принимать паспорт в приложении "Дия" - Цензор.НЕТ 4037
показать весь комментарий
06.08.2020 19:19 Ответить
Холодный ветер с дождём
Усилился стократно
Всё говорит об одном
Что нет пути обратно
Что ты не мой паспорт
А я не твой Андрейка
Что у любви зебільной
Села батарейка.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:37 Ответить
а НП - рожает....
показать весь комментарий
06.08.2020 19:41 Ответить
А потом прилетаешь в пункт назначения и показываешь нормальный паспорт.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:08 Ответить
 
 