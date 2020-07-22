Электронные паспорта из "Дії" начали принимать в аэропортах, - Криклий

Первым цифровые версии внутреннего и заграничного паспортов начал принимать аэропорт "Борисполь". До конца недели к нему присоединятся аэропорты Одессы, Херсона и Львова.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", - написал Криклий.

Он подчеркнул, что нововведение работает только для внутренних рейсов.

По словам министра, теперь можно выйти из дому без документов и кошелька, но все равно улететь на море.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба