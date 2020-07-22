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Электронные паспорта из "Дії" начали принимать в аэропортах, - Криклий

Электронные паспорта из

Первым цифровые версии внутреннего и заграничного паспортов начал принимать аэропорт "Борисполь". До конца недели к нему присоединятся аэропорты Одессы, Херсона и Львова.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", - написал Криклий.

Он подчеркнул, что нововведение работает только для внутренних рейсов.

По словам министра, теперь можно выйти из дому без документов и кошелька, но все равно улететь на море.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Дія" - Госпогранслужба

Электронные паспорта из Дії начали принимать в аэропортах, - Криклий 01

Автор: 

аэропорт (1511) паспорт (1181) электронные документы (123) Криклий Владислав (323) Дія (426)


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Кто зарегистрировался в этом приложении у того 666 чип на лбу 😀😀😀 бил гейц следит за вами и чипирует через 5г вищки
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22.07.2020 14:09 Ответить
То что у производителей смартфонов есть вся информация о их владельцах это факт, к тому же отпечатки пальцев , а теперь и фейс. И в Діе теперь тоже. Современный кошмар, ...утеря смартфона, или неожиданно села батарейка!!!!...
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22.07.2020 14:24 Ответить
Лучше пусть пендосы владеют нашими персональными данными чем зелёное кодло 😄
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22.07.2020 16:25 Ответить
Полетел на море без паспорта и остался там - так как обратно без оригинала на борт не пустят
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22.07.2020 14:51 Ответить
Вот вы щас взяли и спалили стартап для зебилов 🧐🤔😆
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22.07.2020 16:26 Ответить
Двойной плюс!
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22.07.2020 17:16 Ответить
 
 