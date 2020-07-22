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Електронні паспорти з "Дії" почали приймати в аеропортах, - Криклій

Електронні паспорти з

Першим цифрові версії внутрішнього і закордонного паспортів почав приймати аеропорт "Бориспіль". До кінця тижня до нього приєднаються аеропорти Одеси, Херсона та Львова.

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити додаток "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажиру дозволено здійснити політ", - написав Криклій.

Він підкреслив, що нововведення працює лише для внутрішніх рейсів.

За словами міністра, тепер можна вийти з дому без документів і гаманця, але все одно полетіти на море.

Також читайте: Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія", - Держприкордонслужба

Електронні паспорти з Дії почали приймати в аеропортах, - Криклій 01

Автор: 

аеропорт (1854) паспорт (1158) електронні документи (454) Криклій Владислав (548) Дія (1139)


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Кто зарегистрировался в этом приложении у того 666 чип на лбу 😀😀😀 бил гейц следит за вами и чипирует через 5г вищки
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22.07.2020 14:09 Відповісти
То что у производителей смартфонов есть вся информация о их владельцах это факт, к тому же отпечатки пальцев , а теперь и фейс. И в Діе теперь тоже. Современный кошмар, ...утеря смартфона, или неожиданно села батарейка!!!!...
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22.07.2020 14:24 Відповісти
Лучше пусть пендосы владеют нашими персональными данными чем зелёное кодло 😄
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22.07.2020 16:25 Відповісти
Полетел на море без паспорта и остался там - так как обратно без оригинала на борт не пустят
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22.07.2020 14:51 Відповісти
Вот вы щас взяли и спалили стартап для зебилов 🧐🤔😆
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22.07.2020 16:26 Відповісти
Двойной плюс!
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22.07.2020 17:16 Відповісти
 
 