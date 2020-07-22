Електронні паспорти з "Дії" почали приймати в аеропортах, - Криклій

Першим цифрові версії внутрішнього і закордонного паспортів почав приймати аеропорт "Бориспіль". До кінця тижня до нього приєднаються аеропорти Одеси, Херсона та Львова.

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити додаток "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажиру дозволено здійснити політ", - написав Криклій.

Він підкреслив, що нововведення працює лише для внутрішніх рейсів.

За словами міністра, тепер можна вийти з дому без документів і гаманця, але все одно полетіти на море.

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