Аеропорт "Київ" почав приймати паспорт у додатку "Дія"

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського почав приймати у пасажирів, які подорожують на внутрішніх рейсах, паспорт у мобільному додатку "Дія".

Про це повідомила пресслужба аеропорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири можуть пред'являти цифрову версію паспорта громадянина України або біометричний закордонний паспорт у смартфоні. Технічні можливості аеропорту дозволяють зчитування QR-коду на пункті контролю авіабезпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в аеропорту зазначають, що поки пасажирам таки необхідно брати з собою паперовий внутрішній паспорт, "оскільки паперовий документ може знадобитися там, де ще немає технічної можливості відсканувати QR-код".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

Як повідомлялося, паспорт у додатку "Дія" вже приймають аеропорти "Бориспіль" і "Харків".