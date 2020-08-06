Аеропорт "Київ" почав приймати паспорт у додатку "Дія"
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського почав приймати у пасажирів, які подорожують на внутрішніх рейсах, паспорт у мобільному додатку "Дія".
Про це повідомила пресслужба аеропорту, інформує Цензор.НЕТ.
"Пасажири можуть пред'являти цифрову версію паспорта громадянина України або біометричний закордонний паспорт у смартфоні. Технічні можливості аеропорту дозволяють зчитування QR-коду на пункті контролю авіабезпеки", - йдеться в повідомленні.
При цьому в аеропорту зазначають, що поки пасажирам таки необхідно брати з собою паперовий внутрішній паспорт, "оскільки паперовий документ може знадобитися там, де ще немає технічної можливості відсканувати QR-код".
Як повідомлялося, паспорт у додатку "Дія" вже приймають аеропорти "Бориспіль" і "Харків".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А государственная укрпочта частный монобанк рееламирует..
(hmm) А моно кешбек в Укрпошті?
(black_heart) mono!
($) Ми повертаємо 10% (fire)від вартості доставки ПОСИЛОК(fire), якщо Ви розраховуєтесь карткою monobank.
Отже, в Укрпошті:
(checkmark) ще дешевше з картками від monobank;
(checkmark) ще зручніше, адже ми на кожному кроці: bit.ly/viddilennia-
(!) Перед розрахунком карткою активуйте Укрпошту в категоріях кешбеку у мобільному застосунку monobank.
Дія перша: Паспорт
Усилился стократно
Всё говорит об одном
Что нет пути обратно
Что ты не мой паспорт
А я не твой Андрейка
Что у любви зебільной
Села батарейка.