УКР
Новини
Аеропорт "Київ" почав приймати паспорт у додатку "Дія"

Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського почав приймати у пасажирів, які подорожують на внутрішніх рейсах, паспорт у мобільному додатку "Дія".

Про це повідомила пресслужба аеропорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири можуть пред'являти цифрову версію паспорта громадянина України або біометричний закордонний паспорт у смартфоні. Технічні можливості аеропорту дозволяють зчитування QR-коду на пункті контролю авіабезпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в аеропорту зазначають, що поки пасажирам таки необхідно брати з собою паперовий внутрішній паспорт, "оскільки паперовий документ може знадобитися там, де ще немає технічної можливості відсканувати QR-код".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК просять визнати протиправним в'їзд у РФ на підставі закордонного паспорта

Як повідомлялося, паспорт у додатку "Дія" вже приймають аеропорти "Бориспіль" і "Харків".

Автор: 

аеропорт (1867) Київ (20187) паспорт (1166) Дія (1188)
Топ коментарі
+4
Вистава "Діджиталізація"
Дія перша: Паспорт
06.08.2020 19:27 Відповісти
+4
Впевнений - хто-небудь з зебілів попреться тільки зі смартфоном і на закордонні рейси...
06.08.2020 19:30 Відповісти
+3
Потім псується мобілка і додаток Дія буде мати вигляд дулі.
06.08.2020 19:16 Відповісти
Потім псується мобілка і додаток Дія буде мати вигляд дулі.
06.08.2020 19:16 Відповісти
Читайте Ильфа и Петрова любезный!
06.08.2020 19:23 Відповісти
Коли ви перший раз це читали?
06.08.2020 19:25 Відповісти
в 1975
06.08.2020 19:31 Відповісти
Я в 1970. Що означає "турецькопідданий"?
06.08.2020 19:33 Відповісти
читать то вы читали да видно смысл до вас не совсем дошел
06.08.2020 19:38 Відповісти
Тобто ви не відповіли на запитання, бо не знаєте про термін "турецькопідданий". Тоді з вами нема про що говорити.
06.08.2020 19:39 Відповісти
Какое счастье...
А государственная укрпочта частный монобанк рееламирует..
(hmm) А моно кешбек в Укрпошті?
(black_heart) mono!

($) Ми повертаємо 10% (fire)від вартості доставки ПОСИЛОК(fire), якщо Ви розраховуєтесь карткою monobank.

Отже, в Укрпошті:
(checkmark) ще дешевше з картками від monobank;
(checkmark) ще зручніше, адже ми на кожному кроці: bit.ly/viddilennia-

(!) Перед розрахунком карткою активуйте Укрпошту в категоріях кешбеку у мобільному застосунку monobank.
06.08.2020 19:17 Відповісти
Аэропорт "Киев" начал принимать паспорт в приложении "Дия" - Цензор.НЕТ 4037
06.08.2020 19:19 Відповісти
06.08.2020 19:27 Відповісти
06.08.2020 19:30 Відповісти
Холодный ветер с дождём
Усилился стократно
Всё говорит об одном
Что нет пути обратно
Что ты не мой паспорт
А я не твой Андрейка
Что у любви зебільной
Села батарейка.
06.08.2020 19:37 Відповісти
а НП - рожает....
06.08.2020 19:41 Відповісти
А потом прилетаешь в пункт назначения и показываешь нормальный паспорт.
06.08.2020 21:08 Відповісти
 
 