Минцифры планирует запустить электронный ИНН в мобильном приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в мобильном приложении "Дія" электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховна Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговой номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке). Он скоро будет в "Дії", отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому гос органу (сейчас он уже есть у вас в е-загранпаспорте)", - написал он.

"Жду момент, когда смогу спалить этот жизнью потрепанный кусок бумаги", - добавил Федоров.

Вместе с тем, вице-премьер не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.