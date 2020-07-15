Минцифры планирует запустить электронный ИНН в мобильном приложении "Дія"
Министерство цифровой трансформации планирует запустить в мобильном приложении "Дія" электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Верховна Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговой номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке). Он скоро будет в "Дії", отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому гос органу (сейчас он уже есть у вас в е-загранпаспорте)", - написал он.
"Жду момент, когда смогу спалить этот жизнью потрепанный кусок бумаги", - добавил Федоров.
Вместе с тем, вице-премьер не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.
На раиси ИНН ...идентификационный номер налогоплательщика...
А в Украине ИИН ... индивидуальный идентификационный номер..
И не спрашуйте меня, как расшифровываецца
Меня исчо такой момент беспокоит в связи с квалификацией этих пейсателей - а что будет, когда всю эту базу ктото потянет?
А ещё чуть позже встроят автоматическую игру в рулетку без вашего участия.