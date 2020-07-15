РУС
Минцифры планирует запустить электронный ИНН в мобильном приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в мобильном приложении "Дія" электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховна Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговой номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке). Он скоро будет в "Дії", отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому гос органу (сейчас он уже есть у вас в е-загранпаспорте)", - написал он.

"Жду момент, когда смогу спалить этот жизнью потрепанный кусок бумаги", - добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров

Вместе с тем, вице-премьер не уточнил, когда именно будет представлен электронный ИНН в мобильном приложении.

Кабмин (14099) Федоров Михаил (526) Минцифры (318) Дія (432)
Топ комментарии
+2
Федоров ..впрочем как и все остальное зеленое стадо...судя по всему читает только законодательство паРаши... отсюда и термины которые он употребляет...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:19 Ответить
+1
Мля это полный пипец. А потом люди будут удивляться откуда у них кредиты!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:02 Ответить
+1
Не ошибаешься....
На раиси ИНН ...идентификационный номер налогоплательщика...
А в Украине ИИН ... индивидуальный идентификационный номер..
показать весь комментарий
15.07.2020 11:16 Ответить
Мля это полный пипец. А потом люди будут удивляться откуда у них кредиты!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:02 Ответить
вместо бумаги таскать телефон... а нельзя все подтягивать по номеру паспорта?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:04 Ответить
ИНН вроде нарасие, в Украине идентификационный код, или ошибаюсь?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:07 Ответить
Не ошибаешься....
На раиси ИНН ...идентификационный номер налогоплательщика...
А в Украине ИИН ... индивидуальный идентификационный номер..
показать весь комментарий
15.07.2020 11:16 Ответить
Думал, нарасие индивидуальный номер налогоплательшика, не может рускоговорящая челюсть выговорить "идентификационный"...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:23 Ответить
Может и так...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:24 Ответить
В Украине - РНОКПП
И не спрашуйте меня, как расшифровываецца
показать весь комментарий
15.07.2020 12:02 Ответить
прикинь выкинул ты бумажку, а после обновления андроид дія перестала работать. смешно будет
показать весь комментарий
15.07.2020 11:11 Ответить
Федоров ..впрочем как и все остальное зеленое стадо...судя по всему читает только законодательство паРаши... отсюда и термины которые он употребляет...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:19 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
шерится (рукалецо). Чо, по нормальному сказать никак?

Меня исчо такой момент беспокоит в связи с квалификацией этих пейсателей - а что будет, когда всю эту базу ктото потянет?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Чуть позже туда встроят электронное казино.
А ещё чуть позже встроят автоматическую игру в рулетку без вашего участия.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:17 Ответить
 
 