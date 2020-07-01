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Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров

Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании расширил сферы ответственности Министерства цифровой трансформации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава министерства Михаил Федоров.

Добавили:

- внедрение электронного документооборота;
- формирование и реализацию политики цифрового образования и профессиональных стандартов по цифровой грамотности;
- функцию по поддержке стартапов и развития цифровой экономики.

"По сути, мы и так работали над этими сферами, но сегодня добавили зоны ответственности в положение министерства", - отметил Федоров.

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Автор: 

Кабмин (14027) Федоров Михаил (506) Минцифры (316)


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Ждем наплыва федоровских зебилоботов...
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01.07.2020 15:08 Ответить
ще оптом ботоферм підкупили рятувати рейтинг бубочки?
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01.07.2020 15:08 Ответить
Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров - Цензор.НЕТ 1034
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01.07.2020 15:21 Ответить
Кабмин расширил сферы ответственности...перед ******
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01.07.2020 15:25 Ответить
Вся эжта хрень стоит без цифровой подписи.
А какая, млять, возьмётся цифровая подпись у пенсионера, для пользования ягодками диджытализацыы?
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01.07.2020 15:58 Ответить
 
 