Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании расширил сферы ответственности Министерства цифровой трансформации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава министерства Михаил Федоров.
Добавили:
- внедрение электронного документооборота;
- формирование и реализацию политики цифрового образования и профессиональных стандартов по цифровой грамотности;
- функцию по поддержке стартапов и развития цифровой экономики.
"По сути, мы и так работали над этими сферами, но сегодня добавили зоны ответственности в положение министерства", - отметил Федоров.
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А какая, млять, возьмётся цифровая подпись у пенсионера, для пользования ягодками диджытализацыы?