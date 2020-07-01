Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании расширил сферы ответственности Министерства цифровой трансформации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава министерства Михаил Федоров.

Добавили:



- внедрение электронного документооборота;

- формирование и реализацию политики цифрового образования и профессиональных стандартов по цифровой грамотности;

- функцию по поддержке стартапов и развития цифровой экономики.

"По сути, мы и так работали над этими сферами, но сегодня добавили зоны ответственности в положение министерства", - отметил Федоров.

Также читайте: В университетах Украины будут создавать лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, - Минцифры