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Кабмін розширив сфери відповідальності Мінцифри, - Федоров

Кабмін розширив сфери відповідальності Мінцифри, - Федоров

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розширив сфери відповідальності Міністерства цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава міністерства Михайло Федоров.

Додали:

- впровадження електронного документообігу;
- формування та реалізацію політики цифрової освіти та професійних стандартів з питань цифрової грамотності;
- функцію з підтримки стартапів та розвитку цифрової економіки.

"По суті, ми й так працювали над цими сферами, але сьогодні додали зони відповідальності до положення міністерства", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В університетах України створять лабораторії з дослідження штучного інтелекту, - Мінцифри

Автор: 

Кабмін (14097) Федоров Михайло (879) Мінцифри (1188)


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Ждем наплыва федоровских зебилоботов...
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01.07.2020 15:08 Відповісти
ще оптом ботоферм підкупили рятувати рейтинг бубочки?
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01.07.2020 15:08 Відповісти
Кабмин расширил сферы ответственности Минцифры, - Федоров - Цензор.НЕТ 1034
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01.07.2020 15:21 Відповісти
Кабмин расширил сферы ответственности...перед ******
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01.07.2020 15:25 Відповісти
Вся эжта хрень стоит без цифровой подписи.
А какая, млять, возьмётся цифровая подпись у пенсионера, для пользования ягодками диджытализацыы?
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01.07.2020 15:58 Відповісти
 
 