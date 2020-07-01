Кабмін розширив сфери відповідальності Мінцифри, - Федоров
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розширив сфери відповідальності Міністерства цифрової трансформації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава міністерства Михайло Федоров.
Додали:
- впровадження електронного документообігу;
- формування та реалізацію політики цифрової освіти та професійних стандартів з питань цифрової грамотності;
- функцію з підтримки стартапів та розвитку цифрової економіки.
"По суті, ми й так працювали над цими сферами, але сьогодні додали зони відповідальності до положення міністерства", - зазначив Федоров.
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А какая, млять, возьмётся цифровая подпись у пенсионера, для пользования ягодками диджытализацыы?