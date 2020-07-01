Кабмін розширив сфери відповідальності Мінцифри, - Федоров

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розширив сфери відповідальності Міністерства цифрової трансформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава міністерства Михайло Федоров.

Додали:

- впровадження електронного документообігу;

- формування та реалізацію політики цифрової освіти та професійних стандартів з питань цифрової грамотності;

- функцію з підтримки стартапів та розвитку цифрової економіки.



"По суті, ми й так працювали над цими сферами, але сьогодні додали зони відповідальності до положення міністерства", - зазначив Федоров.

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