Мінцифри планує запустити електронний ІПН в мобільному додатку "Дія"

Міністерство цифровий трансформації планує запустити в мобільному додатку "Дія" електронний ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці). Він скоро буде в "Дії", окремим електронним документом, який легко шериться через QR і пуш-повідомлення будь-якого держоргану (зараз він вже є у вас в е-закордонному паспорті)", - написав він.

"Чекаю моменту, коли зможу спалити цей життям пошарпаний шматок паперу", - додав Федоров.

Разом з тим, віцепрем'єр не уточнив, коли саме буде представлений електронний ІПН в мобільному додатку.