Новини
Мінцифри планує запустити електронний ІПН в мобільному додатку "Дія"

Міністерство цифровий трансформації планує запустити в мобільному додатку "Дія" електронний ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці). Він скоро буде в "Дії", окремим електронним документом, який легко шериться через QR і пуш-повідомлення будь-якого держоргану (зараз він вже є у вас в е-закордонному паспорті)", - написав він.

"Чекаю моменту, коли зможу спалити цей життям пошарпаний шматок паперу", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров

Разом з тим, віцепрем'єр не уточнив, коли саме буде представлений електронний ІПН в мобільному додатку.

Кабмін (14321) Федоров Михайло (926) Мінцифри (1233) Дія (1172)
Топ коментарі
+2
Федоров ..впрочем как и все остальное зеленое стадо...судя по всему читает только законодательство паРаши... отсюда и термины которые он употребляет...
15.07.2020 11:19 Відповісти
+1
Мля это полный пипец. А потом люди будут удивляться откуда у них кредиты!
15.07.2020 11:02 Відповісти
+1
Не ошибаешься....
На раиси ИНН ...идентификационный номер налогоплательщика...
А в Украине ИИН ... индивидуальный идентификационный номер..
15.07.2020 11:16 Відповісти
Мля это полный пипец. А потом люди будут удивляться откуда у них кредиты!
15.07.2020 11:02 Відповісти
вместо бумаги таскать телефон... а нельзя все подтягивать по номеру паспорта?
15.07.2020 11:04 Відповісти
ИНН вроде нарасие, в Украине идентификационный код, или ошибаюсь?
15.07.2020 11:07 Відповісти
Не ошибаешься....
На раиси ИНН ...идентификационный номер налогоплательщика...
А в Украине ИИН ... индивидуальный идентификационный номер..
15.07.2020 11:16 Відповісти
Думал, нарасие индивидуальный номер налогоплательшика, не может рускоговорящая челюсть выговорить "идентификационный"...
15.07.2020 11:23 Відповісти
Может и так...
15.07.2020 11:24 Відповісти
В Украине - РНОКПП
И не спрашуйте меня, как расшифровываецца
15.07.2020 12:02 Відповісти
прикинь выкинул ты бумажку, а после обновления андроид дія перестала работать. смешно будет
15.07.2020 11:11 Відповісти
Федоров ..впрочем как и все остальное зеленое стадо...судя по всему читает только законодательство паРаши... отсюда и термины которые он употребляет...
15.07.2020 11:19 Відповісти
15.07.2020 16:20 Відповісти
шерится (рукалецо). Чо, по нормальному сказать никак?

Меня исчо такой момент беспокоит в связи с квалификацией этих пейсателей - а что будет, когда всю эту базу ктото потянет?
15.07.2020 12:00 Відповісти
Чуть позже туда встроят электронное казино.
А ещё чуть позже встроят автоматическую игру в рулетку без вашего участия.
15.07.2020 16:17 Відповісти
 
 