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МОЗ працює над поліпшенням додатку "Дій вдома", - заступник міністра Кучер

МОЗ працює над поліпшенням додатку

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що працюють над поліпшенням додатку "Дій вдома" для підвищення контролю за особами, які перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив заступник міністра Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОЗ спільно з Мінцифри, Нацполіцією, МВС, Держприкордонслужбою почав роботу щодо налагодження функціоналу "Дій вдома". Ми надали пропозиції до Міністерства цифрової трансформації, щоб урегулювати і збільшити контроль за особами, які перебувають на самоізоляції", - сказав він.

Заступник міністра підкреслив, що ведеться робота щодо виявлення і поліпшення контролю за контактними при COVID-19.

"Щодо технедоробок: інтерфейс не перекладено англійською, що ускладнює роботу з іноземцями. Також немає можливості отримувати смс для реєстрації в додатку на телефони іноземних мобільних операторів. Зараз функціонал відправки на міжнародні оператори працює, процес перекладу також вже почався. Крім того, запускаємо процес роботи з кол-центрами та лініями підтримки. Ми покращуємо роботу з виявлення контактних осіб. Відповідна постанова головного санлікаря буде найближчим часом. Ведеться робота, щоб контактні особи отримували повідомлення про необхідність встановити додаток. Ми пізніше чітко повідомимо, як це працюватиме", - сказав Кучер.

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Автор: 

Дія (1152) Кучер Ярослав (28)


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Топ коментарі
+3
Идите на! со своим трояном.
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19.08.2020 17:54 Відповісти
+3
Золотая мечта ЗЕкоманды загнать народ по домам и контролировать с помощью смартфона, диджитализаторы х.ровы
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19.08.2020 17:55 Відповісти
+2
Нас уже арестовали?Это идет к тому что этот недовирус ,,найдут,,у кого угодно и посадят под наблюдение?
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19.08.2020 18:11 Відповісти
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Идите на! со своим трояном.
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19.08.2020 17:54 Відповісти
Золотая мечта ЗЕкоманды загнать народ по домам и контролировать с помощью смартфона, диджитализаторы х.ровы
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19.08.2020 17:55 Відповісти
Моя родственница приехала из Австрии погостить, посадили на дурантин-обсервацию, так с этим приложением намучилась, у нее неважное зрение, не видела указаний, все время возникал вопрос: почему бы команды не озвучивать голосом? Но в этом прохиндействе трансформации об этом некому думать - надо успеть освоить бюджетные миллионы.
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19.08.2020 17:57 Відповісти
Не очень цвет ошейника нравится и рюшечек бы добавить?
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19.08.2020 18:01 Відповісти
Может Минздрав займется своим прямым назначением - охраной здоровья населения Украины, а не игрой в компьютерные игры. А то, исчезли районные больницы, а появилась компьютерная игра "Дій вдома". Нахрена тогда нужно Министерство здравоохранения, если люди лечат сами себя? Для трудоустройства ЗЕдрузей?
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19.08.2020 18:10 Відповісти
Нас уже арестовали?Это идет к тому что этот недовирус ,,найдут,,у кого угодно и посадят под наблюдение?
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19.08.2020 18:11 Відповісти
Минздрав превратилмся в Микоронавирус. Весь мир крутится вокруг короновируса. Других болезней нет, проблем у людей нет. Все должны боятся короновируса и сидеть дома. И покупать маски и антисептики.
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19.08.2020 18:12 Відповісти
Я покупаю кнопочную нокию и как будет действовать ваша дия?Да и кто сказал что я должен иметь смартфон?Где это прописано?
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19.08.2020 18:14 Відповісти
А вот недавно на блок постах с днр наши не пропускали пенсионеров, пока депутат Муса не купил за свои деньги несколько десятков и не раздал бабушкам и дедушкам. А их настойчиво хотели увезти в обсервацию.
А вообще, у нас с дурантином, безумие: вернулся коллега с Польши, посадили на самоизоляцию （никуда не выйти, работает на удаленке）, через ьри дня Польша попадает в зеленую зону и - пжалста, - никаких изоляций, даже если у приехавших десять коронавирусов. Полное безумие жить по прихоти недоумков из Минздрава, особенно, если учесть "новые новости" из ВОЗ, что "карантин не принес очевидной пользы ни в одной стране".
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19.08.2020 18:24 Відповісти
Спасибо, про соду знаю, реально помогает, а вот про то, что в кипящей воде... Слышал, что такое может привести к подагре. Пока пьем в теплой воде.
Грецкие зеленые орехи, настойка, принимал, отлмчное средство. Алоэ сами выращиваем, мед у нас исключительно прикарпатский, золотарник или разнотравье.
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19.08.2020 20:17 Відповісти
А что это за слово " Дий"? Може " Дiй вдома".
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19.08.2020 18:38 Відповісти
Чи не той це Кучер, якого Кернес із Ярославським послали на Пастуха? А він-таки-й пішов!
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20.08.2020 00:05 Відповісти
Що таке Дий?)))
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20.08.2020 07:59 Відповісти
 
 