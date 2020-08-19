МОЗ працює над поліпшенням додатку "Дій вдома", - заступник міністра Кучер

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що працюють над поліпшенням додатку "Дій вдома" для підвищення контролю за особами, які перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив заступник міністра Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОЗ спільно з Мінцифри, Нацполіцією, МВС, Держприкордонслужбою почав роботу щодо налагодження функціоналу "Дій вдома". Ми надали пропозиції до Міністерства цифрової трансформації, щоб урегулювати і збільшити контроль за особами, які перебувають на самоізоляції", - сказав він.

Заступник міністра підкреслив, що ведеться робота щодо виявлення і поліпшення контролю за контактними при COVID-19.

"Щодо технедоробок: інтерфейс не перекладено англійською, що ускладнює роботу з іноземцями. Також немає можливості отримувати смс для реєстрації в додатку на телефони іноземних мобільних операторів. Зараз функціонал відправки на міжнародні оператори працює, процес перекладу також вже почався. Крім того, запускаємо процес роботи з кол-центрами та лініями підтримки. Ми покращуємо роботу з виявлення контактних осіб. Відповідна постанова головного санлікаря буде найближчим часом. Ведеться робота, щоб контактні особи отримували повідомлення про необхідність встановити додаток. Ми пізніше чітко повідомимо, як це працюватиме", - сказав Кучер.

Читайте також: Електронні паспорти з "Дії" почали приймати в аеропортах, - Криклій