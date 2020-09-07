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Венедіктова (829) атестація (21) Офіс Генпрокурора (3156)

Наприкінці вересня розпочнеться атестація прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова на зустрічі з міжнародними партнерами

Наприкінці вересня розпочнеться атестація прокурорів місцевих прокуратур, - Венедіктова на зустрічі з міжнародними партнерами

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на координаційній зустрічі 7 вересня з міжнародними партнерами обговорила поточний стан реформи прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Хочу подякувати міжнародним партнерам за системний підхід і підтримку змін у прокуратурі. Приємно, що ми перебуваємо в синергії і знаходимо розумні рішення складних завдань із урахуванням тих реалій, в яких ми працюємо. Зараз ми дуже активно рухаємося у декількох напрямках. Крім атестації прокурорів, почали процес глобальних перетворень - розробляємо стратегію розвитку прокуратури і вже стартувала робота над концепцією розвитку органів правопорядку", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що зараз іде процес інституційного перетворення прокуратури на сучасний орган, який, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовуватиме визначені в Конституції повноваження щодо забезпечення доступу до правосуддя у кримінальних провадженнях і координації діяльності органів правопорядку.

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Як зазначається, учасники обговорювали ключові етапи процесу реформи в 2020 році.

"Зараз іде формування нових обласних прокуратур, а наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів. Також в активній фазі другий відбір до Офісу генпрокурора фахівців через систему. Директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова представила партнерам також нові підходи до перепідготовки кадрів за принципом безперервного навчання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в зустрічі брали участь представники проєкту "Pravo-Justice", консультативної місії Європейського Союзу, представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з розвитку права в Україні, офісу Ради Європи в Україні, проєкту "Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України", антикорупційної ініціативи Європейського Союзу, відділу з правоохоронних питань і правового відділу посольства США в Україні.
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Топ коментарі
+7
Не сдала экзамен на просьтого судью стала генеральшей. Чистый совок.Со мной в институте учился один крендель,который не мог сложить 2+2 и у множить на 2,в итоге получил диплом с отличием,потому что папа был секретарем райкома партии...
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07.09.2020 21:49
+5
Почему эта гаргона не сделает себе нормальное табло у пластических хирургов? Это же трэш, а не лицо
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07.09.2020 21:37
+5
Приятно, что мы находимся в синергии и находим разумные решения сложных задач с учетом тех реалий, в которых мы работаем.

Прям спич котярьі которого надрали за ссанину в тапки.
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07.09.2020 21:37
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Почему эта гаргона не сделает себе нормальное табло у пластических хирургов? Это же трэш, а не лицо
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07.09.2020 21:37 Відповісти
Не то что наша Мисс Всесвиту, бывшая генплакугогиха Ига - позывной Жинка тысячолиття
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07.09.2020 21:39 Відповісти
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07.09.2020 21:53 Відповісти
Ооо, еще одна троллятина тупорылая подтянулось
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07.09.2020 21:56 Відповісти
еще одна троллятина тупорылая https://censor.net/ru/user/80030 подтянулось

яка ти , сьогодні , самокритична !
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07.09.2020 22:01 Відповісти
В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 5315
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07.09.2020 22:06 Відповісти
Неужели рожа Ирки - хуже матюков и Третьяка?
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07.09.2020 22:19 Відповісти
Сцикло, ти вже фури всі сьогодні розвантажив? Для тебе особисто твій грінпоц подарунок зробив- підняв ціну на газ. радій рвань.
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07.09.2020 22:09 Відповісти
В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 6873
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07.09.2020 21:54 Відповісти
Шо ты на ночь вспоминаешь хрень разную?
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07.09.2020 21:53 Відповісти
этой гаргоне пластика не поможет - гаргонестость все равно вылезет наружу...
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07.09.2020 21:47 Відповісти
Если она ещё что-то сделает со своим рылом- Вы её от Третьяка не отличите.
В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 1132
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07.09.2020 21:50 Відповісти
Приятно, что мы находимся в синергии и находим разумные решения сложных задач с учетом тех реалий, в которых мы работаем.

Прям спич котярьі которого надрали за ссанину в тапки.
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07.09.2020 21:37 Відповісти
Оо урожай хороший будет эта ***** накосит бабла немеренно
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07.09.2020 21:41 Відповісти
если бы можно было шестому слову еще и еще лайк поставить...
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07.09.2020 21:49 Відповісти
Не сдала экзамен на просьтого судью стала генеральшей. Чистый совок.Со мной в институте учился один крендель,который не мог сложить 2+2 и у множить на 2,в итоге получил диплом с отличием,потому что папа был секретарем райкома партии...
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07.09.2020 21:49 Відповісти
Я так понимаю, бенядиктовна будет сама главой аттестационной комиссии ??? Лично экзаменовать прокуроров на знание действующего законодательства Украины собралась??? )))
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07.09.2020 22:03 Відповісти
Вопросы на аттестации будут суровые. Типа: назовите столицу Украины.
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07.09.2020 22:14 Відповісти
Увидим, сказал слепой, услышим, поправил глухой (а покойник, на столе лежа, прибавил: до всего доживем).
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07.09.2020 22:24 Відповісти
Не надо тулить скопированные из другой темы фразы куда ни попадя.
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07.09.2020 22:58 Відповісти
Я уверен, что в этот раз у неё всё получится.
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07.09.2020 23:52 Відповісти
"...начнется аттестация..." Очередная - 1000=ая китайская... "А судьи КТО ?!?!?!" Генпрокурорша с непонятно нажитой недвижимостью и матценностями!?!?! Ее цель не торжество законности и справедливости, а - "догнать и перегнать Пискуна! У Пискуна одно имение под Ниццой! Тогда, у меня должно быть - ТРИ! Под Ниццой, в Майами, и на Ибице!"
Когда этот круговорот нуворишей-поанадопул на посту Генпрокурора Украины закончиться?!
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08.09.2020 14:17 Відповісти
Главная забота дремучего совка венедикты, выбрать выгодный ракурс, чтобы выглядеть интеллигентно, скрыть дефекты внешности, на большее эта тупая баба не способна.
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07.09.2020 21:50 Відповісти
Тася Повалий сделала несколько приходов к стилисту,визажисту и пластическому хирургу,в итоге Тася сегодня моложе Раи Богатыревой,которая повторила подвиг Таси..... за крутое бабло можно зачудить что угодно.Фантомас бессмертен...
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07.09.2020 21:58 Відповісти
Опять "обилечивать" будут.
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07.09.2020 22:03 Відповісти
В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9527
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07.09.2020 22:04 Відповісти
На РАБссии вон аж 7 Путлеров сбацали и ничего,на 100 лет хватит..а то и болльшеВ конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9937 .
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07.09.2020 22:07 Відповісти
А що це за стрьомна куріца? Ще одна зє сосна ?
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07.09.2020 22:14 Відповісти
В конце сентября начнется аттестация прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова на встрече с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9077Анна Герман,до и после пластики...
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07.09.2020 22:23 Відповісти
Эта избушка передом или задом на фото?
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07.09.2020 22:49 Відповісти
И суть этого балагана - тянуть время и снять персональную ответственность с Зеленского за то, что никакого мира в реальности нет и не будет. Что Зеленский слишком труслив, чтобы или выполнить Минские соглашения, или от них отказаться.
Поскольку мэров «Слуге народа» не получить, то кандидатами в мэры выдвигают откровенных шутов, над которыми все должны ржать два месяца.
Зонтики, комики и так далее. И не обращать внимание на «списки» СН в местные советы, где идут очень одиозные товарищи. Связанные с Зе, олигархами и криминалитетом.
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07.09.2020 22:49 Відповісти
Это типа посыл проКУРВОРАМ - хотите пройти аттестацию и остаться на "рыбных должностях" и дальше - готовьте денЮжку !!!
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07.09.2020 23:13 Відповісти
Наприкінці вересня розпочнеться атестація прокурорів місцевих прокуратур, заявила Бенядіктова ...Всі як один прокувори обов'язково повинні бути : капітулянтами, сепаратистами, українофобами...Вони будуть яро сприяти ... резиденту ЗЕбілу капітулянту проводити мир - капітуляцію України на милість дружньої йому паРаші. А мир капітуляцію як наказ наш ...резидент слуга кремля роздивився в очах свого суворого хазяїна фашиста )(уйла.
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08.09.2020 03:51 Відповісти
То що в гпу 99,9 особового складу призначено рьігами то є правда. Як і в судах києва, апеляц, вс.
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08.09.2020 06:50 Відповісти
Якщо прокурора спитають - Що таке Конституція, а шановний , а він відповість це Основний закон України і щось там зазначено про свободи і права громавдян, на землю і на надра, як тут же отримає чобіток пані Венедіктової під сіднічні м'язи. А от коли він відповість Конституція це те, що скаже товариш Зеленський, як йому одразу ж включать зелене світло до кар'єрної драбини. Се ля ві. Скажуть, ще до суду , наприклад як Аваков і Зеленський про вже знайдених "вбивць" Пабла Шеремета і все - значить фігуранти є убивці. Важливо до виборів очистити систему від нормальних і тих у кого ще залишився інтелект, що вся ситема стала як Конституційний суд тобто флюгером і завжди відчувала куди дує вітер і не включала мізки, за них думає ареопаг!
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08.09.2020 07:22 Відповісти
Потом дебилы будут орать, что это Петина реформа!
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08.09.2020 07:48 Відповісти
Золотовалютний резерв закінчується?
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08.09.2020 09:24 Відповісти
Так ця шмара сама провалила атестацію. Так яке вона має право атестувати інших?
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08.09.2020 13:46 Відповісти
 
 