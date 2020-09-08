УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини Пожежі в Україні
269 1
Луганщина (4810) пожежа (4241) ДСНС (4983)

Пожежі в Луганській області ліквідовано, - ДСНС

Пожежі в Луганській області ліквідовано, - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі сухої трави та лісових насаджень у Новоайдарському районі

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"7 вересня пожежу вогнищ сухої трави і лісових насаджень у Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине і смт Трьохізбенка), яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники ліквідували загоряння сухої трави, хмизу і лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с.Айдар Станично-Луганського району, що виникло 4 вересня.

Також читайте: Загиблого під час гасіння пожежі на Донбасі воїна Віталія Грицишина поховають 8 вересня в Павлограді. ФОТО

Для чергування на місцях ліквідованих осередків пожеж залучено 26 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А че Украина обязана предателей Родины спасать?? Пусть горят мрази!
показати весь коментар
08.09.2020 09:12 Відповісти
 
 