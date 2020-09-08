За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 434 людини з COVID-19.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 2 411 осіб, з них 135 дітей і 102 медпрацівники. Було госпіталізовано 434 людини. Зафіксовані 57 летальних випадків. Одужали 940 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 140 479 осіб, з них 9 076 дітей і 12 171 медпрацівник. Загалом одужали 63 546 пацієнтів. 2 934 випадки летальні. За минулу добу всього були проведено 42 233 тести, з них 22 860 методом ПЛР і 19 373 методом ІФА", - розповів Степанов.
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И жто при том, что с утра до вечера говорите про достаточностью средств в ФОНДЕ
В Україні все покрито пліснявою.
Но надо же как то напоминать МОЗу , что такое количество врачей больных вирусом- НЕНОРМАЛЬНО
Где деньги выделенные для борьбы коронавирусом?
Сидеть вам панове "борцы" очень придется долго в местах не столь отдаленных.
пока что лохи сидят в гавне...