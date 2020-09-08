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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 434 людини з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 411 осіб, з них 135 дітей і 102 медпрацівники. Було госпіталізовано 434 людини. Зафіксовані 57 летальних випадків. Одужали 940 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 140 479 осіб, з них 9 076 дітей і 12 171 медпрацівник. Загалом одужали 63 546 пацієнтів. 2 934 випадки летальні. За минулу добу всього були проведено 42 233 тести, з них 22 860 методом ПЛР і 19 373 методом ІФА", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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За такое количество Заболевших медиков , прокуратура должна уже дело на Вас открыть
И жто при том, что с утра до вечера говорите про достаточностью средств в ФОНДЕ
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08.09.2020 09:29 Відповісти
Яка прокуратура? Зелена?
В Україні все покрито пліснявою.
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08.09.2020 09:43 Відповісти
Да я все понимаю
Но надо же как то напоминать МОЗу , что такое количество врачей больных вирусом- НЕНОРМАЛЬНО
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08.09.2020 12:36 Відповісти
Хоть одна больница построена,хоть одно оборудование для вентиляции лёгких закуплено?
Где деньги выделенные для борьбы коронавирусом?
Сидеть вам панове "борцы" очень придется долго в местах не столь отдаленных.
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08.09.2020 09:41 Відповісти
аха - прям фсе сидят - и Кравчук, и Чучма, и Янукович ...
пока что лохи сидят в гавне...
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08.09.2020 09:44 Відповісти
" Победителей " не судят.))
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08.09.2020 09:55 Відповісти
Коронопсихозные идиоты
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08.09.2020 09:58 Відповісти
За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 2686
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08.09.2020 10:12 Відповісти
 
 