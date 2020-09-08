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За сутки COVID-19 выявили у 135 детей и 102 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 135 детей и 102 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 434 человека с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 411 человек, из них 135 детей и 102 медработника. Были госпитализированы 434 человека. Зафиксированы 57 летальных случая. Выздоровели 940 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 140 479 человек, из них 9 076 детей и 12 171 медработник. Всего выздоровели 63 546 пациентов. 2 934 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 42 233 теста, из них 22 860 методом ПЦР и 19 373 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек

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За такое количество Заболевших медиков , прокуратура должна уже дело на Вас открыть
И жто при том, что с утра до вечера говорите про достаточностью средств в ФОНДЕ
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08.09.2020 09:29 Ответить
Яка прокуратура? Зелена?
В Україні все покрито пліснявою.
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08.09.2020 09:43 Ответить
Да я все понимаю
Но надо же как то напоминать МОЗу , что такое количество врачей больных вирусом- НЕНОРМАЛЬНО
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08.09.2020 12:36 Ответить
Хоть одна больница построена,хоть одно оборудование для вентиляции лёгких закуплено?
Где деньги выделенные для борьбы коронавирусом?
Сидеть вам панове "борцы" очень придется долго в местах не столь отдаленных.
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08.09.2020 09:41 Ответить
аха - прям фсе сидят - и Кравчук, и Чучма, и Янукович ...
пока что лохи сидят в гавне...
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08.09.2020 09:44 Ответить
" Победителей " не судят.))
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08.09.2020 09:55 Ответить
Коронопсихозные идиоты
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08.09.2020 09:58 Ответить
За добу COVID-19 виявили у 135 дітей та 102 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 2686
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08.09.2020 10:12 Ответить
 
 