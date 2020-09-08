61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
34% опитаних жителів Києва задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 61% - незадоволені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"34% опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 61% - незадоволені. Порівняно з минулорічними показниками задоволеність роботою Глави держави погіршилася", - йдеться в повідомленні.
Інфографіка: "Рейтинг"
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 31 серпня - 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед киян.
Аудиторія: жителі міста Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 31 серпня-1 вересня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Язичком..
🤗
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
🤗
БикуДрочу..))
Досліджують чий рейтинг більший мера Києва Кличка чи преЗедента Вави. Задоволені Кличком 60%, рейтинг у Кличка в два рази вищий. Блазня почали спсувати і розкручувати Кличка для майбутніх президентських виборів.
.... партию по спискам партий! а не персоналию кандидата в мэры, о чем я тут....
Сьогодні 34%. - залишились ті самі, фанати клоунів 95 кварталу.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Якби Зе не влізло..
Тільки не форроффка-мрії олігархів таки маємо зараз..))
Ще півтора року тому колишня зірка КВН і серіалів вів завзятий Інстаграм, радував Челлендж і відео зі спортзалу, а сьогодні з сумним обличчям віщає офіціоз в піджаку і відкриває дитячі сади під мукання корів))
Нажаль на сьогодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ
Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
Злые Вы!