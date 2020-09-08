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Зеленський (22416) Київ (19120) опитування (1853) рейтинг (1622)

61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування

34% опитаних жителів Києва задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 61% - незадоволені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"34% опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 61% - незадоволені. Порівняно з минулорічними показниками задоволеність роботою Глави держави погіршилася", - йдеться в повідомленні.

61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 01
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 02

Інфографіка: "Рейтинг"

Також читайте: Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 31 серпня - 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед киян.

Аудиторія: жителі міста Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 31 серпня-1 вересня 2020 року.

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Топ коментарі
+34
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5097
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08.09.2020 14:35
+32
61% опрошенных жителей Киева недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6782

...
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08.09.2020 14:06
+32
61% опрошенных жителей Киева недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 359
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08.09.2020 14:16
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порох по украински это прах, то есть истлевший труп.
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08.09.2020 14:33 Відповісти
это в какой школе так учат?
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08.09.2020 14:36 Відповісти
В лахтинському спецінтернаті . .
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08.09.2020 14:39 Відповісти
не образованный ты клоун: По́рох. Общеславянское слово, восходящее ктой же основе, что и https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8C перхоть , порошок, https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%85 прах . Любопытно, что и в английском языке название этому веществу дали по его порошкообразной форме: словом powder «порошок» стали со временем называть и порох. https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
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08.09.2020 15:02 Відповісти
По́рох. Русскому «порох» в старославянском соответствует «прах». Старейшее значение обоих этих слов - «пыль», «растертая земля». Из «порох» возникли наши «порошок», «порошить». Значение «взрывчатый порошок» слово получило позднее, в XVII- XVIII веках; до этого употреблялось другое слово: «зе́лье».
Происхождение слова https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 порох в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
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08.09.2020 15:03 Відповісти
Швидше "пыль" а не "прах".
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08.09.2020 14:37 Відповісти
нет. максимум "порошок" (в контексти "стерти" або "порвати на")
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08.09.2020 14:38 Відповісти
Це де як, в мене теща в Тернопільскый області каже "порохи порозводили", буду знати що це означає "мерців розкидали".
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08.09.2020 14:41 Відповісти
еще такое - порох в пороховницах, а зелень в ягодицах, кому что ближе
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08.09.2020 14:41 Відповісти
Придорожна курява.
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08.09.2020 14:34 Відповісти
В патронах теж , курява .? .
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08.09.2020 14:46 Відповісти
а воно як завжди думали що "порох" для патронів, а пройшов час і стало зрозуміло що придорожна курява. Розвели вас як лошків.
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08.09.2020 16:20 Відповісти
Мабуть рнон Зеленським, нє?
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08.09.2020 15:38 Відповісти
Шо Зеля, шо Петя - некомпетентні діячі і брехуни
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08.09.2020 14:21 Відповісти
адепты секты педофила петушария подтянулись.
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08.09.2020 14:24 Відповісти
"Жители Киева" пусть идут на 3 буквы, на выборах в Киеве будут голосовать киевляне
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08.09.2020 14:21 Відповісти
Смешно.
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08.09.2020 14:22 Відповісти
так выходит, есть прирост популярности Зебобика Янелоха - такое ваше общество, и в ответе за это родители, выращивающие овощей.
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08.09.2020 14:26 Відповісти
Эх, порохоботы.. завалите вы Зеленского придет ему на смену ОПЖЗ
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08.09.2020 14:26 Відповісти
Вони можуть тільки козу...
Язичком..
🤗
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08.09.2020 14:32 Відповісти
Да.. они неудачники. Даже помощник Порошенко это признал https://censor.net/ru/news/3124034/porohoboty_mogli_negativno_povliyat_na_reyiting_poroshenko_biryukov
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08.09.2020 14:39 Відповісти
😁
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08.09.2020 14:46 Відповісти
ОПЗЖ это и есть зеленский, просто скрытый
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08.09.2020 14:39 Відповісти
Виходить, партєя рєгєонов - це Порошенко, як "скритий соосноватєль"?
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08.09.2020 15:40 Відповісти
І Зюзю завалим , і ЗАЖОП завалим . . Нам нє в первой .
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08.09.2020 14:43 Відповісти
Есть у революции начало! Нет у революции конца
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08.09.2020 14:44 Відповісти
Гілляка та коляка..))
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08.09.2020 14:47 Відповісти
Ну шо ж , поробиш ,, то є таке .. .
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08.09.2020 14:50 Відповісти
Головне, робити це з натхненням !
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08.09.2020 15:03 Відповісти
3 ноября выборы президента США,Зелемойские готовьте ДУПУ....
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08.09.2020 14:27 Відповісти
Звичайно! Гарантії недопалка для Байдена не підстава.
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08.09.2020 15:00 Відповісти
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2174
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08.09.2020 14:27 Відповісти
уехал цирк шатры снимая
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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08.09.2020 15:12 Відповісти
Сербы и Белорусы следом за украинцами полюбили РАБссию Плешивого КГБиста...с празднгиком РАБссия...
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08.09.2020 14:29 Відповісти
І вообще у нас єдина страна, в якій не тільки дєйствующий, а й будущий президент ізначально - чмо, барига, узурпатор та зрадник..

🤗
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08.09.2020 14:31 Відповісти
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5097
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08.09.2020 14:35 Відповісти
Вообще остроумно текст к фото
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08.09.2020 14:38 Відповісти
Если у Зеленского все так плохо,то почему подгорает у хрякоботов?
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08.09.2020 14:35 Відповісти
у кого подгорает? где ты там бродишь?
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08.09.2020 14:39 Відповісти
судячи з використовуваних тобою епітетів, палає якраз у зельонолядєй
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08.09.2020 14:45 Відповісти
Палає порох в ПОПі непадєтцкі...))
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Сядь на лід - стане легше.)))
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08.09.2020 15:04 Відповісти
Спробую Ваш Досвід, дякую!))
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08.09.2020 15:06 Відповісти
а чи не суперечить це твоїй фізіології, банні?
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08.09.2020 22:04 Відповісти
Вашій, на пляшці, ні..))
БикуДрочу..))
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08.09.2020 22:13 Відповісти
🤣🤣
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09.09.2020 01:05 Відповісти
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09.09.2020 06:08 Відповісти
Крысы Мавзолейные драпали на РАБссию в 2014 году Пачками....Портновы Кузьмины и прочая ШУШЕРА...Может так случится что второго раза для вас не будет...,строить Путлера РАБссию будущего типа прорыва...там рюсскае преподают без акцента....
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08.09.2020 14:36 Відповісти
а та баба с зеленым зонтом говорит что все за неё
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08.09.2020 14:38 Відповісти
Питання стояло так:

61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2481
Досліджують чий рейтинг більший мера Києва Кличка чи преЗедента Вави. Задоволені Кличком 60%, рейтинг у Кличка в два рази вищий. Блазня почали спсувати і розкручувати Кличка для майбутніх президентських виборів.
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08.09.2020 14:38 Відповісти
А що ж так? Ви ж, жителі столиці України, теж його 1,5 року назад вибрали - вже нє катіт, нє камільфо? А в 2019 році хіба він не був таким самим Гавном як і сьогодні? А на теперішніх виборах знову будете міняти "баригу" і "мародера" Кличко на чесну малороску Верещук чи на кацапа Пальчевського, а через рік знову "розчаровуватися"?
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08.09.2020 14:38 Відповісти
А мне интересно, что произошло в марте 2020, что рейтинг сопли так резко пошел вверх? Шо там у нас в марте было?
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08.09.2020 14:42 Відповісти
13 марта этого года Вадим Рабинович и Виктор Ведмедчук привезли из Кремля Самоизоляцию и Карантин...
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08.09.2020 14:44 Відповісти
вова заглянул ***** в очко и увидел там мир
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08.09.2020 14:44 Відповісти
Визит был "братский и плодотворный" сказал кум Ведмедчука Путлер... это называется САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ...
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08.09.2020 14:48 Відповісти
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 468661% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 994
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08.09.2020 15:07 Відповісти
КороновиРусники привезли подарок Самоизоляцию и Карантин 10 марта 2020...
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08.09.2020 15:09 Відповісти
КГБист валит рейтинг Зели обстрелами Дамбасса...типа Ведмедчук президент Украины и война закончится типа....,все как раз наорборот...война только начнется но уже про другому сценарию....котороый вам и не снился... крысы мавзолейные....
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08.09.2020 14:42 Відповісти
61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4593
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08.09.2020 14:45 Відповісти
34% ? Это они на 20% ошиблись. Ну бывает !
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Потеряли Белорусь,а вскоре и Сербию потреяте...и останется у вас крыс один союзник... учите китайский,Хабаровск вас не забудет ....
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08.09.2020 14:55 Відповісти
абсолютно не интересует уже киевлян ни Слуга Народа ни Верещук. 2-й Тур Кличко vs Пальчевский (рейтинг Пальчевского растет)
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08.09.2020 15:09 Відповісти
Пальчевському до 2-го туру, як свині до неба.
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08.09.2020 15:15 Відповісти
он после Кличко идет вторым, набирает рейтинг от 17% + и значительно опережает всех других оппонентов, опустись с неба на землю
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08.09.2020 15:17 Відповісти
Пальчевский такой же дурак как и Вадим Рабинович...
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08.09.2020 15:19 Відповісти
что поделаешь... кто-то же попадет во втрой тур с 30% + Кличко (кстати рейтинг Кличка упал)
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08.09.2020 15:22 Відповісти
"Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% https://censor.net/ru/n3218171
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08.09.2020 15:23 Відповісти
партию "Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенныхИсточник: https://censor.net/ru/n3218171

.... партию по спискам партий! а не персоналию кандидата в мэры, о чем я тут....
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08.09.2020 15:28 Відповісти
У Києві за Зеленського в першому турі проголосувало - 27,08%, до Верховної Ради за "Слугу народа" - 36,46%.

Сьогодні 34%. - залишились ті самі, фанати клоунів 95 кварталу.
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08.09.2020 15:13 Відповісти
В 1 туре выборов президента победил Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).

Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Якби Зе не влізло..
Тільки не форроффка-мрії олігархів таки маємо зараз..))
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08.09.2020 15:53 Відповісти
Были тут всякие доктора..Кашпировский,Коморовский,Пальчевский и даже профессор Преображенский,он же Михаил Афанасьевич Булгаков...
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08.09.2020 15:16 Відповісти
Певуны и популисты уже не трэнде...Трамп Макрон Зеленский Лукашеску Путлер Тереза Мэй Джузеппе Конте Матео Сальвини и тд...все это случайные люди в политике...
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08.09.2020 15:28 Відповісти
Хотілося би "наживо" просто побачити того, хто підтримує рейтинг президента, за горло тримати не буду.
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08.09.2020 15:39 Відповісти
Смотри на тех, кто смотрит "Сватов", особенно на тех, кто смотрит уже по пятому разу.
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08.09.2020 15:47 Відповісти
Вот лично мне без разницы кто будет красть в Киеве первым! Ибо суть местных выборов, место у корыта! Именно за это и разворачивается борьба.
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08.09.2020 16:08 Відповісти
В своем окружении таких не вижу, и слава Богу, такую "блевотину" не смотрят как и "Г+Г" с его еще грёбаным "Кварталом".
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08.09.2020 16:02 Відповісти
А 39% еще болеют зеленым дебилизмом. Фу-у мерзость....
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08.09.2020 17:37 Відповісти
Ему пора б/у рояль для извращений подыскивать.
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08.09.2020 18:23 Відповісти
Ну что же,61%,это уже что то.
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08.09.2020 19:12 Відповісти
елехторат зе поховався...
Ще півтора року тому колишня зірка КВН і серіалів вів завзятий Інстаграм, радував Челлендж і відео зі спортзалу, а сьогодні з сумним обличчям віщає офіціоз в піджаку і відкриває дитячі сади під мукання корів))
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08.09.2020 19:30 Відповісти
С.Власенко.
Нажаль на сьогодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ
Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
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08.09.2020 19:42 Відповісти
юлькиного миньона власенко ---к стенке !
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09.09.2020 00:10 Відповісти
Нехай би твоя тимошенко була б хоч наполовину такою патріоткою, як Порошенко.
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09.09.2020 02:06 Відповісти
то есть поддержка 34%, это даже выше чем он взял в 1м туре.
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08.09.2020 20:41 Відповісти
Борется Оманский Осёл за "чтобы не стреляли", борется - а вы всё недовольны...
Злые Вы!
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10.09.2020 12:23 Відповісти
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