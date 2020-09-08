Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін
Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Він зазначив: "7 вересня обговорили питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції".
Топ коментарі
+15 Eugeniusz 1
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+8 Yurii Sliusarchuk
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Будь ласка, зачекайте...
что это за кривлялка такая модная про мазки какие-то? Та возьмут мазки у них, че кривляешься то7
НО! Все равно их история ничему не научила!
Среди украинцев тоже были коммунисты, так что народ виноват?
а по рогам получают все вместе!!!
и вот такой был президент
хороша, путин овчарку на нее не натравливал...
а там паспорт дают?
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
А пейсатых там сроду не водилось , бо оне ж в армии не служат и даже в вспомогательных частях . А в полицию берут только из погранцов .
Вопрос: Что спасет Россию?
Ответ: Спасут три вещи. Немецкий полицейский, американский судья и католический священник.
Получается,что мы недалеко от этого.
писало что немцы освободили от комми село и попросили помои на улицу не выливать, заборы подравнять(хотя то была скорее всего деревня(кацапы)), а на след. день какой-то Вася вылил помои.... и погиб. И даже после войны заборы потом ровные были и никто не выливал помои на "дорогу"
И пусть там отмечают и паломничают .
Блин, такое впечатление, Что евреи едут поесть сюда и украинских девушек потискать
А теперь ещё и Ковид привезли дополнительно
Коли це іудеям заборонялось воювати або пити алкоголь . Та йще на свята ?!
Жодне свято не обходиться без вина . А на пурим , так то взагалі - требо нажертися так , що не відрізняти Амана від Умані .
Палити забороняється тільки по суботах . А так взагалом приблизно й точно .
Це люди десь 13-го століття за інтересами й звичкам .
и закончить этот ежегодный
срачцирк.
Цікаве відео. Равин розповідає про своє бачення світу.
https://www.youtube.com/watch?v=nFXc7AIRYA0&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
youtube.com/watch?v=pKj3lCf17kk