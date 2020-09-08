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Ізраїль (1609) Умань (240) хасиди (176) Єнін (348)

Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив: "7 вересня обговорили питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції".

Читайте також: Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+15
Лучше немецких полицейских, они точно знают как их успокоить, традиции как ни как
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08.09.2020 21:46
+12
Шестеро хасидов срочно записались в полицию, шобы попасть в Умань. )))))
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08.09.2020 21:49
+8
оба на ...Україна не держава а територія ...хто хоче "направляет" що хоче ...мізки є ?
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08.09.2020 21:45
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оба на ...Україна не держава а територія ...хто хоче "направляет" що хоче ...мізки є ?
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08.09.2020 21:45 Відповісти
С зелеными - территория, которая принимает хабадников в карантин и боится отказать, да еще боится прищучить нарушителей из этого кодла и просит израильскую полицию помочь. Тьфу!
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08.09.2020 21:53 Відповісти
Здається юдівські копи там щороку є.
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08.09.2020 21:57 Відповісти
Та они эти израильские полицейские каждыйгод с хасидами приезжают по 20 человек . Как переводчики.
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08.09.2020 22:14 Відповісти
Что есть?
что это за кривлялка такая модная про мазки какие-то? Та возьмут мазки у них, че кривляешься то7
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08.09.2020 22:14 Відповісти
Только израилевских солдат нам не хватало!
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08.09.2020 21:45 Відповісти
тож перемир'я, ніхто вас стріляти не буде
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08.09.2020 22:56 Відповісти
Украина - это суверенное государство, с эффективным министром
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08.09.2020 21:45 Відповісти
с дефективным
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08.09.2020 21:46 Відповісти
Лучше немецких полицейских, они точно знают как их успокоить, традиции как ни как
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08.09.2020 21:46 Відповісти
Что в голове у человека пишущего такой " смешной" комментарий не понимаю
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08.09.2020 21:59 Відповісти
а вы историю почитайте и поймете. То что жиди творили в Германии перед второй мировой войной очень похоже на ситуацию в Украине. Коренному народу там места не было, за что и выгребли по полной!
НО! Все равно их история ничему не научила!
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09.09.2020 09:45 Відповісти
Не надо отождествлять деятельность сионистских организаций и народа
Среди украинцев тоже были коммунисты, так что народ виноват?
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16.09.2020 17:20 Відповісти
Народ виноват в том что все плохие дела, делаются меньшинством с молчаливого согласия большинства!
а по рогам получают все вместе!!!
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16.09.2020 18:31 Відповісти
Причем здесь сионистские организации? Поведение евреев на уровне менталитета вызывает к ним искреннюю ненависть!
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16.09.2020 18:32 Відповісти
А, когда первый раз приезжали полицейские из Израиля?
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08.09.2020 21:49 Відповісти
в прошлом году
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08.09.2020 21:51 Відповісти
Лет 10уже приезжают каждый год а может и больше .
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08.09.2020 22:15 Відповісти
А как же суверенность? Может еще и судей пригласим изза рубежа? А чо, было бы неплохо, избавились бы от судейской мафии. Как в хорватии.
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08.09.2020 21:49 Відповісти
А що в Хорватії
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08.09.2020 21:57 Відповісти
море
и вот такой был президент
Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін - Цензор.НЕТ 9843
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08.09.2020 22:21 Відповісти
после победы сборной хорватии в россии над россией(гори москва и слава украине, вукоевич и вида), эта дива приезжала на поклон к путину - российский бизнес владеет крупнейшим агрохолдингом хорватии (5 часть ввп страны, хамоны-пршуты и прочие йогурты)
хороша, путин овчарку на нее не натравливал...
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08.09.2020 22:48 Відповісти
и шо Хорватия в результате этого поклона потеряла ?
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08.09.2020 23:38 Відповісти
хорватия не додавила россию и потеряла диву..
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09.09.2020 11:32 Відповісти
и это где?
а там паспорт дают?
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08.09.2020 23:04 Відповісти
ты можешь не поверить, но всем гражданам Хорватии дают паспорт
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08.09.2020 23:37 Відповісти
Куда денем украинских коррумпированных судей? Они от кормушки не отстанут. Также как украинские врачи-паразиты.
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08.09.2020 22:59 Відповісти
Шестеро хасидов срочно записались в полицию, шобы попасть в Умань. )))))
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08.09.2020 21:49 Відповісти
Но враг силен и были мы разбиты,
Едва успевши распродать обоз,
Мы записались все в антисемиты,
Так был решён еврейский наш вопрос.
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08.09.2020 22:17 Відповісти
В полицию кого попало не берут . Даже из светского сектора .
А пейсатых там сроду не водилось , бо оне ж в армии не служат и даже в вспомогательных частях . А в полицию берут только из погранцов .
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09.09.2020 03:54 Відповісти
можно спросить, а нахиба это "счастье" нам тут нужно??? у нас и своих зеленых "свидетелей конца эпохи бедности" хватает, уже почти всю нашу Раду оккупировали...как та актриса немецких фильмов для взрослых, которая сейчас в кресле преЗЕдента свою дупу умостила... а совсем недавно своим причандалом в пианино тыкала на потеху обывателю ...
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08.09.2020 21:54 Відповісти
Так они постепенно все сюда переберутся.
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08.09.2020 21:58 Відповісти
Не переживайте, з Ізраїлю в Україну тільки за дуже великі злочини засилають.
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08.09.2020 22:16 Відповісти
Я только за. Евреи умные.
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08.09.2020 23:01 Відповісти
Это да. Вот в Украине умные у руля уже второй сезон.
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08.09.2020 23:36 Відповісти
В Израиле таких бы точно не выбрали. Какие избиратели - такие и руководители.
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09.09.2020 00:06 Відповісти
На тебя не угодишь.
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09.09.2020 00:36 Відповісти
В каждой нации люди разного интеллекта. Среди евреев людей с высоким уровнем интеллекта больше.
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09.09.2020 01:03 Відповісти
Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін - Цензор.НЕТ 2154 https://censor.net/ru/user/439819 В том-то и дело, что умные для себя.
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08.09.2020 23:39 Відповісти
Ум не бывает для кого-то. Он или есть или нет.
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09.09.2020 00:04 Відповісти
Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін - Цензор.НЕТ 7587 https://censor.net/ru/user/439819 Бывает. Врачи делают сложнейшие операции, ученые изобретают лекарства, для людей и т.д. А есть ум и хитрость для себя-набить карманы баблом, украв все, до чего дотянутся руки.
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09.09.2020 11:43 Відповісти
Когда-то была такая хохма.
Вопрос: Что спасет Россию?
Ответ: Спасут три вещи. Немецкий полицейский, американский судья и католический священник.
Получается,что мы недалеко от этого.
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08.09.2020 22:00 Відповісти
А чего хохма то?
писало что немцы освободили от комми село и попросили помои на улицу не выливать, заборы подравнять(хотя то была скорее всего деревня(кацапы)), а на след. день какой-то Вася вылил помои.... и погиб. И даже после войны заборы потом ровные были и никто не выливал помои на "дорогу"
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08.09.2020 22:18 Відповісти
Я в этом ничего не понимаю - НО ПОЧЕМУ БЫ НЕ ОТДАТЬ ЖТОГО СВЯТОГО В ИЗРАИЛЬ .

И пусть там отмечают и паломничают .

Блин, такое впечатление, Что евреи едут поесть сюда и украинских девушек потискать
А теперь ещё и Ковид привезли дополнительно
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08.09.2020 22:09 Відповісти
Ты совсем не понимаешь вопроса. Во первых этот покойный Цадик сам так завещал 200 лет назад , чтобы его похоронили в Умани и паломники к нему приезжали в гости намогилу каждый год.Во вторых местное население за две недели зарабатывают ,что полгоджа жить можно не работая .Девушек они не тискают .Им нельзя по религии.
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08.09.2020 22:19 Відповісти
Ясно
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08.09.2020 23:02 Відповісти
еще Кравчук в 1993 дал разрешение на перезахоронение, но это нельзя т.к. он согласно завещанию хотел быть похоронен именно там. А что до того что кто то будет в Украине есть и знакомится с девушками - это называется туризм, страны мира вкладывают миллионы в рекламу чтобы к ним приезжали туристы, а тут нахаляву, но вы все равно не довольны. В чем проблема?
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08.09.2020 22:22 Відповісти
Столько вечно проблем они создают
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08.09.2020 23:03 Відповісти
Но многие страны всё равно зазывают туристов.
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08.09.2020 23:09 Відповісти
По-перше, за його маслаки сектанти дають трохи не мільярди, тобто немає сенсу просто так їх передавати. По-друге, він заповідав, щоби його поховали в Умані. Слово святого - закон для пастви.
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08.09.2020 22:23 Відповісти
Дурень платить двічі, а жадібний - тричі.
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08.09.2020 22:29 Відповісти
Штунда віддасть останнє.
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08.09.2020 22:32 Відповісти
Кошерного сала поїсти приїжджають.
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08.09.2020 22:35 Відповісти
Хасіди це патриархальні ультра-ортодокси, як аміші або меноніти. Їм заборонено воювати, пити алкоголь, палити. Шлюби дітей укладаються батьками. Жінки обов'язково накривають голови хустинками. Вся їх енергія має спрямовуватися на вивчення Святого Письма. Ну і на народні танці по празникам
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09.09.2020 00:25 Відповісти
Ви щось не плутаєте з будистами ?
Коли це іудеям заборонялось воювати або пити алкоголь . Та йще на свята ?!
Жодне свято не обходиться без вина . А на пурим , так то взагалі - требо нажертися так , що не відрізняти Амана від Умані .
Палити забороняється тільки по суботах . А так взагалом приблизно й точно .
Це люди десь 13-го століття за інтересами й звичкам .
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09.09.2020 04:03 Відповісти
ну еще 6 человек...Умань выдержит...
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08.09.2020 22:10 Відповісти
Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін - Цензор.НЕТ 4383
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08.09.2020 22:22 Відповісти
Розумно.
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08.09.2020 22:26 Відповісти
Надо выделить большой вагон, или фуру, вывезти цадика в Израиль
и закончить этот ежегодный срач цирк.
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08.09.2020 22:26 Відповісти
https://www.facebook.com/100023882704013/videos/835861080553308/
Цікаве відео. Равин розповідає про своє бачення світу.
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08.09.2020 22:28 Відповісти
Вот от этих охотников на людей мы и произошли...
https://www.youtube.com/watch?v=nFXc7AIRYA0&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
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09.09.2020 13:46 Відповісти
а що вже кордон відритий? чи вони тільки для гоїв закриті, а жи дам можна??
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08.09.2020 22:32 Відповісти
Все это было известно наперед, если пустить в страну ума лишенных, одному неадекватному клоуну не было известно, 73% быдла пошли выбирать преза, а выбрали недоразумение, которое учится на преза за наш счет, на нашем горбу, и за счет будущего наших детей, срочно надо чесать репу, что с этим делать и куда девать?
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08.09.2020 22:35 Відповісти
Никто никого не вьібирал. Не надо переоценивать ментальньіе способности человеческого стада. В бюлетенях поставили отпечатки рогов за того, кого больше в иудоглобализаторском телевизоре.
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09.09.2020 16:40 Відповісти
ха! было бы нормальное государство - могли бы, на шару, научится у лучших
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08.09.2020 23:06 Відповісти
Та, давайте уже тогда Цахал на Донбасс и в Крым. Гулять, так гулять.
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08.09.2020 23:27 Відповісти
На фига нам их сюда зеленский прёт? Нам карантин - хасидам гулянки? На фига нам такой президент?
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09.09.2020 00:10 Відповісти
Гої не можуть навести порядок в своєму місті. Тому їдуть представники богоізбранного. Приниженяяяя!!!
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09.09.2020 00:33 Відповісти
Израильская полиция будет охранять тех, кого разгоняет в Израиле. Толерастия ето надругательство над логикой.
youtube.com/watch?v=pKj3lCf17kk
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09.09.2020 03:32 Відповісти
 
 