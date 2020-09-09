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Держдеп США похвалив МВС за протидію антисемітизму

Держдеп США похвалив МВС за протидію антисемітизму

Спецпредставник Державного департаменту США Елан Карр високо оцінив роботу системи МВС України в протидії проявам антисемітизму і расової дискримінації.

Про це він сказав під час Київського єврейського форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна пережила реальні трансформації в питаннях протидії антисемітизму. Це підтверджують і євреї, які проживають в Україні. І я вважаю за честь працювати з українськими лідерами, які борються з антисемітизмом у себе в державі й на світовому рівні", - сказав Карр.

Представник Держдепартаменту США заявив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вживає всіх можливих заходів, щоб не допустити такого явища як антисемітизм в Україні.

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Госдеп США похвалил МВД за противодействие антисемитизму - Цензор.НЕТ 3706
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09.09.2020 14:29 Відповісти
Антисемитизма быть не должно. ...... тоже.
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09.09.2020 14:32 Відповісти
Забавно - на Цензоре 2 автора одновременно печатают статейки на одну тему и обе их пропускает редактор...
https://censor.net/ru/news/3218371/gosdep_ssha_vysoko_otsenil_rabotu_mvd_ukrainy_po_protivodeyistviyu_antisemitizmu
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09.09.2020 14:34 Відповісти
Це за те що МВС закриває очі на порушення Бубочкою законів?
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09.09.2020 14:47 Відповісти
Було б зовсім дивно, якби вроджений жид був антисемітом. Ми йому закидаємо ЗОВСІМ ІНШЕ - антиукраінську діяльність. І за це зелена потвора може отримати визнання хіба що в *********.
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09.09.2020 14:55 Відповісти
ха ха ха ...
араби-палестинці ТЕЖ СЕМІТИ
так що як юдеї вбивають палестинців.. то ще не відомо хтоХтам-кому "антісеміт"
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09.09.2020 15:33 Відповісти
ЧУДОВО!! Врешті-решт представник госдепу зробив "зауваження сраною-лопатою фашистам=сіоністам" які виявляють хуцпату неповагу арабам які є СЕМІТАМИ як і сотні мільонів інших людей.СЕМІТИ це група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до СЕМІТської групи мов. До них належать вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби(включаючі палестинців), ассирійці, друзи, сєфарди, частково ашкєназі....
І НЕ ВСІ СЕМІТИ ЮДЕЇ (євреї) і НЕ ВСІ ЄВРЕЇ СЕМІТИ!!! .
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09.09.2020 15:30 Відповісти
 
 