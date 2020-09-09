Держдеп США похвалив МВС за протидію антисемітизму

Спецпредставник Державного департаменту США Елан Карр високо оцінив роботу системи МВС України в протидії проявам антисемітизму і расової дискримінації.

Про це він сказав під час Київського єврейського форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна пережила реальні трансформації в питаннях протидії антисемітизму. Це підтверджують і євреї, які проживають в Україні. І я вважаю за честь працювати з українськими лідерами, які борються з антисемітизмом у себе в державі й на світовому рівні", - сказав Карр.

Представник Держдепартаменту США заявив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вживає всіх можливих заходів, щоб не допустити такого явища як антисемітизм в Україні.

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