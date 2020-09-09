Спекуляції на темі захисту навколишнього середовища дискредитують реальні загрози для екології, - Циганок

Щоб виграти перегони, деякі політики намагаються довести українцям своє занепокоєння екологічною ситуацією в Україні.

Тому напередодні виборів готові створювати окремі політичні партії та представляти екологічні програми, стверджують експерти.

Однак фахівці радять не довіряти популістам, адже спекуляції на темі навколишнього середовища тільки дискредитують реальні загрози для екології. Про це в ефірі 24 каналу повідомила президентка "Професійної асоціації екологів" Людмила Циганок.

Якісь хайпові теми періодично лунають у ЗМІ з вуст політиків особливо перед виборами. Я не кажу, що це не важливі теми, однак вони другорядні і ми втрачаємо час на вирішення тих критичних для України тем, які дозволять жити якісно і подбати про життя майбутніх поколінь, зазначила Людмила Циганок.

Експерти кажуть, що через обіцянки, про які політики зазвичай забувають наступного дня після виборів, не вдається навести порядок у сфері охорони природи.

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