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На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС
Обстрілів з боку супротивника не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що підрозділи ОС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Топ коментарі
+8 Li Quan
показати весь коментар09.09.2020 18:15
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+7 ingrid
показати весь коментар09.09.2020 18:42
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значит не осталось в ВСУ офицеров чести..
Це що, назва нового серіалу ?
И ЭТО - не шутка!
пока на уровне слухов
https://twitter.com/SovkoviyDonetsk
Совковый Донецк
@SovkoviyDonetsk
·https://twitter.com/SovkoviyDonetsk/status/1303687626948575232 1 ч
В Славянске начался суд над Александром Сироткиным, который как утверждается осквернил честь и волю Нели Штепы, разрисовав её предвыборные плакаты в мэры города! Ситилайты отмыли! Статья идёт за вандализм! Штепа на свободе, а его судят!
С начала минуты обстрелов не было...... Звучит!!!!!
Вони працюють на того, хто замовив шоу. Шоу проплатило фуйло.
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну інспекцію поблизу селища Шуми Донецької області.
Бойовики вимагали відведення українського війська із позицій поблизу цього селища. І погрожували їх відбивати. Командування операції об'єднаних сил пообіцяло адекватну вогневу відповідь на провокації і бойовики передумали.
Сьогодні в ОБСЄ вкотре підтвердили - Україна не порушувала жодних умов перемир'я.
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну з представниками ОРДЛО інспекцію поблизу селища Шуми
так виходить? а чи домовились про таку ж інспекцію ворожих окопів??? мабудь зась!
И еще: тогда проверяли(!!!), а сейчас совместный(!!!) патруль=>грубо говоря легализация........
а в объективе... остаются только ОРДЛО и Украина....(и с нынешним презЕдентом не тяжело угадать что он выберет позор или войну...или и то и другое....на наши головы)
09.09.20 "На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС"
А що трапилось ?
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