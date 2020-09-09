На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС
Обстрелов со стороны противника не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что подразделения ОС пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Также на Цензор.НЕТ: После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский
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значит не осталось в ВСУ офицеров чести..
Це що, назва нового серіалу ?
И ЭТО - не шутка!
пока на уровне слухов
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Совковый Донецк
@SovkoviyDonetsk
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В Славянске начался суд над Александром Сироткиным, который как утверждается осквернил честь и волю Нели Штепы, разрисовав её предвыборные плакаты в мэры города! Ситилайты отмыли! Статья идёт за вандализм! Штепа на свободе, а его судят!
С начала минуты обстрелов не было...... Звучит!!!!!
Вони працюють на того, хто замовив шоу. Шоу проплатило фуйло.
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну інспекцію поблизу селища Шуми Донецької області.
Бойовики вимагали відведення українського війська із позицій поблизу цього селища. І погрожували їх відбивати. Командування операції об'єднаних сил пообіцяло адекватну вогневу відповідь на провокації і бойовики передумали.
Сьогодні в ОБСЄ вкотре підтвердили - Україна не порушувала жодних умов перемир'я.
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну з представниками ОРДЛО інспекцію поблизу селища Шуми
так виходить? а чи домовились про таку ж інспекцію ворожих окопів??? мабудь зась!
И еще: тогда проверяли(!!!), а сейчас совместный(!!!) патруль=>грубо говоря легализация........
а в объективе... остаются только ОРДЛО и Украина....(и с нынешним презЕдентом не тяжело угадать что он выберет позор или войну...или и то и другое....на наши головы)
09.09.20 "На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС"
А що трапилось ?
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