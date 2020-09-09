На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС

Обстрелов со стороны противника не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ОС пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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