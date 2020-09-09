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Новости Операция Объединенных сил
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На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС

На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС

Обстрелов со стороны противника не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ОС пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также на Цензор.НЕТ: После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский

На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 01
На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 02На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС 03

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Топ комментарии
+8
Естественно: ждём родимых «повстанцев» с инспекцией на наши позиции. Инициатива самого зеленского...
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09.09.2020 18:15
+7
Пользуясь случаем , обезьяны укрепляют позиции на нашей земле . Перемирие ?
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09.09.2020 18:14
+7
Здобули.......😡
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09.09.2020 18:42
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https://t.me/romandonik
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09.09.2020 18:14 Ответить
Естественно: ждём родимых «повстанцев» с инспекцией на наши позиции. Инициатива самого зеленского...
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09.09.2020 18:15 Ответить
Пользуясь случаем , обезьяны укрепляют позиции на нашей земле . Перемирие ?
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09.09.2020 18:14 Ответить
***** ждет того, что Зюзик пообещал...
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09.09.2020 18:15 Ответить
Ему фиолетово наш зеля . Жаль , что зеля этого не понимаем . "сваты" затмили его разум .
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09.09.2020 18:21 Ответить
Гоп, заставляет лоха собирать мелочь, выбитую из рук того же лоха... Лох, собирая для гопа мелочь на асфальте, надеется, что этим все закончится...
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09.09.2020 18:37 Ответить
Ну так врежьте предателям Родины для профилактики! Мразоте лишних звездюлин отсыпать не помешает.
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09.09.2020 18:15 Ответить
https://belaruspartisan.by/politic/511814/ "Сербские военные не приедут на учения "Славянское братство-2020" в Беларусь".
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09.09.2020 18:17 Ответить
раз так кругом добрэ -пора бубоофис в пески переносить...хай там помалу учатся бюсты петушилина лепить из говна.
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09.09.2020 18:18 Ответить
А якщо хтось з захисників України загине - спишуть на "небойові втрати"...
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09.09.2020 18:20 Ответить
На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2522
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09.09.2020 18:26 Ответить
На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4038

...
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09.09.2020 19:19 Ответить
если ВСУ это стерпит, то ХЗ как это оправдать уже...
значит не осталось в ВСУ офицеров чести..
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09.09.2020 19:30 Ответить
«На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет»

Це що, назва нового серіалу ?
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09.09.2020 18:21 Ответить
Та величайшому лідеру ********** памперсів не вистачить...
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09.09.2020 18:22 Ответить
Звичайно. Бліндажі ж розбомбили. Весь фейсбук про це волає.
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09.09.2020 18:22 Ответить
Та да. А тем временем в ТКГ приняли решение об инспекции боевых позиций ВСУ... представителями ОРДЛО(!!!)
И ЭТО - не шутка!
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09.09.2020 18:24 Ответить
Петя гад и вор . Этот гад и вор спас Украину .
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09.09.2020 18:24 Ответить
прошла информация что сегодня на трехсторонеей группе решили сделать совместную инспекцию позиций ВСУ под Шумами (это тм где претензии были у лугандонцев). В составе инспекции представители Украины, представители ОБСЕ и....... угу. представители ОРДЛы
пока на уровне слухов
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09.09.2020 18:25 Ответить
Позорище . Какие претензии ? Донбасс и Крым - это Украина !
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09.09.2020 18:27 Ответить
у меня какие претензии? у претензии к господу богу почему до сих пору старые суки кравчук и фокин ходят по этой земле
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09.09.2020 18:32 Ответить
Многие ходят , а когда не ходят , по роялю пипеткой стучат . Такой наш несправедливый мир .
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09.09.2020 18:35 Ответить
https://twitter.com/SovkoviyDonetsk
https://twitter.com/SovkoviyDonetsk

Совковый Донецк

@SovkoviyDonetsk

·https://twitter.com/SovkoviyDonetsk/status/1303687626948575232 1 ч

В Славянске начался суд над Александром Сироткиным, который как утверждается осквернил честь и волю Нели Штепы, разрисовав её предвыборные плакаты в мэры города! Ситилайты отмыли! Статья идёт за вандализм! Штепа на свободе, а его судят!

На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2259
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09.09.2020 18:25 Ответить
Почему ты громко молчал когда ее выпустили?
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09.09.2020 18:27 Ответить
пруф.
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09.09.2020 19:02 Ответить
А чего не часа? Или минуты....
С начала минуты обстрелов не было...... Звучит!!!!!
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09.09.2020 18:26 Ответить
Святкуєш перемогу, рашею впердолений?
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09.09.2020 18:37 Ответить
А ты не догоняешь, что отсутствие "этого жж-жж неспроста"?
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09.09.2020 18:48 Ответить
На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9567
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09.09.2020 18:28 Ответить
Це вже дно, чи далі буде?
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09.09.2020 18:36 Ответить
У плісняви дна немає. Як і Батьківщини. "Нічого особистого, лише бізнес."
Вони працюють на того, хто замовив шоу. Шоу проплатило фуйло.
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09.09.2020 18:46 Ответить
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09.09.2020 19:07 Ответить
Буде.Не здивуюся,якщо в слідуючий раз зе-зрадники дозволять проінспектувати оркам всю лінію оборони,а потім і військові частини.
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09.09.2020 18:49 Ответить
Працюють малими кроками. Просто психологія.
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09.09.2020 18:50 Ответить
Зірване перемир'я:
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну інспекцію поблизу селища Шуми Донецької області.
Бойовики вимагали відведення українського війська із позицій поблизу цього селища. І погрожували їх відбивати. Командування операції об'єднаних сил пообіцяло адекватну вогневу відповідь на провокації і бойовики передумали.
Сьогодні в ОБСЄ вкотре підтвердили - Україна не порушувала жодних умов перемир'я.
Учасники ТКГ та представники ОБСЄ домовилися провести спільну з представниками ОРДЛО інспекцію поблизу селища Шуми

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09.09.2020 18:39 Ответить
Здобули.......😡
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09.09.2020 18:42 Ответить
так...щоб точніше влучали...треба чужим ворожим бельмам показати укріплення і схови ???
так виходить? а чи домовились про таку ж інспекцію ворожих окопів??? мабудь зась!
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09.09.2020 18:45 Ответить
Велике питання які саме окопи для Зеленського та його бригади є своїми.
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09.09.2020 18:51 Ответить
Кстати многие сравнивают это «патрулирование» с ДАПом (тогда орки «шерстили» наших на оружие/БК)......., НО, блин, это НЕ ДОЛЖНО быть «поводом» для преЗедента на подобные действия........
И еще: тогда проверяли(!!!), а сейчас совместный(!!!) патруль=>грубо говоря легализация........
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09.09.2020 19:24 Ответить
грубо говоря ...постепенно рашка выходит из субъектов конфликта (но не с Донбасса!!!!),
а в объективе... остаются только ОРДЛО и Украина....(и с нынешним презЕдентом не тяжело угадать что он выберет позор или войну...или и то и другое....на наши головы)
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09.09.2020 19:44 Ответить
Так ото ж........☹️
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09.09.2020 19:47 Ответить
Завтра Зеленський запросить їх у Київ, будуть слідкувати щоб не кривдили російськомовних.
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09.09.2020 18:45 Ответить
В Києві за цим слідкують уповноважені х#йлом любі друзі зебілів опезежопники.
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09.09.2020 18:51 Ответить
За сегодня ОБСЕ насчитали 50 случаев нарушения режима тишины
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09.09.2020 18:52 Ответить
То неправильне ОБСЄ.

09.09.20 "На Донбассе тишина, обстрелов, потерь и ранений нет, - штаб ООС"
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09.09.2020 19:16 Ответить
Помер Денис Янтарь
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09.09.2020 19:06 Ответить
Той, з яким зеля бикував ?
А що трапилось ?
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09.09.2020 19:07 Ответить
На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5529На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5400

....
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09.09.2020 19:17 Ответить
Це не може бути випадковістю. Забагато військових, волонтерів від онкології вмирають.
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09.09.2020 19:36 Ответить
при чому (що ще жахливіше) від стрімкої і не операбельної
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09.09.2020 19:46 Ответить
На день народження спалили машину, місяць тому. А зараз "лейкоз і за сім днів помер"
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09.09.2020 19:11 Ответить
Таких лейкозів не буває.
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09.09.2020 19:24 Ответить
Из стрелкового всё-таки простреливают. А сегодня сын сказал, что три раза что-то ощутимо гупноло, но от них далеченько, поэтому непонятно что это было.
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09.09.2020 19:22 Ответить
...и на земле мир, в человеках благоволение
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09.09.2020 20:23 Ответить
Ясний карсний : між вбивствами наших воїнів завжди тиша.
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09.09.2020 20:41 Ответить
 
 